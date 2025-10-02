SRE se pronuncia sobre la situación de mexicanos a bordo de la Flotilla Global Sumud que se dirigía a Gaza

Veleros, parte de la Flotilla Global Sumud, cuyo objetivo es llegar a Gaza y romper el bloqueo naval de Israel, zarpan de la isla de Koufonisi, Grecia, el 26 de septiembre de 2025. REUTERS/Stefanos Rapanis

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la Embajada de México en Israel solicitó el acceso consular a las autoridades de ese país tras la detención de la Flotilla Global Sumud que se dirigía a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria, y en la que se encontraban siete mexicanos a bordo.

Además, solicitó que se garanticen sus derechos y que su integridad sea respetada en conformidad con el derecho internacional aplicable.

“La Cancillería se mantiene desde el 2 de septiembre, fecha cuando la flotilla zarpó desde Barcelona, en contacto permanente con las embajadas de la región y con los familiares de las personas mexicanas”, detalló la SRE en un comunicado.

Cabe señalar que la Flotilla Global Sumud, en la que se encontraban siete mexicanos, fue interceptada por buques israelíes este miércoles cuando se encontraban en aguas internacionales frente a Gaza con el objetivo de entregar ayuda humanitaria para los habitantes de la franja.

El viaje de la flotilla, compuesta por más de 40 barcos, fue transmitida a través de redes sociales, en la que se pudo constatar el momento en el que les piden que se detengan, alcen las manos y apaguen los motores.

Fue el periodista Ernesto Ledesma quien compartió en tiempo real la detención del barco en el que se trasladaba y el arribo de autoridades israelíes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo un llamado este martes para que se respetara la integridad física y la seguridad de las personas que se encontraban en la flotilla.

Además, detalló que los siete mexicanos que se transportaban para entregar ayuda humanitaria son: Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledesma Arronte, Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano Guzmán, Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, Miriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo.

“Son personas solidarias, pacíficas y comprometidas con la paz, sin vinculación con grupos violentos”, señaló la SRE.

Además, hizo un llamado a respetar el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos.

Tras la detención de la flotilla, el periodista Témoris Grecko informó que los mexicanos podrían ser recluidos en prisiones de alta seguridad de Israel, en la que podrían ser acusados de terrorismo.

Al ser detenidos en aguas internacionales, colegas periodistas y comunicadores se han unido para convocar a una movilización frente a las instalaciones de la SRE en Ciudad de México para solicitar la liberación de los siete mexicanos.

Cabe señalar que antes de ser detenidos, la flotilla advirtió la presencia de más de 20 buques “no identificados” en su radares, a unas tres millas náuticas cuando se encontraban por arribar a la Franja de Gaza.

Momentos antes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel realizó una publicación en redes sociales en la que aseguró que el “único propósito de la flotilla es la provocación”, por lo que se les había ofrecido una vía para entregar cualquier ayuda. Asimismo que la Armada Israelí se puso en contacto con ellos para pedirles que cambiaran su rumbo.

Tras el aviso de las capturas, el Ministerio también publicó que “varios barcos de la flotilla han sido detenidos de forma segura y sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí. Greta y sus amigos están sanos y salvos”, afirmó en redes sociales.

