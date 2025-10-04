Detienen en Iztapalapa a Erasmo Carlos “N”, presunto líder de célula del “Güero Fresa”

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dieron a conocer la detención de Carlos "N" (@/PabloVazC)

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer a través de sus redes sociales la detención de Erasmo Carlos “N”, presunto líder de una célula delictiva del “Güero Fresa”, dedicada a la venta y distribución de droga, así como a la extorsión, cobro de piso y robo en diferentes modalidades.

De acuerdo con el comunicado emitido por las autoridades, la detención se llevó a cabo gracias al cumplimiento de diversas acciones para combatir la venta y distribución de drogas en la ciudad.

El operativo fue llevado a cabo por elementos de la SSC en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional , Guardia Nacional, Secretaría de Marina y la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Durante la operación, los agentes localizaron una propiedad en la calle Azucena, dentro de la colonia Lomas de San Lorenzo, utilizada como centro de almacenamiento y embalaje de narcóticos. En el cateo, las autoridades incautaron 13 teléfonos celulares, 34 cartuchos útiles, un arma de fuego corta, 39 bolsitas con cocaína, 13 tabletas de color azul, una ampolleta con un líquido y una motocicleta.

El grupo delictivo al que presuntamente pertenece Erasmo Carlos “N” tiene su origen en la estructura liderada por Pedro Contreras, conocido como el “Güero Fresa”.

Desde el 7 de diciembre de 2021, Contreras fue detenido en posesión de armas de fuego y drogas. Su residencia, estaba ubicada en la calle 10 de la colonia López Portillo en Iztapalapa y era identificada por una imagen de la Santa Muerte colocada en el exterior.

¿A qué se dedicaba “El Güero Fresa”?

Las actividades de Contreras incluían el despojo violento de propiedades y la búsqueda de control sobre la venta de estupefacientes en diversas demarcaciones.

Además, extendió su influencia a municipios aledaños a la capital. El propio “Güero Fresa” presumía contar con protección de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en los sectores donde operaba.

Tras la muerte de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias “El Ojos”, quien lideraba el Cártel de Tláhuac y fue abatido por la Marina, Contreras fundó su propio grupo criminal en la zona. Uno de sus primeros movimientos consistió en desplazar a las bases de taxis conocidas como los Panteras para tomar el control de la operación.

Su centro de mando se ubicaba en La Estación y la Conchita, y solía desplazarse en diferentes camionetas. La estructura delictiva también incluía a Rafael Contreras Galindo, hermano de Pedro y apodado “El Fantasma”, quien fue asesinado el 9 de abril de 2025 en la colonia Valle de San Lorenzo, en Iztapalapa.

El ataque ocurrió durante la noche, cuando un grupo armado abrió fuego contra Contreras Galindo en la vía pública. Su cuerpo fue hallado sobre la calle Río Juchipila, junto a al menos cinco casquillos percutidos.