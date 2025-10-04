México

C5 CDMX atiende 43 reportes diarios por rescate, maltrato o robo de animales

Cinco alcaldías concentran más de la mitad de los llamados

Por Eduardo Marsan

(Freepik)
(Freepik)

La Ciudad de México (CDMX) enfrenta diariamente un promedio de 43 reportes vinculados al rescate, maltrato o robo de animales, según datos recientes del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

Esta cifra, difundida en el marco del Día Mundial de los Animales -4 de octubre-, refleja la magnitud de la problemática y la atención constante que demanda la protección de los seres sintientes en la capital.

Conciencia social

Entre enero y septiembre de 2025, el C5 recibió 11 mil 674 reportes relacionados con animales, lo que representa una disminución del 18,7% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 13 mil 865 casos. Esta tendencia a la baja ha sido interpretada por Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del organismo, como un indicio de una mayor conciencia social sobre el bienestar animal y de la mejora en las condiciones de vida de estas especies.

Así lucen las cámaras de
Así lucen las cámaras de videovigilancia, altavoces y botones de auxilio. (C5 CDMX)

El funcionario destacó que la seguridad ciudadana también implica dar respuesta a nuevas inquietudes sociales, y que el cuidado y la protección de los animales se han incorporado a la agenda cotidiana del C5.

“La seguridad ciudadana también implica responder a nuevas preocupaciones sociales (...) forman parte de la agenda cotidiana del C5, al mismo nivel que cualquier otra emergencia que afecta a las familias de la Ciudad de México, y como parte del compromiso de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, por hacer de la capital una ciudad animalista”, refirió.

Cifras, denuncia y ayuda

El análisis de los reportes revela que:

  • 75,4% corresponde a animales atrapados o especies silvestres localizadas en la vía pública.
  • El 24 % está relacionado con casos de maltrato.
  • El 0.6% con robos.

Las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Tlalpan y Álvaro Obregón concentran el 54,5%, más de la mitad de las llamadas recibidas por el organismo.

Para atender estas situaciones, la ciudadanía disponen de la línea de emergencias 911 y de los botones de auxilio instalados en las cámaras del propio C5.

Además, el número 089 está habilitado para recibir denuncias anónimas sobre la venta ilegal de animales.

Pucho y su cuidadora son
Pucho y su cuidadora son rociados con agua bendita durante una bendición de animales en la iglesia de San Francisco, en Quito, Ecuador, el 4 de octubre de 2024, con motivo de la festividad de San Francisco de Asis. (AP Foto/Dolores Ochoa)

La conmemoración

El 4 de octubre fue instaurado por la Organización Mundial de Protección Animal (OMSA) en 1929 para promover el respeto y la conservación de todas las especies animales.

La fecha coincide con la muerte de San Francisco de Asís, quien es considerado el patrono por su profundo amor y respeto por todo tipo de criaturas vivientes.

