México

Chofer de la CDMX convierte su autobús en antro y pasajeros cantan y bailan al ritmo del pasito duranguense

El clip muestra cómo un camión capitalino se transformó en escenario musical con luces y aplausos

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
El clip muestra cómo un
El clip muestra cómo un camión capitalino se transformó en escenario musical con luces y aplausos.

El transporte público en la Ciudad de México suele estar relacionado con aglomeraciones, cansancio y trayectos largos. Sin embargo, un conductor decidió cambiar esa rutina al convertir su autobús en un improvisado escenario de fiesta, provocando que un viaje común se transformara en una experiencia inolvidable para sus pasajeros.

Un video compartido en TikTok por el usuario @valfrerd27 muestra el momento en el que un chofer, durante una ruta no especificada, sube el volumen de su estéreo para animar a quienes viajaban a bordo. El tema elegido fue “Por tu amor”, en la versión duranguense de Alacranes Musical, canción que rápidamente encendió el ánimo de los presentes.

En las imágenes, de menos de un minuto, se observa cómo varios pasajeros comienzan a corear la letra a todo pulmón: “Y si tú aún me quieres, ya sabes dónde estoy, aquí estaré esperándote, con todo el corazón…”. Acompañados de aplausos y hasta con un improvisado espectáculo de luces, los usuarios mostraron entusiasmo y se dejaron llevar por el ritmo.

El conductor logró que los
El conductor logró que los pasajeros dejaran atrás el estrés y compartieran un instante de comunidad.

No solo se trató de canto, sino también de baile. Algunos pasajeros se animaron a realizar los característicos pasos del “pasito duranguense”, arrancando sonrisas y vítores del resto de los presentes. Entre aplausos, gritos y carcajadas, el ambiente dentro del camión se transformó en un pequeño concierto improvisado que contrastó con la rutina del transporte público capitalino.

El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, fue acompañado por una frase del propio chofer: “Imagínate vivir en Suiza y perderte eso”. El comentario generó aún más reacciones entre los internautas, que destacaron el ingenio y la espontaneidad de la experiencia.

Un operador de transporte público se hizo tendencia luego de que subió el volumen de su estéreo, tras escuchar que el pasaje empezó a corear el tema “Por tu amor” de Alacranes Musical Crédito: TikTok / @valfrerd27

Las reacciones en TikTok no se hicieron esperar. “El tipo gritando hace 10 calles: ‘¡Bajaaaaaaan!’”, “Qué ganas de estar ahí” y “Por tu amor es el auténtico himno nacional” fueron algunos de los mensajes que reflejaron la simpatía y nostalgia de los usuarios. Para muchos, este tipo de momentos refuerzan el lado alegre de la vida cotidiana en la Ciudad de México, donde la música sirve como una vía de escape ante el estrés y las largas jornadas.

Temas Relacionados

Autobús CDMXpasito duranguenseantroMicrobúsCDMXTransporte Públicoviralmexico-virales

Más Noticias

Encuentran muerto en prisión a Jonathan Hernández, condenado a 77 años de cárcel por feminicidio de Karla Nallely

Jonathan Hernández fue encontrado sin vida en su celda el pasado 30 de septiembre

Encuentran muerto en prisión a

Aleks Syntek desata polémica por insensible comentario a Tito Fuentes sobre los estragos de las adicciones

Usuarios en Instagram y otras plataformas digitales señalaron la falta de sensibilidad de Syntek

Aleks Syntek desata polémica por

“Cisañoza”: Poncho De Nigris protagoniza encontronazo con reportera tras ser cuestionado sobre rumores de su pasado

El exfinalista de ‘La Casa de los Famosos México’ fue tajante con su opinión

“Cisañoza”: Poncho De Nigris protagoniza

Autoridades investigan ejecución de menor de edad en Culiacán, Ejército resguarda el área tras ataque

Se encontraron al menos 12 casquillos percutidos en la escena del crimen

Autoridades investigan ejecución de menor

Qué autos no circulan este sábado 4 de octubre en CDMX y Edomex

Cuales son los autos que tienen restrucciones este sábado

Qué autos no circulan este
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades investigan ejecución de menor

Autoridades investigan ejecución de menor de edad en Culiacán, Ejército resguarda el área tras ataque

Huachicol fiscal deja pérdidas históricas al erario mexicano por más de 600 mmp

Operación Frontera Norte: más de 7 mil detenidos y casi 6 mil armas incautadas

Padre e hijo suman más de 100 años de prisión tras serie de asaltos a bancos y un homicidio en Culiacán

Revelan supuesta fotografía inédita de Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Aleks Syntek desata polémica por

Aleks Syntek desata polémica por insensible comentario a Tito Fuentes sobre los estragos de las adicciones

“Cisañoza”: Poncho De Nigris protagoniza encontronazo con reportera tras ser cuestionado sobre rumores de su pasado

Regresa ‘La Familia P. Luche’ y Federica descubre la doble vida de Ludovico 13 años después: “Somos la casa chica”

¿Mar y Aldo se besaron en la boca? Video de la última fiesta de La Casa de los Famosos México desata controversia en redes

Maxine Woodside regaña a conductor por vetar a Belinda y este revira: “no nos ha dado una entrevista en 3 años”

DEPORTES

TRIONDA: cuánto cuesta el balón

TRIONDA: cuánto cuesta el balón del Mundial 2026 en pesos mexicanos

Familia de Ángel Correa, futbolista de Tigres se lleva fuerte susto al encontrarse con un oso fuera de su casa

Terence Crawford confiesa que ya tenía el plan para vencer a Canelo antes de enfrentarlo: “Sabía que le iba a ganar”

Pumas vs Chivas: cuánto cuestan los boletos para el partido de la Jornada 12 en el Estadio Olímpico

Chaco Gimenez le manda mensaje de aliento a Rodrigo Huescas luego de la lesión que sufrió: “Tienes que estar tranquilo”