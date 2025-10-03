Huachicol fiscal deja pérdidas históricas al erario mexicano por más de 600 mmp (iStock)

El impacto económico del llamado huachicol fiscal ha alcanzado una magnitud sin precedentes, con 600 mil millones de pesos en daños al erario público, según las investigaciones en curso y los casos reportados por la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Esta cifra, revelada por Grisel Galeano García, procuradora Fiscal de la Federación, representa el costo estimado para el fisco mexicano derivado del contrabando de combustibles, una práctica que consiste en ingresar gasolinas al país bajo la apariencia de otros productos para evadir el pago de impuestos.

Mientras el diputado del PAN, Homero Niño De Rivera Vela consideró vital conocer información sobre el contrabando de combustible, que representó cerca de 170 mil millones del año pasado.

Por su parte, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, lamentó que de 2022 a 2025 no se llevó a cabo el reporte sobre contrabando de combustibles e importaciones de aceites y lubricantes, por lo que solicitó a los funcionarios hagan el alcance correspondiente a fin de conocer cuál fue la evolución de esto.

Denuncias formales representan 16 mmp

Grisel Galeano García procuradora Fiscal de la Federación comparecencia Cámara de Diputados huachicol Fiscal (Captura)

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Galeano García detalló que 16 mmdp corresponden a denuncias formales ya presentadas.

Mientras, Téllez Hernández, señaló que de las 102 querellas presentadas por 16 mil millones de pesos apenas representan el 2.7 por ciento de los 600 mil millones de pesos calculados por huachicol fiscal.

La funcionaria federal subrayó que el proceso de investigación continúa, y que la integración de expedientes y carpetas permitirá determinar con mayor precisión el monto que podría recuperarse tras las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República.

La procuradora enfatizó que el contrabando de gasolinas está intrínsecamente vinculado a esquemas de delincuencia organizada, lo que complica y prolonga las investigaciones, que pueden extenderse por más de un año.

En su diálogo con los medios, Galeano García evitó precisar si las querellas ya presentadas, incluyen a los miembros de la Secretaría de Marina recientemente implicados con el huachicol fiscal. No obstante, sí confirmó que existen funcionarios y exfuncionarios involucrados en los procesos judiciales.

Papel de los agentes aduanales en el contrabando

Carlos Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de la SHCP durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados (captura)

Por su parte, Carlos Lerma Cotera, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destacó la relevancia de los agentes aduanales en los esquemas de contrabando, señalando que su papel en el paso de mercancía ilícita ha sido poco visibilizado y que, hasta el momento, no enfrentan procesos judiciales.

Lerma Cotera atribuyó parte del aumento anual de más de 200 mil millones de pesos en la recaudación de aduanas al fortalecimiento de las acciones contra el contrabando.

“Muchos de los resultados que se están viendo y las querellas que se están integrando tienen que ver con investigaciones del pasado, en este año, además de las querellas se han confiscado más de 65 millones de litros de hidrocarburo”, puntualizó Lerma Cotera al responder a los cuestionamientos de los legisladores que exigieron no minimizar el problema del contrabando de combustibles.