México

Edwin Luna se deslinda de su hermano, acusado de presunto abuso sexual: “Tengo hijas, jamás encubriría”

Su hermano, Miguel ‘N’, fue denunciado en 2022 por su expareja, Ilse Landeros quien recientemente denunció tráfico de influencias

Por Víctor Cisneros

Su hermano, Miguel ‘N’, fue denunciado en 2022 por su expareja, Ilse Landeros quien recientemente denunció tráfico de influencias. (Edwin Luna, Instagram / Ilse Landeros, Facebook)

Edwin Luna, vocalista de la agrupación La Trakalosa de Monterrey, negó categóricamente proteger a su hermano, Miguel ‘N’, quien enfrenta en libertad un proceso legal por presunto abuso sexual en contra de una menor, en Nuevo León.

El caso, que data de 2022, acaparó la atención pública luego de que Ilse Landeros, exesposa de Miguel ‘N’, expuso presuntas irregularidades en su proceso.

El caso, que data de 2022, acaparó la atención pública luego de que Ilse Landeros, exesposa de Miguel ‘N’, expuso presuntas irregularidades en su proceso. (Víctor Badillo, Facebook)

Durante una charla con el periodista Víctor Badillo, Landeros señaló que en septiembre de 2022 tuvo conocimiento de que su pareja presuntamente abusó sexualmente, durante varios años, de su hija.

La menor, fruto de una relación previa de Ilse Landeros, externó que las agresiones fueron sistemáticas. “A partir de ahí, él huye”, recordó en entrevista.

Durante un tiempo en el que las investigaciones se estancaron, Ilse Landeros descubrió que su expareja radicaba en Dallas, Texas: “Di la ubicación a las autoridades y hablé a Estados Unidos, di la información que tenía y así fue como lo detienen”.

Landeros señaló que en septiembre de 2022 tuvo conocimiento de que su pareja presuntamente abusó sexualmente, durante varios años, de su hija. (Ilse Landeros, Facebook)

Extradición y liberación en México

No obstante, una magistrada dictaminó que Miguel ‘N’ llevara el proceso en libertad, incluso sin restricciones para garantizar la integridad de la víctima, de acuerdo con Landeros.

En un video difundido en Facebook, Víctor Badillo cuestiona: “¿Quién es el hermano famoso que creen pudo sacarlo de prisión?" Durante la charla, Ilse Landeros deja entrever un posible tráfico de influencias en el caso debido a las conexiones de su expareja en la política y por su parentesco con “un famoso cantante” de Monterrey.

“Aparte, tiene un hermano famoso, de una banda famosa y pudiera ser que parte de ese criterio que se tomó (para salir de prisión preventiva)”.

l cantante Edwin Luna negó haber intervenido en la liberación de su hermano Miguel 'N', quien enfrenta en libertad un proceso por presunto abuso sexual de una menor de edad Crédito: @edwinlunat, Instagram

La respuesta de Edwin Luna

A través de un video difundido en sus redes sociales, Edwin Luna admitió estar al tanto del caso, pero negó haber apoyado a su hermano en consecuencia con sus principios: “Estoy totalmente en contra de cualquier situación que involucre el abuso, maltrato o alguna otra situación en contra de las mujeres. Soy una persona que, a través de varios años, he sido partícipe de dar espectáculos, de darle alegría a muchísimas personas que van a vernos un concierto y que en su mayoría son mujeres”.

Luna acusó al periodista de difundir información falsa que afecta su imagen pública: “Me acabo de enterar que a través de un video, un medio está haciendo uso de mi imagen para dar una versión en la cual no tienen la certeza como para investigar una situación que es muy delicada e involucrarme a mí totalmente en algo que no me corresponde”.

Subrayó que al ser padre, entiende la situación. Sin emitir juicios, Luna indicó que al tener conocimiento del caso, tomó la decisión de dejar que su hermano afrontara la situación y sus consecuencias legales: “Jamás, sea un familiar o no lo sea, encubriría o trataría de quitarle el peso de la ley a algo que tenga todo esto involucrado”.

Y añadió: “Hace algunos años escuché una conversación en la que se suponían muchas cosas y, como cualquier otro ciudadano que en realidad se hace responsable del compromiso que tenemos como padre de familia, como hijo, como esposo, actué en base a mi criterio (sic). Y mi criterio es que, aun así, siendo una persona cercana, todo tiene que ir al margen de la ley. Y con el dolor de mi corazón, hice lo que para mí era correcto”.

Exige no vincularlo al caso

Finalmente, Edwin Luna pidió no ser vinculado al caso, y permitir que sean las autoridades quienes investiguen y determinen responsabilidades.

“Me duele en el alma, pero también tienen que entender que son cosas que a uno no le corresponden y que yo soy totalmente responsable de mis hechos y de mis actos. Y yo pagaré las consecuencias de cada cosa que yo hago. Pero la que hace una persona que está al lado de mi vida no me corresponde a mí”, finalizó.

