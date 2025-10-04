México

“Me metió el pie”: Emiliano Aguilar asegura que lo dejaron fuera de los Premios Billboard tras intervención de ‘alguien’

La inesperada decisión de apartarlo de la gala en Miami desató una ola de teorías y reacciones

Por Zurisaddai González

Emiliano Aguilar recibió críticas por
Emiliano Aguilar recibió críticas por exponer mariguana durante un live. (@emiliano.aguilar.t, Instagram)

El escándalo en torno a Emiliano Aguilar ha sacudido el mundo de los espectáculos. El hijo mayor de Pepe Aguilar reveló que fue excluido de los Premios Billboard de la Música Latina tras la intervención de una persona que, según sus propias palabras, le “metió el pie”.

La noticia ha generado una ola de reacciones y especulaciones entre sus seguidores, justo cuando el evento en Miami se acerca y el rapero se preparaba para celebrar su cumpleaños número 33.

Lo que dijo Emiliano Aguilar sobre su exclusión

El joven artista, quien ha apostado por la música urbana en contraste con el regional mexicano que caracteriza a su familia, compartió su decepción a través de un video en redes sociales.

Emiliano explicó que estaba emocionado por la posibilidad de asistir a la gala del jueves 23 de octubre en Miami, Florida, pero su nombre fue retirado de la lista de invitados debido a la intervención de una persona no identificada.

“Me estaban contemplando para ir a los Billboard, estaba feliz, estaba emocionado. Y me enteré que una persona metió el pie para que yo no fuera”, confesó el rapero, dejando claro que la decisión no dependió de él.

Emiliano Aguilar deja atrás las
Emiliano Aguilar deja atrás las polémicas y se acerca a su familia: así suena su debut en el regional mexicano. (Cortesía)

El testimonio de Emiliano fue más allá de la simple revelación. Detalló que la exclusión se debió a un “ultimátum” impuesto por alguien, aunque prefirió no dar nombres.

“Les puso un ultimátum: que si iba una persona o iba yo. No les voy a decir quién es, pero, la neta, estoy enojado y también con tristeza. ¡Eso vale para pura madr*!”, expresó, visiblemente afectado.

Agradeció el apoyo de sus seguidores y reiteró su honestidad: “Ustedes saben que yo estoy para ustedes siempre, muero por ustedes. Ustedes me subieron y estoy agradecido con ustedes, no tengo por qué mentirles”. Finalmente, envió un mensaje directo a quien considera responsable: “Te pasaste lanza”.

Reacciones y especulaciones de los seguidores

La reacción del público no tardó en aparecer. Los seguidores de Emiliano, atentos a cada detalle, comenzaron a especular sobre la identidad de la persona que habría impedido su asistencia a la gala.

(IG: @emiliano_aguilar.t)
(IG: @emiliano_aguilar.t)

Entre los nombres que circularon en redes sociales destacan el de su propio padre, Pepe Aguilar, y el de Christian Nodal, esposo de su hermana Ángela Aguilar.

La polémica creció al comparar la situación de Emiliano con la de otros artistas que, según los fans, han enfrentado obstáculos similares en la industria musical.

Aunque el rapero no reveló la identidad de la persona que lo vetó, su mensaje dejó entrever que el conflicto va más allá de una simple decisión organizativa y que involucra tensiones personales y profesionales dentro de su entorno cercano.

