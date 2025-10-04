Hombres encapuchados y con armas largas “vigilan” concierto en feria de Oaxaca: Fiscalía ya investiga

Foto: Captura de pantalla / TikTok

Hombres encapuchados y con armas largas hicieron presencia durante un concierto realizado en el municipio de Villa Sola de Vega, Oaxaca, como parte del cierre de la Fiesta de los 500 años de San Miguel Arcángel.

Videos difundidos a través de redes sociales captaron el momento en el que se presentaba el Grupo Laberinto y, durante el concierto, al menos cuatro hombres armados realizaban labores de “vigilancia”.

El material muestra a tres sujetos del lado izquierdo del escenario, los cuales visten lo que parecen ser chalecos antibalas, dos llevan gorras, cubren sus rostros y portan un arma cada uno mientras observan la presentación.

En tanto, del lado izquierdo se aprecian dos sujetos con pasamontañas y gorras, quienes también llevan armas largas.

Pese a la presencia de varios hombres sospechosos, las personas que asistieron al evento se encontraban rodeando las vallas metálicas para grabar la presentación de la agrupación a escasos centímetros de los individuos.

En el material se observa a varios sujetos con armas largas y pasamontañas durante el concierto.

Por su parte, el Ayuntamiento de Villa Sola de Vega también transmitió el evento a través de sus redes sociales, en el que se puede apreciar en varias ocasiones a dos de los sujetos armados frente al escenario.

Fiscalía comienza investigación

Ante la difusión de los videos en los que se pueden observar a los sujetos armados, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que ya inició una carpeta de investigación por los hechos para establecer cómo sucedieron y realizar los procesos ministeriales.

También detalló que se trató de un concierto realizado en la Sierra Sur, que tras análisis de inteligencia criminal por parte del Ministerio Público local, se pudo establecer que corresponden al jaripeo y baile por el cierre de la feria llevado a cabo en la Unidad Deportiva del municipio de Sola de Vega.

Foto: Facebook / Ayuntamiento de Villa Sola de Vega

“Ante estos hechos, la Fiscalía de Oaxaca implementa los protocolos de investigación para deslindar responsabilidades en caso que se trate de hechos constitutivos de algún delito”, detalló en un comunicado.

Cabe recordar que en febrero de 2023 se registró un hecho violento en el distrito de Huajuapan de León, Oaxaca, en el que una balacera durante un jaripeo dejó tres personas muertas.

Los hechos ocurrieron durante la noche, cuando la presidenta municipal de Santa Cruz Tepache de Mina, Angela Balbuena, reportó al 911 el ataque. Como resultado de esta agresión tres personas murieron y una fue lesionada.

De acuerdo con los reportes, los hechos habrían ocurrido por una riña en la que estaban involucrados integrantes del crimen organizado, esto debido a que uno de los asesinados fue identificado como presunto líder de “Los Pochotes”, un grupo criminal al que se le vinculaba con el robo a transportistas y homicidios que fue desarticulada en 2024.