México

UNAM condena ataque de encapuchados al Centro Cultural Tlatelolco durante marcha del 2 de octubre

Además, denunciaron daños estructurales al Centro

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
Imágenes de la movilización en
Imágenes de la movilización en conmoración al 2 de octubre de 1968 (AFP)

Tras los ataques registrados en contra de las instalaciones del Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunció que los agresores, tras separarse de la marcha conmemorativa de esa fecha, dirigieron su violencia hacia la cultura y la memoria colectiva.

Durante la manifestación los atacantes rompieron los cristales del acceso principal del CCUT y causaron daños en el primer piso al arrojar objetos explosivos, lo que provocó afectaciones menores en la estructura.

Tras los hechos, la UNAM expresó su condena a estos actos de destrucción, señalando que la violencia, especialmente cuando se ejerce desde el anonimato, obstaculiza la construcción de vías de entendimiento.

En el comunicado que compartieron en sus redes sociales, la institución subrayó que atacar un centro cultural que surgió como un memorial de quienes lucharon en paz constituye una afrenta a los valores de tolerancia y democracia.

Al término de los actos violentos, se inició la evaluación de los daños y se anunció la presentación de las denuncias correspondientes para que las autoridades investiguen y sancionen a los responsables.

Finalmente, el CCUT reafirmó su compromiso de ser un espacio dedicado a la memoria, los derechos humanos, las identidades y la resistencia pacífica, y enfatizó que nunca compartirá la violencia, la agresión ni la intolerancia como formas de expresión.

Información en desarrollo

Temas Relacionados

2 de OctubrePlaza de las tres culturasTlatelolcoCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Pumas vs Chivas: cuánto cuestan los boletos para el partido de la Jornada 12 en el Estadio Olímpico

El equipo universitario recibirá al Rebaño Sagrado en un duelo de importancia para ambos y seguir en zona de repechaje

Pumas vs Chivas: cuánto cuestan

La Casa de los Famosos México: cómo votar más de 10 veces para hacer ganar a tu favorito

La dinámica de la votación y la ausencia de resultados en tiempo real aumentan la tensión

La Casa de los Famosos

Durante marcha por el 2 de octubre manifestantes en Toluca quemaron una patrulla

Los inconformes corrieron hacia la Casa del Estudiante tras estos hechos, y al menos tres fueron detenidos por la policía

Durante marcha por el 2

Pensión IMSS e ISSSTE: esta es la fecha exacta del pago mensual y el aguinaldo en noviembre

Las personas pensionadas podrán comenzar a planificar los gastos de fin de año

Pensión IMSS e ISSSTE: esta

El miedo que Abelito venció en La Casa de los Famosos México y ahora enfrenta con Aldo de Nigris

El influencer dejó atrás sus temores y marcó un antes y un después en su paso por el reality show

El miedo que Abelito venció
MÁS NOTICIAS

NARCO

Niegan amparo a Luis Cárdenas

Niegan amparo a Luis Cárdenas Palomino por caso Rápido y Furioso

Sentencian a hombre que trató de subir más de 300 kilos de marihuana a una grúa en Nuevo León

Detienen a presunto reclutador del crimen organizado y liberan a tres jóvenes en Ojuelos, Jalisco

Procesan a tres presuntos miembros del CJNG detenidos en Michoacán con armas de fuego, drogas y explosivos

Procesan a cuatro personas capturadas con armas de fuego largas, chalecos y 27 vehículos en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: cómo votar más de 10 veces para hacer ganar a tu favorito

El miedo que Abelito venció en La Casa de los Famosos México y ahora enfrenta con Aldo de Nigris

Las mejores canciones para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

Cuál fue la razón por la que fue suspendido una fecha del “90’s Pop Tour Antro” en el Auditorio Nacional

Alexis Ayala asegura no tener nada personal contra Dalílah Polanco pese a no darle la mano durante su salida de LCDLFMX

DEPORTES

Pumas vs Chivas: cuánto cuestan

Pumas vs Chivas: cuánto cuestan los boletos para el partido de la Jornada 12 en el Estadio Olímpico

Chaco Gimenez le manda mensaje de aliento a Rodrigo Huescas luego de la lesión que sufrió: “Tienes que estar tranquilo”

¿Por qué fue despedido el luchador Andrade de WWE?

Juan Manuel Márquez revela los nombres de los boxeadores que podrían ocupar el lugar de Canelo cuando este se retire

NFL en México: cuándo y donde será el regreso del futbol americano a CDMX