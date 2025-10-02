México

Grupo Firme entrará a La Casa de los Famosos México para la última fiesta de la temporada

Para los integrantes es una sorpresa, incluso los ex habitantes volverán

Por Mariana L. Martínez

(Instagram/@eduincaz)
(Instagram/@eduincaz)

La expectativa crece entre los seguidores de La Casa de los Famosos México 2025 ante la inminente celebración de la última fiesta de la temporada, que contará con la presencia de Grupo Firme, una de las agrupaciones más influyentes de la música regional mexicana. La producción del reality ha preparado una velada especial en la que los finalistas disfrutarán de un espectáculo en vivo, marcando así el cierre de las celebraciones dentro del programa.

La noche de este jueves 2 de octubre, los cinco habitantes restantes de La Casa de los Famosos México —Shiky, Dalílah Polanco, Aldo de Nigris, El Abelito y Mar Contreras— serán sorprendidos con la actuación de Grupo Firme, según informó Galilea Montijo.

Esta presentación se perfila como uno de los momentos más esperados por los participantes y la audiencia, pues los ex habitantes ingresarán de nuevo.

Dónde ver la final de La Casa de los Famosos

Ahora todos los ex integrantes
Ahora todos los ex integrantes volverán para el concierto (Captura de pantalla)

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México se encuentra en su recta final, y la gran final está programada para el domingo 5 de octubre, con transmisión a través de Las Estrellas, Canal 5 en televisión abierta y la plataforma de streaming ViX.

Además, los ex habitantes del reality regresarán a la casa este jueves para sumarse a la última fiesta semanal, en la que Grupo Firme será el encargado de poner el broche musical a una edición que ha mantenido la atención del público.

Grupo Firme se prepara así para ofrecer un espectáculo que promete ser recordado tanto por los finalistas como por los seguidores del programa, quienes podrán seguir la transmisión en vivo y disfrutar de una noche que celebrará el desenlace de una de las temporadas más comentadas del reality.

Entre los temas más emblemáticos de Grupo Firme figuran “El Amor de su Vida”, “Ya Supérame”, “El Beneficio de la Duda”, “Calidad” y “El Tóxico”, canciones que han marcado su trayectoria y que, según las previsiones de los organizadores, formarán parte del repertorio que animará la última fiesta de la temporada. La agrupación también ha protagonizado actuaciones memorables fuera de los escenarios tradicionales, como su presentación ante miles de asistentes en el Zócalo capitalino y su participación en el medio tiempo del partido de la NFL entre los 49ers y los Cardinals en el Estadio Azteca.

