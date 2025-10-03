Quién es El Diablito, invitado de La Casa de los Famosos que expuso “chanchullo” de la producción

Fragmentos de su participación junto a la actriz Sylvia Pasquel donde arremeten contra la producción se viralizaron en redes. (@diablitohigh, Instagram / LCDLFMX, Fb)

Sylvia Pasquel y El Diablito coincidieron en la pre gala y post gala de La Casa de los Famosos México y, tras la confirmación de una cuarta edición del reality, en plataformas digitales piden que la actriz y el presentador se integren como panelistas en 2026.

“Sylvia Pasquel y El Diablito con solo 1 programa dieron más contenido que los panelistas y cuarto día juntos”, escribió en X —antes Twitter— Más Farándula News, una popular cuenta de entretenimiento que ha capitalizado el impacto mediático del programa coproducido por Endemol y TelevisaUnivision.

El tuit condensó la opinión de miles de usuarios desencantados con aspectos clave del programa, como las opiniones conservadoras de los panelistas de la actual temporada.

¿Por qué causó furor El Diablito?

A diferencia de otros invitados, Sylvia Pasquel y El Diablito hablaron sin filtros sobre temas que dominan la conversación en redes sociales, como las recientes eliminaciones de Aarón Mercury y Alexis Ayala, señaladas por un amplio grupo de espectadores como “sospechosas” o “amañadas”.

Durante su participación, el ‘Borrego’ Nava habló de las protestas que surgieron tras la salida de Aarón Mercury. Para el panelista, su eliminación demostró que los fandom -comunidad de apoyo— del Team Día se unieron y que el tiktoker no era tan fuerte. “¿Cómo no? La prueba es el escándalo que andan haciendo por su salida injusta”, increpó Pasquel, haciendo tartamudear al ‘Borrego’.

Sin embargo, la frase de la noche fue dicha por El Diablito, quien expuso su inconformidad por la permanencia de Dalílah Polanco, la gran antagonista de esta temporada: “Qué felices éramos el viernes pasado que ganó Abelito, no hubo chanchullo, ¿y ahora? Destrozado nuestro equipo (Team Noche). ¿Sabes qué? Háblenle a Carlos Rivera y que le traiga los cuatro millones a Dalílah, ya, me doy por vencido".

El momento fue ampliamente difundido en X, donde el nombre del presentador se volvió tendencia y generó un enorme interés en un amplio grupo de usuarios que desconocen su destacada trayectoria en cine y televisión.

¿Quién es El Diablito?

Mauricio Barrientos, nombre real de El Diablito, es actor, locutor y escritor. Aunque millones de personas lo han conocido gracias a sus participaciones en La Casa de los Famosos México, ha incursionado con éxito en medios de información y cine.

En 2018, trabajó junto a Camila Sodi en el doblaje de uno de los personajes principales de Ahí viene cascarrabias. A lo largo de su carrera, El Diablito —famoso por sus rutinas de stand up— ha sido conductor de radio en EXA y ha figurado en varias producciones cinematográficas, como Amor de mis amores (2014), Compadres (2016), ¿Qué culpa tiene el niño? (2016) y Tod@s caen (2018), entre otras. En televisión, condujo y actuó en Noches con Platanito (2013) y poco después obtuvo su propio programa, Motel Diablito (2013). Sus inicios datan de 2004, cuando debutó en la telenovela Soñarás, para luego aparecer en las series Los Sánchez (2004) y La vida es una canción (2005), además de participar en la película Navidad S.A. (2008).

Además de su talento, Barrientos se distingue por su gran sentido del humor, irreverencia y la visión que tiene de él mismo y su estatus de celebridad.

En declaraciones para Videocine, ironizó sobre la desmedida importancia que figuras públicas le dan a la popularidad: “La fama es lo que menos interesa y cuando la tienes, te das cuenta que es nada más una parte que no te deja nada. No te deja la satisfacción del proyecto que hiciste, de la gente que conociste haciéndolo o el orgullo de haberlo hecho. Se utiliza la fama, eso sí, pero a fin de cuentas es más personal la cosa, te das cuenta que la fama o la popularidad de alguna manera ayuda, pero no es lo que te llena”.

