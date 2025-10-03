Chofer de la CDMX convierte su autobús en antro y pasajeros cantan y bailan al ritmo del pasito duranguense

El clip muestra cómo un camión capitalino se transformó en escenario musical con luces y aplausos.

El transporte público en la Ciudad de México suele estar relacionado con aglomeraciones, cansancio y trayectos largos. Sin embargo, un conductor decidió cambiar esa rutina al convertir su autobús en un improvisado escenario de fiesta, provocando que un viaje común se transformara en una experiencia inolvidable para sus pasajeros.

Un video compartido en TikTok por el usuario @valfrerd27 muestra el momento en el que un chofer, durante una ruta no especificada, sube el volumen de su estéreo para animar a quienes viajaban a bordo. El tema elegido fue “Por tu amor”, en la versión duranguense de Alacranes Musical, canción que rápidamente encendió el ánimo de los presentes.

En las imágenes, de menos de un minuto, se observa cómo varios pasajeros comienzan a corear la letra a todo pulmón: “Y si tú aún me quieres, ya sabes dónde estoy, aquí estaré esperándote, con todo el corazón…”. Acompañados de aplausos y hasta con un improvisado espectáculo de luces, los usuarios mostraron entusiasmo y se dejaron llevar por el ritmo.

El conductor logró que los pasajeros dejaran atrás el estrés y compartieran un instante de comunidad.

No solo se trató de canto, sino también de baile. Algunos pasajeros se animaron a realizar los característicos pasos del “pasito duranguense”, arrancando sonrisas y vítores del resto de los presentes. Entre aplausos, gritos y carcajadas, el ambiente dentro del camión se transformó en un pequeño concierto improvisado que contrastó con la rutina del transporte público capitalino.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, fue acompañado por una frase del propio chofer: “Imagínate vivir en Suiza y perderte eso”. El comentario generó aún más reacciones entre los internautas, que destacaron el ingenio y la espontaneidad de la experiencia.

Un operador de transporte público se hizo tendencia luego de que subió el volumen de su estéreo, tras escuchar que el pasaje empezó a corear el tema “Por tu amor” de Alacranes Musical Crédito: TikTok / @valfrerd27

Las reacciones en TikTok no se hicieron esperar. “El tipo gritando hace 10 calles: ‘¡Bajaaaaaaan!’”, “Qué ganas de estar ahí” y “Por tu amor es el auténtico himno nacional” fueron algunos de los mensajes que reflejaron la simpatía y nostalgia de los usuarios. Para muchos, este tipo de momentos refuerzan el lado alegre de la vida cotidiana en la Ciudad de México, donde la música sirve como una vía de escape ante el estrés y las largas jornadas.