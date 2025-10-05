México

32% homicidios dolosos menos e iniciativas contra la extorsión: Sheinbaum destaca avances en materia de seguridad

La mandataria expuso avances en seguridad y justicia, resaltando logros en Zacatecas y Chiapas

Por Fabián Sosa

Claudia Sheinbaum destaca reducción del
Claudia Sheinbaum destaca reducción del 32% en homicidios dolosos durante su primer año de gobierno. (REUTERS/Toya Sarno Jordan)

Durante el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el zócalo capitalino, con motivo de su primer año de gobierno, compartió múltiples resultados en diferentes sectores como el de seguridad.

De acuerdo con la mandataria, en octubre de 2024 se presentó el fortalecimiento de la estrategia de seguridad y justicia, misma que contempla cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación y coordinación entre todos los órdenes de gobierno.

“Con el Gabinete de Seguridad nos reunimos todos los días a las 6:00 horas para evaluar y fortalecer la estrategia. La política de construcción de la paz se decide soberanamente en México y nadie influye en ella, sólo nuestra honestidad, convicción, certeza y perseverancia", compartió la presidenta.

Avances en materia de seguridad

La presidenta resalta avances en
La presidenta resalta avances en seguridad y agradece a su gabinete por el apoyo en la estrategia nacional. (REUTERS/Henry Romero)

Sheinbaum agregó que esta mañana se le entregó el resultado hasta el mes de septiembre y “en 12 meses hemos reducido el homicidio doloso en 32%, es decir, entre septiembre de 2024 y 2025, se cometieron 27 homicidios diarios menos”.

También compartió que “la reducción que se ha logrado en algunos estados es muy significativa, por ejemplo en Zacatecas, donde las cifras disminuyeron un 88%, Chiapas 73% , Jalisco 62%, Nuevo León, 61%, Guanajuato 47%, Sonora 46%, Puebla 45%, Tabasco 44%, Estado de México 43%, Baja California 25% y Guerrero 22%”.

Además, comentó que hace unos meses lanzó la estrategia nacional contra la extorsión y presentó una reforma para acabar con este delito “sobre todo para proteger a las víctimas, abrazando a la juventud con la finalidad de garantizar sus derechos y la felicidad al tiempo que garantizamos la cero impunidad. Los avances serán mayores”.

“Por otro lado, también mostró gratitud a quienes forman parte de su equipo y señaló que ”el nuevo Poder Judicial ayudará mucho en este proceso y agradezco encarecidamente a todo el gabinete, particularmente al General Secretario Ricardo Trevilla Trejo y al Almirante Secretario Raymundo Pedro Morales Ángeles por su profesionalismo, lealtad y patriotismo".

