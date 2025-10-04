México

Cómo enfrentar los gastos del cáncer de mama: estos son los consejos financieros de la CONDUSEF

Conoce los mitos y realidades sobre los seguros médicos, así como adoptar hábitos financieros responsables

Por Lorna Huitrón

Guardar
Conoce los mitos y realidades
Conoce los mitos y realidades sobre los seguros médicos, así como adoptar hábitos financieros responsables

En México, el cáncer de mama es una de las principales causas de enfermedad y mortalidad entre las mujeres. Sin embargo, además del desafío médico y emocional, esta enfermedad puede representar un golpe considerable a la economía familiar.

Los gastos derivados del diagnóstico, las consultas, estudios, medicamentos, tratamientos especializados y hospitalizaciones suelen acumularse rápidamente.

A ello se suma la posibilidad de una reducción en los ingresos, ya sea por jornadas laborales más cortas o por la necesidad de dejar temporalmente el trabajo para centrarse en la recuperación. En este contexto, la educación financiera y la planificación cobran un papel esencial.

Más allá de contar con un seguro médico, lo importante es entender cómo funciona, qué cubre y cuáles son sus limitaciones. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) recomienda informarse a fondo antes de contratar una póliza y conocer los términos clave: deducibles, copagos, periodos de espera y exclusiones.

El cáncer de mama no
El cáncer de mama no solo afecta la salud: en México, también puede generar un fuerte impacto económico, con gastos acumulados en consultas, estudios, tratamientos y hospitalizaciones que afectan a las familias

Mitos y realidades sobre seguros médicos y cáncer de mama

Uno de los mitos más frecuentes es creer que los seguros solo cubren emergencias. En realidad, la mayoría de los seguros de gastos médicos mayores incluyen enfermedades graves como el cáncer de mama.

Estos pueden cubrir desde consultas con especialistas y estudios de diagnóstico, hasta hospitalización, cirugías, quimioterapia, radioterapia y terapias psicológicas.

Otro error común es pensar que las aseguradoras solo pagan si el cáncer está en etapas avanzadas. En la mayoría de los casos, la cobertura se activa desde el diagnóstico confirmado, siempre que se cumpla con los periodos de espera estipulados y la documentación médica requerida.

También es importante destacar que contar con atención médica pública —como IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar— no excluye la necesidad de un seguro privado. Si bien estas instituciones ofrecen atención gratuita y campañas de detección, existen gastos indirectos no cubiertos, como transporte, alimentación o pérdida de ingresos.

En estos casos, un seguro puede complementar la atención y proteger tu economía ante imprevistos.

Finalmente, es falso que las aseguradoras reembolsen todos los gastos. Las pólizas tienen topes de cobertura, deducibles y exclusiones, por lo que leer cuidadosamente el contrato y conocer los límites de reembolso es fundamental para evitar sorpresas financieras.

El cáncer de mama no
El cáncer de mama no solo afecta la salud: en México, también puede generar un fuerte impacto económico, con gastos acumulados en consultas, estudios, tratamientos y hospitalizaciones que afectan a las familias

Planificación financiera: clave para el bienestar

El cáncer de mama no se enfrenta solo con tratamientos médicos, sino también con una buena planeación económica. Tener claridad sobre los costos y coberturas permite tomar decisiones más informadas y reducir el impacto en la estabilidad del hogar.

La CONDUSEF pone a disposición de las y los usuarios el Simulador de Gastos Médicos Mayores, una herramienta que ayuda a comparar opciones y conocer cómo se verían afectadas las finanzas ante distintos escenarios.

En este Mes Rosa, la detección oportuna y la educación financiera se convierten en aliados para la salud integral. Porque cuidar tu cuerpo también implica cuidar tu economía: autoexplórate, acude a revisiones médicas y revisa tus finanzas con la misma responsabilidad.

Temas Relacionados

CONDUSEFcáncer de mamaeducación financieraseguros médicosmexico-noticias

Más Noticias

“Me metió el pie”: Emiliano Aguilar asegura que lo dejaron fuera de los Premios Billboard tras intervención de ‘alguien’

La inesperada decisión de apartarlo de la gala en Miami desató una ola de teorías y reacciones

“Me metió el pie”: Emiliano

Cómo preparar mole de olla vegano, una receta moderna del tradicional platillo mexicano

Esta comida se destaca por su perfecta combinación de ingredientes y texturas, dando como resultado una alternativa nutritiva y saludable

Cómo preparar mole de olla

Receta de mole de olla tradicional: estos son los ingredientes que necesitas

Se trata de un platillo tradicional mexicano que evoca la calidez del hogar y el sabor de las recetas heredadas que une generaciones alrededor de la mesa

Receta de mole de olla

Este chocolate caliente sin azúcar ni lácteos es ideal para personas con diabetes o que quieran bajar de peso

Descubre como lograr la textura perfecta y opciones de endulzantes naturales, sin comprometer la salud

Este chocolate caliente sin azúcar

Rosca de papas fritas: así se prepara este sencillo snack, ideal para el fin de semana

Su preparación es fácil y permite múltiples variaciones, según los gustos personales, ideal para apreciar una serie o deporte preferido

Rosca de papas fritas: así
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Irving” de La Unión

“El Irving” de La Unión Tepito no irá a casa: juez rechaza prisión domiciliaria y lo manda al Reclusorio Norte

Muere el policía Alexander, escolta del hijo de Rubén Rocha Moya que fue rescatado tras operativo en Culiacán

Infancia rota, tatuajes y venganza: la travesía de ‘Hello Kitty’ en Santa Martha

Detienen en Iztapalapa a Erasmo Carlos “N”, presunto líder de célula del “Güero Fresa”

Cae “El Fresa”, líder del Cártel de Sinaloa en Chiapas acusado de secuestro

ENTRETENIMIENTO

“Me metió el pie”: Emiliano

“Me metió el pie”: Emiliano Aguilar asegura que lo dejaron fuera de los Premios Billboard tras intervención de ‘alguien’

Paul “Bonehead” Arthurs, guitarrista de Oasis, anuncia pausa tras confirmar que tiene cáncer

Maroon 5 hace historia al inaugurar la Arena Guadalajara con épico show: ésta es la cartelera de futuros conciertos

“Es duro para mí”: Michelle Salas preocupa al aparecer en muletas y hablar de una posible operación

“Podemos repartirnos el premio”: Ignoran a Abelito tras proponer dividir los 4 MDP de La Casa de los Famosos México

DEPORTES

India Sioux y Bandido destacan

India Sioux y Bandido destacan en la Arena México en la apertura del mes de las Amazonas del CMLL

GP de Azerbaiyán: por qué Checo Pérez es conocido como el “Rey de Bakú”

Pumas vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 12 del Apertura 2025

América vs Santos Laguna: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la jornada 12 del Apertura 2025

¿Quién fue Edu dos Santos, futbolista que dejó una inmortal huella en el Club América?