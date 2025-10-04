C5 CDMX atiende 43 reportes diarios por rescate, maltrato o robo de animales

(Freepik)

La Ciudad de México (CDMX) enfrenta diariamente un promedio de 43 reportes vinculados al rescate, maltrato o robo de animales, según datos recientes del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

Esta cifra, difundida en el marco del Día Mundial de los Animales -4 de octubre-, refleja la magnitud de la problemática y la atención constante que demanda la protección de los seres sintientes en la capital.

Conciencia social

Entre enero y septiembre de 2025, el C5 recibió 11 mil 674 reportes relacionados con animales, lo que representa una disminución del 18,7% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 13 mil 865 casos. Esta tendencia a la baja ha sido interpretada por Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del organismo, como un indicio de una mayor conciencia social sobre el bienestar animal y de la mejora en las condiciones de vida de estas especies.

Así lucen las cámaras de videovigilancia, altavoces y botones de auxilio. (C5 CDMX)

El funcionario destacó que la seguridad ciudadana también implica dar respuesta a nuevas inquietudes sociales, y que el cuidado y la protección de los animales se han incorporado a la agenda cotidiana del C5.

“La seguridad ciudadana también implica responder a nuevas preocupaciones sociales (...) forman parte de la agenda cotidiana del C5, al mismo nivel que cualquier otra emergencia que afecta a las familias de la Ciudad de México, y como parte del compromiso de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, por hacer de la capital una ciudad animalista”, refirió.

Cifras, denuncia y ayuda

El análisis de los reportes revela que:

75,4% corresponde a animales atrapados o especies silvestres localizadas en la vía pública.

El 24 % está relacionado con casos de maltrato.

El 0.6% con robos.

Las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Tlalpan y Álvaro Obregón concentran el 54,5%, más de la mitad de las llamadas recibidas por el organismo.

Para atender estas situaciones, la ciudadanía disponen de la línea de emergencias 911 y de los botones de auxilio instalados en las cámaras del propio C5.

Además, el número 089 está habilitado para recibir denuncias anónimas sobre la venta ilegal de animales.

Pucho y su cuidadora son rociados con agua bendita durante una bendición de animales en la iglesia de San Francisco, en Quito, Ecuador, el 4 de octubre de 2024, con motivo de la festividad de San Francisco de Asis. (AP Foto/Dolores Ochoa)

La conmemoración

El 4 de octubre fue instaurado por la Organización Mundial de Protección Animal (OMSA) en 1929 para promover el respeto y la conservación de todas las especies animales.

La fecha coincide con la muerte de San Francisco de Asís, quien es considerado el patrono por su profundo amor y respeto por todo tipo de criaturas vivientes.