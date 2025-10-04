México

Muere el policía Alexander, escolta del hijo de Rubén Rocha Moya que fue rescatado tras operativo en Culiacán

La información local dio a conocer que el agente de la Policía Estatal Preventiva en Sinaloa perdió la vida tras recibir atención médica de emergencia por más de nueve horas

Por Diego Mendoza López

El escolta del hijo del
El escolta del hijo del gobernador Rubén Rocha Moya perdió la vida tras pasar más de nueve horas herido de bala tras sufrir un "levantón" en Culiacán, Sinaloa | X / @rochamoya_

Alexander, elemento de la Policía Estatal Preventiva (PEP) de Sinaloa, murió después de ser rescatado tras ser privado de la libertad en el sur de Culiacán. El agente, con apenas 26 años de edad y conocido como “Chuy”, se encontraba asignado al círculo cercano de seguridad de la familia del gobernador Rubén Rocha Moya; en específico, había sido asignado como escolta del hijo del mandatario estatal.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE) informó que Alexander fue privado de la libertad por cuatro personas que lo trasladaron en la cajuela de un vehículo cerca de su domicilio en la colonia Renato Vega Amador. La privación de la libertad ocurrió mientras el policía estaba en su día de descanso, según los reportes oficiales.

El hecho activó un Código Rojo y provocó la movilización inmediata de fuerzas del Grupo Interinstitucional “Todos Por Sinaloa”, conformado por la elementos de la policía estatal, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La refriega entre los sujetos
La refriega entre los sujetos armados y elementos del Grupo Interinstitucional "Todos Por Sinaloa" dejó como saldo una persona muerte y tres más heridas | X / @HRS4NTOS

El paso a paso del operativo de rescate en Culiacán

La unidad donde trasladaban al agente fue localizada en la avenida Álvaro Obregón, a la altura de la colonia Villa Bonita. En ese punto se produjo un enfrentamiento armado entre los civiles que privaron de la libertad al policía y el personal de seguridad. La refriega se extendió hacia el libramiento La Costerita.

Durante la balacera, un presunto sicario murió y tres personas más resultaron heridas, incluido Alexander. De igual forma, las autoridades aseguraron los siguientes objetos, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público:

  • Un vehículo Toyota Corolla,
  • Cuatro armas largas
  • Dos armas cortas
  • Chalecos con insignias del Ejército Mexicano
  • Ponchallantas

A pesar de que Alexander recibió atención médica inmediata en el lugar y fue trasladado a un hospital de urgencia, falleció tras más de nueve horas a causa de las heridas de bala.

Las autoridades también decomisaron armas
Las autoridades también decomisaron armas largas, chalecos tácticos y equipos ponchallantas | X / @OHarfuch

Cercanía con la familia Rocha Moya: desde hijos hasta nietas agredidas

El policía fallecido formaba parte del grupo de escoltas del hijo del gobernador Rubén Rocha Moya. La SSP estatal confirmó que pertenecía al círculo cercano de protección de la familia del mandatario sinaloense, lo que lo ubicaba en una posición clave dentro de la seguridad estatal.

El caso ocurre a menos de dos semanas de otro ataque contra la familia Rocha Moya cuando una camioneta en la que viajaba la nieta del gobernador fue atacada en Culiacán. Entonces, el mandatario sostuvo que se trató de un intento de despojo de vehículo y que la joven salió ilesa

Finalmente, la muerte de Alexander se suma a los 56 elementos de la Policía Estatal Preventiva que han perdido la vida en Sinaloa desde septiembre de 2024. El contexto corresponde a la violencia derivada de la llamada “narcoguerra” entre facciones de “Los Mayitos” y Los Chapitos, quienes mantienen enfrentamientos constantes en Culiacán y otras regiones del estado.

Los primeros avances en las
Los primeros avances en las investigaciones sugieren que los ataques de este tipo se debe a la "narcoguerra" entre las dos facciones más importantes del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos y "La Mayiza" | Jovani Pérez / Infobae México

Investigación y seguimiento hasta agotar el caso

La SSP indicó que el seguimiento de la unidad permitió interceptar a los agresores antes de que se desplazaran a otros sectores de Culiacán. Así mismo, la coordinación interinstitucional permitió asegurar a los presuntos responsables y el material utilizado en el secuestro, aunque el agente no sobrevivió a las lesiones.

Hasta ahora, las autoridades mantienen la investigación abierta para determinar responsabilidades adicionales y reforzar los protocolos de seguridad en la ciudad.

