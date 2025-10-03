México

Mujer enloquece en fiesta al lanzar cazuela por querer un taco extra: usuarios la bautizan como “Lady Taco” y ”Lady Hambreada"

El suceso ocurrió en una fiesta en Mazatlán, Sinaloa, por lo que la mujer mostró su furia al no obtener un taco más de los cinco que le habían dado

Por Jesús F. Beltrán

“Lady Taco” provocó un altercado
“Lady Taco” provocó un altercado al exigir un taco extra, a pesar de que ya había recibido su ración.

Un incidente ocurrido durante unen Mazatlán, Sinaloa, se convirtió en un fenómeno viral y ha generado polémica en redes sociales. La protagonista, identificada por usuarios como Damaris, fue apodada “Lady Taco” y “Lady Hambreada” tras protagonizar un altercado por un taco adicional, a pesar de que los organizadores del evento afirmaron que ya había recibido su ración de cinco por persona.

El hecho quedó registrado en un video publicado en TikTok hace tres días por el usuario Danny (@cazzatermitas). En pocas horas, el clip superó el millón de reproducciones catapultando la escena a la viralidad. Las imágenes muestran cómo Damaris se acerca a la zona de comida solicitando un taco extra. Al recibir una negativa por parte de una de las encargadas, quien le recordó que ya había recibido su porción de cinco, la mujer reaccionó de manera agresiva, lanzando insultos y arrojando una cazuela de barro, la cual se rompió al impactar contra el suelo.

La situación se tornó peligrosa
La situación se tornó peligrosa cuando lanzó una cazuela de barro que casi golpea a una mujer embarazada que estaba sirviendo la comida.

La situación cobró gravedad al revelarse que la cazuela estuvo a punto de golpear a una mujer embarazada que estaba sirviendo los tacos. Afortunadamente, la persona no sufrió lesiones, aunque el incidente la dejó visiblemente afectada.

Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas y divididas. Por un lado, numerosos internautas se burlaron de Damaris, llamándola “Lady Hambreada” debido a su insistencia por recibir más comida. Por otro lado, algunos cuestionaron las reglas del evento, argumentando que limitar los alimentos podría generar tensiones. “Si no quieren que la gente repita, entonces no hagan fiesta”, comentaron varios usuarios, en defensa de la protagonista del escándalo.

Usuarios de redes sociales critican a la mujer por su comportamiento, asegurando que “ya llevaba varios días sin comer” Crédito: TikTok / @cazatermitas

La polémica creció cuando surgieron indicios de que Damaris podría ser creadora de contenido y participar habitualmente en videos de parodia en TikTok. Algunos usuarios sugirieron que la escena fue actuada con fines humorísticos. Es actuado, ellos hacen parodias en Mazatlán”, escribió un internauta, mientras que otro señaló: “Está en TikTok como Damaris, la que tira la cazuela”.

