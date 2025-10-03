México

Durante marcha por el 2 de octubre manifestantes en Toluca quemaron una patrulla

Los inconformes corrieron hacia la Casa del Estudiante tras estos hechos, y al menos tres fueron detenidos por la policía

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Incendian patrulla en Toluca durante
Incendian patrulla en Toluca durante marcha del 2 de octubre. Foto: Tiktok

La tarde del jueves 2 de octubre de 2025, la marcha por el 57 aniversario de la matanza de Tlatelolco derivó en disturbios en el centro de Toluca, donde un grupo de manifestantes encapuchados, presuntamente integrantes del Enjambre Estudiantil Unificado, realizó actos vandálicos y enfrentamientos con la policía municipal, destacó la quema de una patrulla.

El contingente partió de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México y concluyó frente al parque Simón Bolívar, junto a la Casa del Estudiante.

Durante el recorrido se registraron daños en sucursales del banco Santander y de Starbucks, así como pintas en edificios administrativos y comercios. En la intersección de Benito Juárez y Miguel Hidalgo, los manifestantes fueron encapsulados por la policía, lo que desató enfrentamientos: arrojaron pintura, objetos, y usaron martillos y tubos de metal para agredir a los agentes.

Durante los hechos, al menos cinco personas resultaron lesionadas, una fue detenida y liberada poco después ante la presión de los estudiantes. La tensión obligó al cierre temporal de calles en el primer cuadro de la ciudad.

Queman patrulla en Toluca durante marcha del 2 de octubre. (TikTok/tiktok.com/@luismariolpz)

Uno de los incidentes más graves ocurrió cuando los manifestantes interceptaron una patrulla de Orden Vial, identificada con el número económico 2623, en la zona de Gómez Farías y Rayón.

Tras golpear y bajar al elemento encargado, vandalizaron e incendiaron la unidad municipal rociándola con gasolina. Los inconformes corrieron hacia la Casa del Estudiante tras estos hechos, y al menos tres fueron detenidos por la policía.

En el caso de Starbucks de Benito Juárez y Francisco Munguía, los manifestantes obligaron a clientes y empleados a desalojar, extrajeron mobiliario e insumos, y causaron destrozos en el local, pese a medidas de protección. En ese contexto, también lanzaron consignas relacionadas con el conflicto en la Franja de Gaza.

El alcalde Ricardo Moreno declaró que los actos de violencia no representan a la ciudadanía y ordenó acciones legales, privilegiando la mesura y la protección de la población. Indicó el reforzamiento de la seguridad y el cierre temporal de vialidades para salvaguardar comercios y el patrimonio público, medidas que se tomaron por petición de comerciantes afectados.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) inició una investigación de oficio, identificada como CODHEM/TOL/441/2025, ante posibles violaciones a derechos humanos durante la marcha, principalmente relativos a la libertad de expresión, manifestación y reunión. Elementos de seguridad permanecen en la zona central para resguardar a la población y restaurar la normalidad.

