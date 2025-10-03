UNAM se pronuncia por la situación de estudiante en flotilla rumbo a Gaza

Arlín Gabriela Medrano Guzmán, estudiante de la de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es una de las mexicanas participantes de la Flotilla Global Sumud. (Foto: x/@arlinmedrano_)

A través de un comunicado publicado la tarde de este 2 de octubre de 2025, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha solicitado a las autoridades de Israel la inmediata liberación y repatriación de Arlin Gabriela Medrano Guzmán, estudiante de la licenciatura en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la institución.

La Universidad expresó su “rechazo y preocupación ante la intercepción, abordaje y detención de los miembros de la Flotilla Global Sumud cuando navegaban hacia Gaza como parte de una misión humanitaria”, con la que buscaban entregar ayuda a los habitantes de la franja.

La UNAM demandó que, conforme al derecho internacional, se garantice la integridad física y psicológica tanto de la estudiante mencionada como de los otros cinco mexicanos también detenidos durante el operativo. Las autoridades universitarias informaron que mantienen contacto permanente con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a fin de dar seguimiento detallado a la situación y coordinar acciones pertinentes.

En el comunicado, la institución reiteró el llamado al alto al fuego en Gaza, a la liberación inmediata de los rehenes y a la búsqueda de una salida negociada al conflicto.

Por otra parte, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se unió a la exigencia de la Universidad, confiaron que pronto ella junto con los connacionales detenidos serán repatriados.

Foto: X/@IsraelMFA

SRE informó la llagada de connacionales al puerto de Ashdod

La mañana de este jueves, la SRE informó que los seis connacionales que participaron en la flotilla Sumud rumbo a Gaza, “llegaron al puerto de Ashdod y de ahí serán transferidos, junto con todos los participantes en la Flotilla, al centro de detención de Ketziot”.

Mientras que, “la connacional que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la Flotilla se dirige rumbo a Chipre”.

La secretaría informó que hasta el día de hoy, “han enviado cuatro notas diplomáticas al gobierno israelí y se han sostenido entrevistas con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, con el propósito de garantizar la integridad física y el respeto a los derechos de las personas mexicanas, así como pedir garantías e ⁠información sobre las razones o circunstancias que se les imputan, y poder brindar la asistencia consular que permita su inmediata repatriación a México”.

Los participantes mexicanos en esta misión humanitaria, son: Arlin Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaytán, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo.