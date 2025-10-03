UNAM condena ataque de encapuchados al Centro Cultural Tlatelolco durante marcha del 2 de octubre

Imágenes de la movilización en conmoración al 2 de octubre de 1968 (AFP)

Tras los ataques registrados en contra de las instalaciones del Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunció que los agresores, tras separarse de la marcha conmemorativa de esa fecha, dirigieron su violencia hacia la cultura y la memoria colectiva.

Durante la manifestación los atacantes rompieron los cristales del acceso principal del CCUT y causaron daños en el primer piso al arrojar objetos explosivos, lo que provocó afectaciones menores en la estructura.

Tras los hechos, la UNAM expresó su condena a estos actos de destrucción, señalando que la violencia, especialmente cuando se ejerce desde el anonimato, obstaculiza la construcción de vías de entendimiento.

En el comunicado que compartieron en sus redes sociales, la institución subrayó que atacar un centro cultural que surgió como un memorial de quienes lucharon en paz constituye una afrenta a los valores de tolerancia y democracia.

Al término de los actos violentos, se inició la evaluación de los daños y se anunció la presentación de las denuncias correspondientes para que las autoridades investiguen y sancionen a los responsables.

Finalmente, el CCUT reafirmó su compromiso de ser un espacio dedicado a la memoria, los derechos humanos, las identidades y la resistencia pacífica, y enfatizó que nunca compartirá la violencia, la agresión ni la intolerancia como formas de expresión.

