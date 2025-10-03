México

SSC reporta 49 detenciones vinculadas a robo de motocicletas en CDMX durante septiembre

En la lista de aprehendidos se encuentran al menos siete menores de edad

Por Jesús Tovar Sosa

La Secretaría de Seguridad Ciudadana
La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó patrullajes e investigaciones en distintos puntos de la ciudad, logrando arrestar a presuntos implicados y recuperar unidades sustraídas durante septiembre. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La recuperación de motocicletas robadas y la detención de decenas de presuntos responsables marcaron el balance de septiembre para la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, que desplegó una estrategia integral en distintos puntos de la capital.

Durante ese mes, 49 personas, entre ellas siete menores de edad, fueron arrestadas por su posible vinculación con el robo de motocicletas, según informó la dependencia.

El despliegue policial se apoyó en patrullajes, labores de investigación tanto de gabinete como de campo, y una coordinación estrecha con el personal de los Centros de Comando y Control (C2) y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5). Estas acciones permitieron intervenir en diversas alcaldías, donde se registraron los mayores golpes contra este delito.

Estas detenciones lograron la recuperación
Estas detenciones lograron la recuperación de diversos vehículos robados. Foto: (iStock)

En Iztapalapa, los agentes detuvieron a nueve personas, mientras que en Tláhuac la cifra alcanzó siete. Las demarcaciones de Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza reportaron seis detenciones cada una. Por su parte, en Tlalpan, los trabajos de investigación condujeron a la captura de cinco sujetos.

Las alcaldías de Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa y La Magdalena Contreras sumaron tres detenidos en cada caso. Finalmente, en Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Xochimilco se registró la detención de una persona por alcaldía.

La SSC de la Ciudad de México enmarcó estos operativos dentro de su estrategia para combatir el robo de motocicletas, vehículos y autopartes, delitos que afectan de manera directa la seguridad y el patrimonio de la población.

La SSC desplegó diversos operativos
La SSC desplegó diversos operativos e investigaciones. Foto: (iStock)

La dependencia destacó que la pronta respuesta de los policías en campo, junto con la coordinación tecnológica de los centros de monitoreo, permitió no solo la detención de los presuntos responsables, sino también la recuperación de varios vehículos sustraídos.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, conforme a los procedimientos legales vigentes. La SSC reiteró su compromiso de enfrentar de manera decidida los delitos que afectan a la ciudadanía y exhortó a la población a denunciar cualquier hecho ilícito a través del 911, la aplicación “Mi Policía” o los números de emergencia institucionales.

El robo de motocicletas suele realizarse en segundos, muchas veces con herramientas simples o mediante violencia. Este delito afecta el patrimonio y la movilidad de miles de personas. Su crecimiento exige atención urgente, ya que muchas veces estos vehículos son usados para cometer otros ilícitos o vendidos en el mercado negro.

