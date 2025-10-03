Sergio Mayer explica por qué el Team Noche fue opacado poco a poco por Dalilah y Shiky pese a “no dar contenido”

Sergio Mayer dio su opinión sobre la caía de Noche y el ascenso de Día. Credito: cuartoscuro

El próximo domingo se llevará a cabo la Gran Final de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México donde Aldo de Nigris, Abelito, Mar Contreras, Shiky o Dalílah Polanco competirán por llevarse los 4 millones de pesos de premio al primer lugar.

Y es que recordemos que el equipo que tenía el apoyo del público era el Cuarto Noche, integrado por famosos como Aldo de Nigris, Aarón Mercury, Abelito, Alexis Ayala y Mar Contreras; no obstante, llegando a las últimas semanas de juego, integrantes del Cuarto Día comenzaron a ganar más popularidad, especialmente Dalílah Polanco y Shiky. Tanto fue así, que los últimos dos famosos que han salido de la casa pertenecieron al equipo Noche: Aldo y Alexis.

A pocos días de que se decida quién ganará, Sergio Mayer, quien fue finalista en la primera temporada, dio su opinión sobre el ascenso de Día de cara a la Gran Final.

La explicación de Sergio Mayer ante el éxito de Día

Dalílah y Shiky, los sobrevivientes de Día que amenazan con ganar LCDLFM (LCDLFM)

En un mensaje escrito en sus redes sociales, Sergio Mayer expuso que la popularidad alcanzada por Dalílah Polanco y Shiky en las últimas semanas no responde a un contenido sobresaliente dentro del programa.

Según explicó el actor “no han tenido que hacer absolutamente NADA”. En palabras de Sergio Mayer, el ascenso de estos concursantes de Día obedeció principalmente a las acciones del propio Team Noche, pues los convirtieron en “víctimas” ante los ojos del público:

“Quienes los empoderaron y engrandecieron fueron justamente los integrantes de NOCHE, nunca entendieron que mientras más los atacaran y segregaran los estaban victimizando, y eso los ha empoderado con el público que los ha arropado y protegido”.

Como ejemplo específico que la actitud reciente de Alexis Ayala hacia Dalílah, cuando “desairó a Dalilah sin tomarla de la mano”, contribuyó aún más a fortalecer su imagen e incluso perfiló a Dalílah como posible ganadora.

El finalista de la primera temporada comparó la situación con la estrategia utilizada por el Team Infierno, pues ellos en su edición eligieron integrar a quienes podrían haber sido poco populares, tal como sucedió con “la Barbie”:

Abelito, Mar y Aldo, llorando la salida de Alexis Ayala (Captura de pantalla)

“La invitamos a nuestro cuarto, la incluimos en las actividades, la apapachamos, evitamos la rudeza innecesaria para no victimizarla y fueron ustedes los que decidieron eliminarla. Esa fue la diferencia y lo que nos perfiló al Team INFIERNO para llegar juntos a la final con éxito”.

Finalmente, Mayer defendió la legitimidad del apoyo popular que han recibido Polanco y Shiky en las votaciones, descartando versiones de fraude:

“No pueden decir que hubo fraude, porque desacreditan a millones de personas que ven la televisión y no están en fandoms ni están en redes, esos millones son gran parte del público que se identificó y ha votado por ellos”.