Alessandra Rojo de la Vega suspende bar ‘Rico Club’ en CDMX tras denuncia de agresión contra cliente: estos son los motivos

La alcaldesa Rojo de la Vega explicó que el bar incumple diversas normas de Protección Civil. | X- Alessandra Rojo de la Vega

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, informó que se suspendió la operación del bar Rico Club, ubicado en la colonia Juárez, en la Zona Rosa, a seis días de que un cliente denunció haber sido agredido por personal del seguridad del establecimiento.

En su cuenta de X, la alcaldesa indicó que ayer se colocaron sellos con la leyenda: “Suspensión de Actividades” en la fachada y accesos del bar; sin embargo, explicó que esto fue debido al incumplimiento de diversas medidas de protección civil.

Es decir, la sanción administrativa no está ligada a la presunta agresión contra un joven, que se denunció el 28 de septiembre pasado. No obstante, Rojo de la Vega aseguró que su administración no permitirá que el bar ponga en riesgo la integridad de las personas.

“Hoy colocamos sellos de suspensión a “Rico Club” por no cumplir con las medidas básicas de protección y seguridad. No vamos a permitir que un lugar que no respeta la ley siga poniendo en riesgo la integridad de las personas.

“Aquí se protege primero a la gente y se aplica la ley sin excepción”, escribió en la red social.

En una segunda publicación, la alcaldesa detalló que las medidas de seguridad básicas incumplidas fueron que el bar no cuenta con personal capacitado en asistencia médica ni con la carta responsiva de extintores.

Agregó que tampoco tiene un punto de reunión ni zona de riesgo, así como alarma sísmica ni constancias de simulacros, por lo que se determinó suspenderlo inmediatamente.

La madrugada del 28 de septiembre de 2025, usuarios reportaron en redes sociales una agresión en el bar Rico Club, ubicado en la Zona Rosa de la Ciudad de México.

Diversos testimonios compartidos denunciaron que el personal de seguridad del lugar habría participado en el altercado físico contra algunos asistentes. Imágenes y videos difundidos en plataformas digitales muestran a varios individuos en la vía pública tras la confrontación.

Usuarios reportaron una supuesta agresión en un antro en Zona Rosa. (Capturas de pantalla)

Los relatos de los afectados señalan que el conflicto surgió dentro del establecimiento y que, posteriormente, el problema se trasladó al exterior, donde algunas personas recibieron golpes y fueron desalojadas de forma violenta.

El incidente generó indignación y múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios exigieron una investigación y sanciones contra el bar y su equipo de seguridad.

Algunos testimonios aseguran que el personal utilizó la fuerza excesiva, incrementando la preocupación sobre la seguridad en la zona de clubes nocturnos capitalinos.

Hasta el momento, las autoridades locales no han compartido información oficial sobre lo ocurrido.