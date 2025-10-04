México

Al ritmo de merengue: así fue la visita de Merenglass a La Casa de los Famosos México

Los finalistas participaron en una dinámica impuesta por la agrupación al ritmo de su reciente estreno “El baile de la iguana”

Por Jesús Tovar Sosa

Este viernes los finalistas recibieron una gran sorpresa por parte de La Jefa. Foto: (Televisa Univisión)

La velada de este viernes en La Casa de los Famosos México tomó un giro inesperado cuando los cinco finalistas recibieron la visita de Merenglass, una de las agrupaciones más emblemáticas del merengue en Latinoamérica. La sorpresa, orquestada por La Jefa, transformó el ambiente habitual del reality en una auténtica fiesta, donde la música y el baile se convirtieron en protagonistas.

El grupo, liderado por Ramón Glass, irrumpió en el jardín con la energía característica de su repertorio, interpretando primero La Mujer del Pelotero, tema que desató la euforia entre Mar Contreras, Shiky, Abelito, Aldo De Nigris y Dalílah Polanco.

Los finalistas no tardaron en sumarse al ritmo, lo que generó una atmósfera festiva que evocó la intensidad de una celebración nupcial en pleno auge.

El momento estuvo lleno de música y alegría. Foto: (Televisa Univisión)

La noche continuó con el estreno de El Baile de la Iguana, una de las nuevas propuestas de Merenglass que, fiel a su estilo, exige una coreografía singular. El reto planteado por la agrupación consistía en ejecutar el característico “paso de la iguana”, que implicaba descender hasta el suelo y culminar con una pose distintiva.

Ninguno de los presentes pudo eludir el desafío: Abelito fue el primero en intentarlo, desplegando todo su ritmo, seguido por Mar Contreras y Aldo De Nigris.

La atención se centró en Dalílah Polanco cuando los integrantes de Merenglass la animaron a realizar el paso a su manera, cuidando de no exponerse a una lesión. La actriz, reconocida por su resiliencia, aceptó el reto y sorprendió a todos con su interpretación, lo que generó admiración entre sus compañeros y los músicos.

Dalílah Polanco sorprendió a todos con su paso de la iguana. Foto: (Televisa Univisión)

El repertorio de la noche incluyó también la interpretación de La Vaca, otro de los éxitos de Merenglass, que mantuvo el ánimo elevado y la pista de baile activa. La agrupación cerró su participación con ‘Llegó el Bombero’, invitando a los habitantes de la casa a seguir cada uno de sus movimientos.

En un momento de la velada, Ramón Glass se dirigió a los finalistas con palabras de reconocimiento: “Ustedes son cinco ganadores. Les digo la verdad, conozco a todos y los admiro, yo no aguantaría ni 30 días y ustedes ya van para los 70. A los cinco les deseo lo mejor para este domingo y estoy seguro que habrá un ganador pero para mí, los cinco son ganadores”, expresó el fundador y vocalista de Merenglass.

La jornada concluyó con los concursantes entregados al baile, celebrando la recta final del concurso y la inesperada visita que marcó una de las noches más animadas dentro de la casa.

