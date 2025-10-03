México

Huachicol fiscal deja pérdidas históricas al erario mexicano por más de 600 mmp

Por igual se llamó a ver el papel de agentes aduanales en el contrabando

Por Jorge Contreras

Guardar
Huachicol fiscal deja pérdidas históricas
Huachicol fiscal deja pérdidas históricas al erario mexicano por más de 600 mmp (iStock)

El impacto económico del llamado huachicol fiscal ha alcanzado una magnitud sin precedentes, con 600 mil millones de pesos en daños al erario público, según las investigaciones en curso y los casos reportados por la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Esta cifra, revelada por Grisel Galeano García, procuradora Fiscal de la Federación, representa el costo estimado para el fisco mexicano derivado del contrabando de combustibles, una práctica que consiste en ingresar gasolinas al país bajo la apariencia de otros productos para evadir el pago de impuestos.

Mientras el diputado del PAN, Homero Niño De Rivera Vela consideró vital conocer información sobre el contrabando de combustible, que representó cerca de 170 mil millones del año pasado.

Por su parte, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, lamentó que de 2022 a 2025 no se llevó a cabo el reporte sobre contrabando de combustibles e importaciones de aceites y lubricantes, por lo que solicitó a los funcionarios hagan el alcance correspondiente a fin de conocer cuál fue la evolución de esto.

Denuncias formales representan 16 mmp

Grisel Galeano García procuradora Fiscal
Grisel Galeano García procuradora Fiscal de la Federación comparecencia Cámara de Diputados huachicol Fiscal (Captura)

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Galeano García detalló que 16 mmdp corresponden a denuncias formales ya presentadas.

Mientras, Téllez Hernández, señaló que de las 102 querellas presentadas por 16 mil millones de pesos apenas representan el 2.7 por ciento de los 600 mil millones de pesos calculados por huachicol fiscal.

La funcionaria federal subrayó que el proceso de investigación continúa, y que la integración de expedientes y carpetas permitirá determinar con mayor precisión el monto que podría recuperarse tras las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República.

La procuradora enfatizó que el contrabando de gasolinas está intrínsecamente vinculado a esquemas de delincuencia organizada, lo que complica y prolonga las investigaciones, que pueden extenderse por más de un año.

En su diálogo con los medios, Galeano García evitó precisar si las querellas ya presentadas, incluyen a los miembros de la Secretaría de Marina recientemente implicados con el huachicol fiscal. No obstante, sí confirmó que existen funcionarios y exfuncionarios involucrados en los procesos judiciales.

Papel de los agentes aduanales en el contrabando

Carlos Lerma Cotera, subsecretario de
Carlos Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de la SHCP durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados (captura)

Por su parte, Carlos Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destacó la relevancia de los agentes aduanales en los esquemas de contrabando, señalando que su papel en el paso de mercancía ilícita ha sido poco visibilizado y que, hasta el momento, no enfrentan procesos judiciales.

Lerma Cotera atribuyó parte del aumento anual de más de 200 mil millones de pesos en la recaudación de aduanas al fortalecimiento de las acciones contra el contrabando.

Muchos de los resultados que se están viendo y las querellas que se están integrando tienen que ver con investigaciones del pasado, en este año, además de las querellas se han confiscado más de 65 millones de litros de hidrocarburo”, puntualizó Lerma Cotera al responder a los cuestionamientos de los legisladores que exigieron no minimizar el problema del contrabando de combustibles.

Temas Relacionados

huachicol fiscalcontrabandoerario públicoProcuraduría Fiscal de la FederaciónSCHPNarco en MéxicoCámara de Diputadosmexico-noticias

Más Noticias

Encuentran muerto en prisión a Jonathan Hernández, condenado a 77 años de cárcel por feminicidio de Karla Nallely

Jonathan Hernández fue encontrado sin vida en su celda el pasado 30 de septiembre

Encuentran muerto en prisión a

Aleks Syntek desata polémica por insensible comentario a Tito Fuentes sobre los estragos de las adicciones

Usuarios en Instagram y otras plataformas digitales señalaron la falta de sensibilidad de Syntek

Aleks Syntek desata polémica por

“Cisañoza”: Poncho De Nigris protagoniza encontronazo con reportera tras ser cuestionado sobre rumores de su pasado

El exfinalista de ‘La Casa de los Famosos México’ fue tajante con su opinión

“Cisañoza”: Poncho De Nigris protagoniza

Autoridades investigan ejecución de menor de edad en Culiacán, Ejército resguarda el área tras ataque

Se encontraron al menos 12 casquillos percutidos en la escena del crimen

Autoridades investigan ejecución de menor

Qué autos no circulan este sábado 4 de octubre en CDMX y Edomex

Cuales son los autos que tienen restrucciones este sábado

Qué autos no circulan este
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades investigan ejecución de menor

Autoridades investigan ejecución de menor de edad en Culiacán, Ejército resguarda el área tras ataque

Operación Frontera Norte: más de 7 mil detenidos y casi 6 mil armas incautadas

Padre e hijo suman más de 100 años de prisión tras serie de asaltos a bancos y un homicidio en Culiacán

Revelan supuesta fotografía inédita de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos

Enfrentamiento en Sabinas Hidalgo deja heridos a cinco oficiales de Fuerza Civil Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

Aleks Syntek desata polémica por

Aleks Syntek desata polémica por insensible comentario a Tito Fuentes sobre los estragos de las adicciones

“Cisañoza”: Poncho De Nigris protagoniza encontronazo con reportera tras ser cuestionado sobre rumores de su pasado

Regresa ‘La Familia P. Luche’ y Federica descubre la doble vida de Ludovico 13 años después: “Somos la casa chica”

¿Mar y Aldo se besaron en la boca? Video de la última fiesta de La Casa de los Famosos México desata controversia en redes

Maxine Woodside regaña a conductor por vetar a Belinda y este revira: “no nos ha dado una entrevista en 3 años”

DEPORTES

TRIONDA: cuánto cuesta el balón

TRIONDA: cuánto cuesta el balón del Mundial 2026 en pesos mexicanos

Familia de Ángel Correa, futbolista de Tigres se lleva fuerte susto al encontrarse con un oso fuera de su casa

Terence Crawford confiesa que ya tenía el plan para vencer a Canelo antes de enfrentarlo: “Sabía que le iba a ganar”

Pumas vs Chivas: cuánto cuestan los boletos para el partido de la Jornada 12 en el Estadio Olímpico

Chaco Gimenez le manda mensaje de aliento a Rodrigo Huescas luego de la lesión que sufrió: “Tienes que estar tranquilo”