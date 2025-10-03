Té de la belleza: la infusión coreana rica en retinol con beneficios para la piel y efecto antienvejecimiento

Una taza de té negro proporciona beneficios para la salud, como antioxidantes y mejora de la concentración. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El llamado “té de belleza” surcoreano, conocido por su auge en redes sociales, se ha vuelto popular porque muchas personas aseguran que ayuda a mejorar la apariencia de la piel, ofreciendo efectos similares a los del retinol gracias a su alto contenido de antioxidantes y vitaminas.

Esta infusión, elaborada principalmente con dátiles coreanos y azufaifos secos, es apreciado por su sabor ligeramente dulce y su capacidad para hidratar y tensar la piel, además de proporcionar energía

Médicos y expertos en cosmetología han señalado que sus ingredientes pueden favorecer la regeneración celular gracias a compuestos como la vitamina C y los polifenoles.

“El ‘té de la belleza’ forma parte del enfoque integral del bienestar. Los dátiles rojos son conocidos en la medicina coreana por su aporte de vitaminas y su capacidad para fortalecer el sistema inmunológico. Las bayas de goji se asocian con una mejor hidratación de la piel”,explicó Park Eun-ji, médica experta en medicina tradicional coreana.

Esta infusión es una bomba de antioxidantes que brinda beneficios de manera interna. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Té de la belleza coreano, el secreto herbal para la piel

Como ya mencionamos, el llamado “té de la belleza” forma parte de la tradición herbal coreana, en la que las infusiones con frutos, plantas y raíces tienen un rol importante en el cuidado personal y la prevención de enfermedades.

En Corea, el uso de dátiles rojos (jujube), bayas de goji y jengibre se asocia con el fortalecimiento del sistema inmunológico, el aporte de antioxidantes y el estímulo de la circulación. Estos ingredientes están presentes en muchas recetas históricas, ya que sus efectos benéficos aparecen documentados en antiguos textos de la medicina oriental.

Las bayas de goji contienen vitamina C y carotenoides mientras que los dátiles rojos aportan vitamina A, vitamina C y minerales. Por su parte, es bien sabido que el jengibre tiene compuestos antiinflamatorios que se vinculan con la salud digestiva y el buen aspecto de la piel.

En la cultura coreana, ofrecer este tipo de infusiones forma parte de los rituales de hospitalidad y también se recomienda consumirlas durante los cambios de estación, cuando la piel y el cuerpo suelen estar más sensibles.

Su elevada concentración de antioxidantes brindan un efecto antienvejecimiento interno a la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta para prepararla el té coreano de la “belleza”

Esta es una receta básica que puedes seguir para preparar esta infusión:

Ingredientes

5-6 dátiles rojos (jujube secos, disponibles en tiendas orientales o naturistas)

1-2 cucharadas de bayas de goji

2-3 rodajas finas de raíz de jengibre fresco

1-2 cucharaditas de miel (opcional)

500 ml de agua

Preparación

Lava bien los dátiles rojos y las bayas de goji. Coloca los dátiles, las bayas de goji y el jengibre en una olla con 500 ml de agua. Lleva a ebullición y reduce el fuego. Cocina a fuego lento durante 15-20 minutos. Retira del fuego, cuela la infusión. Endulza con miel al gusto, si lo deseas. Sirve caliente.

Los dátiles coreanos son la estrella principal de esta infusión. Foto: (iStock)

Esta bebida es apreciada por sus antioxidantes y suele consumirse tanto por su sabor como por las supuestas propiedades para mejorar la apariencia de la piel.