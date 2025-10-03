México

Sergio Mayer explica por qué el Team Noche fue opacado poco a poco por Dalilah y Shiky pese a “no dar contenido”

El integrante del “Team Infierno” razonó el éxito del Cuarto Día

Por Ignacio Izquierdo

Sergio Mayer dio su opinión
Sergio Mayer dio su opinión sobre la caía de Noche y el ascenso de Día. Credito: cuartoscuro

El próximo domingo se llevará a cabo la Gran Final de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México donde Aldo de Nigris, Abelito, Mar Contreras, Shiky o Dalílah Polanco competirán por llevarse los 4 millones de pesos de premio al primer lugar.

Y es que recordemos que el equipo que tenía el apoyo del público era el Cuarto Noche, integrado por famosos como Aldo de Nigris, Aarón Mercury, Abelito, Alexis Ayala y Mar Contreras; no obstante, llegando a las últimas semanas de juego, integrantes del Cuarto Día comenzaron a ganar más popularidad, especialmente Dalílah Polanco y Shiky. Tanto fue así, que los últimos dos famosos que han salido de la casa pertenecieron al equipo Noche: Aldo y Alexis.

A pocos días de que se decida quién ganará, Sergio Mayer, quien fue finalista en la primera temporada, dio su opinión sobre el ascenso de Día de cara a la Gran Final.

La explicación de Sergio Mayer ante el éxito de Día

Dalílah y Shiky, los
Dalílah y Shiky, los sobrevivientes de Día que amenazan con ganar LCDLFM (LCDLFM)

En un mensaje escrito en sus redes sociales, Sergio Mayer expuso que la popularidad alcanzada por Dalílah Polanco y Shiky en las últimas semanas no responde a un contenido sobresaliente dentro del programa.

Según explicó el actor “no han tenido que hacer absolutamente NADA”. En palabras de Sergio Mayer, el ascenso de estos concursantes de Día obedeció principalmente a las acciones del propio Team Noche, pues los convirtieron en “víctimas” ante los ojos del público:

“Quienes los empoderaron y engrandecieron fueron justamente los integrantes de NOCHE, nunca entendieron que mientras más los atacaran y segregaran los estaban victimizando, y eso los ha empoderado con el público que los ha arropado y protegido”.

Como ejemplo específico que la actitud reciente de Alexis Ayala hacia Dalílah, cuando “desairó a Dalilah sin tomarla de la mano”, contribuyó aún más a fortalecer su imagen e incluso perfiló a Dalílah como posible ganadora.

El finalista de la primera temporada comparó la situación con la estrategia utilizada por el Team Infierno, pues ellos en su edición eligieron integrar a quienes podrían haber sido poco populares, tal como sucedió con “la Barbie”:

Abelito, Mar y Aldo, llorando
Abelito, Mar y Aldo, llorando la salida de Alexis Ayala (Captura de pantalla)

“La invitamos a nuestro cuarto, la incluimos en las actividades, la apapachamos, evitamos la rudeza innecesaria para no victimizarla y fueron ustedes los que decidieron eliminarla. Esa fue la diferencia y lo que nos perfiló al Team INFIERNO para llegar juntos a la final con éxito”.

Finalmente, Mayer defendió la legitimidad del apoyo popular que han recibido Polanco y Shiky en las votaciones, descartando versiones de fraude:

“No pueden decir que hubo fraude, porque desacreditan a millones de personas que ven la televisión y no están en fandoms ni están en redes, esos millones son gran parte del público que se identificó y ha votado por ellos”.

