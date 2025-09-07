Tras feminicidio de Andrea Maylin, familia busca audiencia con la gobernadora de Morelos, acusa negligencia de autoridades

Andrea Maylin fue reportada como desaparecida el 20 de junio de 2025, dos meses después fue encontrada sin vida en Tlayacapan, Morelos. (Imagen: Colectiva Resistencia Feminista Yautepec)

Andrea Maylin de 22 años, madre, hija y mujer feminista quien habría sobrevivido a un intento de feminicidio cuando tenía 17 años, desapareció el 20 de junio de 2025, tras más de dos meses de búsqueda y movilizaciones por parte de familiares, personas solidarias y la Colectiva Resistencia Feminista Yautepec, la víctima fue localizada sin vida en Tlayacapan, Morelos.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer el 30 de agosto mediante un comunicado que personal de la dependencia “llevó a cabo la diligencia de entrega del cuerpo de Andrea Maylin a sus respectivos familiares”, también informó que su cuerpo fue descubierto en un predio del municipio de Tlayacapan, mediante el cumplimiento de una orden de cateo, sin precisar que era la segunda vez que se llevaba a cabo una inspección en este lugar, según versa en información que comparte la Colectiva que acompaña a la familia de la víctima.

La desaparición de Andrea Maylin fue informada a la familia por parte de su pareja sentimental, Ricardo “N”, hasta el 23 de junio, “supuestamente se había salido de su domicilio sin pertenencias, ni celular, dejando a su hija de año y medio, y que desde ese momento no sabe nada de ella”, conforme a información compartida en redes de la Colectiva.

También indicaron que el sujeto habría priorizado enterrar a un caballo que se le murió que informar la desaparición de la madre de su hija, lo cuál levantó sospechas desde el inicio, sin embargo, las omisiones por parte de las autoridades han sido múltiples, llegando al punto de no investigar el caso como feminicidio, aún cuando el cuerpo fue encontrado en un predio de la familia de Ricardo “N”, cabe destacar que los padres de la víctima pidieron a la fiscalía llamar a declarar a los papás del señalado como presunto responsable, sin embargo, la fiscalía nunca lo hizo.

Fiscalía de Morelos se niega a investigar como feminicidio el caso de Andrea Maylin

La Colectiva Resistencia Feminista Yautepec quien acompaña a la familia de la también activista, ha denunciado a través de redes sociales que la Fiscalía de Morelos se niega a investigar como feminicidio el asesinato de Andrea Maylin, bajo el argumento de que “no se pudo determinar la causa de muerte”.

Familiares exigen justicia por el feminicidio de Andrea Maylin. (Foto: Colectiva Resistencia Feminista Yautepec)

Acusan que la autoridad tardó un mes y medio en catear debidamente el predio donde fue encontrada sin vida, destacando que este lugar había sido marcado por la Comisión de Búsqueda “como positivo desde la primera semana”; fue solo hasta un segundo cateo que las autoridades encontraron a Andrea Maylin, solo unos metros de dónde habían desenterrado al caballo que la pareja de la víctima comentó que murió el mismo fin en que ella desapareció.

Cabe resaltar que conforme al Protocolo de Actuación para la investigación de este delito en Morelos sí contempla que “toda muerte violenta de una mujer debe investigarse bajo esta tipificación”, por lo que tanto familiares como mujeres acompañantes de este caso exigen la reclasificación inmediata de la investigación, así como la detención de los aun presuntos responsables.

Ante las omisiones de autoridades hacen un llamado a manifestarse el 7 de septiembre

En entrevista para medios locales, el padre de Andrea Maylin, Juan Carlos Chino, ha declarado que la persona responsable huyó para evadir la responsabilidad, acusan a Ricardo “N”, quien posiblemente con apoyo de su padre se dio a la fuga, ya que se desconoce el paradero de los dos sujetos, y hasta el momento la Fiscalía no ha emitido una ficha de búsqueda en contra del presunto responsable.

Desde sus redes sociales, el padre de la víctima ha hecho un llamado a manifestarse este próximo domingo 7 de septiembre en punto de las 11 de la mañana frente al palacio de gobierno en Cuernavaca, Morelos, ya que buscan una audiencia con la gobernadora del estado, Margarita González Saravia, debido a la renuencia de autoridades de la entidad para investigar el caso bajo el protocolo de feminicidio.

Exigen se tipifique como feminicidio el asesinato de Andrea Maylin. (Imagen: Colectiva Resistencia Feminista Yautepec)

“La invitación está abierta para aquellos que no tienen voz ante las autoridades indolentes hacia nosotros que no tenemos poder ni dinero para pagarles para que hagan justicia, pero aunque tenga que ir a manifestarme yo solo haré que me escuchen hasta hacer justicia les agradezco a todos ustedes”, escribe el señor Juan Carlos Chino y deja claro que lo único que busca es que se detengan a los responsables del feminicidio de su hija.