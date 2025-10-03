México

Reportan secuestro de un escolta del hijo de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

En hechos recientes un grupo armado había atacado la camioneta de seguridad donde viajaba la nieta del gobernador

Por Carlos Salas

Rocha Moya aseguraba que el estado ya se encontraba en control de los elementos de seguridad e invitaba a la sociedad a continuar con sus actividades cotidianas. Foto: Gobierno de Sinaloa

A pesar de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, había asegurado que la seguridad en el estado estaba en aumento e invitaba a la población a continuar con sus actividades con normalidad, un hecho reciente contradijo las declaraciones del mandatario.

Y es que medios locales reportaron que el escolta del hijo de Rocha Moya fue secuestrado esta mañana en el fraccionamiento Villa Bonita, en la colonia Renato Vega Alvarado, al sur de la ciudad de Culiacán. Asimismo, los reportes preliminares apuntan que el policía pertenece al círculo cercano de seguridad que cuida a la familia del gobernador.

Tras los hechos, autoridades de las tres órdenes de gobierno desplegaron un amplio operativo de búsqueda por tierra y aire, localizando al agente y desatando un enfrentamiento armado sobre la avenida Álvaro Obregón antes de llegar a La Costerita.

Dicho enfrentamiento culminó en la muerte de un presunto sicario y tres personas más heridas (dos presuntos sicarios que secuestraron al escolta y el propio agente). Además, se aseguró un vehículo Toyota Corolla con arsenal en su interior.

A pesar de que las autoridades no han emitido un informe oficial que esclarezca los hechos, el medio Los Noticieristas apuntó que elementos de la Policía Estatal, Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ejército Mexicano, paramédicos de la Cruz Roja y Gerum, acudieron al sitio para ofrecer apoyo de vigilancia y atender a los heridos.

Información en desarrollo...

