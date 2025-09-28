México

Reportan agresión en bar Rico Club de Zona Rosa, usuarios en redes reaccionan

Imágenes difundidas en redes muestran a un joven con lesiones tras el supuesto ataque en el establecimiento

Por Jesús Tovar Sosa

Usuarios reportaron una supuesta agresión
Usuarios reportaron una supuesta agresión en un antro en Zona Rosa. (Capturas de pantalla)

A través de la red social de TikTok, se denunció un nuevo caso de agresión en el bar Rico Club, ubicado en la Zona Rosa de la alcaldía Cuauhtémoc, un sitio popular entre miembros de la comunidad LGBT+. La situación ha generado indignación y preocupación entre usuarios de redes, quienes han cuestionado la seguridad del establecimiento.

La denuncia fue realizada por un usuario identificado como Miguel, quien compartió un par de videos mostrando la gravedad de lo ocurrido. En ellos, se observa a un joven con visibles lesiones en el rostro, mientras es atendido por paramédicos de la Cruz Roja. En la descripción del clip, se lee la leyenda: “Acaban de golpear a mi amigo en Rico Club, no se quieren hacer responsables.”

En otro video compartido por otro usuario, grabado desde el interior del antro, se aprecia lo que sería el momento exacto de la agresión: varias personas golpean a un joven en la entrada del bar, mientras un guardia de seguridad impide que otro joven intervenga para ayudar a la víctima. Las imágenes rápidamente se viralizaron y desataron una ola de comentarios de apoyo y llamados a tomar medidas.

El video compartido en redes
El video compartido en redes muestra a un joven siendo atendido por paramédicos de la Cruz Roja. (Captura de pantalla)

Usuarios en redes sociales han manifestado su solidaridad con la víctima y expresado su preocupación por la reiteración de actos violentos en el lugar. Algunos hicieron un llamado a la comunidad LGBT+ a dejar de asistir al bar, al considerar que no garantiza ser un espacio seguro. Otros solicitaron directamente la intervención de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, exigiendo una investigación y sanciones correspondientes.

Esta no es la primera vez que Rico Club se ve envuelto en supuestas situaciones de violencia o discriminación. En 2022, la entonces alcaldesa Sandra Cuevas ordenó la clausura del bar, luego de que se denunciara una agresión contra personas LGBT+ en las inmediaciones del establecimiento.

Anteriormente, en 2019, también se reportó un conflicto en el que presuntamente un usuario fue agredido por personal del lugar. En aquella ocasión, el bar emitió un comunicado informando que se había llegado a un acuerdo con la víctima y que dicha agresión fue ajena a personal del bar, sin ofrecer mayores detalles.

En otro video se muestra
En otro video se muestra la agresión. En las imágenes se ve a personal de seguridad. Foto: (iStock)

Más recientemente, en 2024, la conocida drag queen Regina Voce, exconcursante de Drag Race México, denunció haber sido expulsada injustamente del bar, tras ser acusada de fumar en el interior. La artista negó las acusaciones y afirmó que no consume ninguna sustancia. El bar emitió una disculpa pública, calificando el hecho como una supuesta “confusión”.

Usuarios comentaron que, aunque algunas de las agresiones reportadas no han sido directamente cometidas por el staff del bar, han señalado una falta de protocolos de seguridad, así como la inacción del personal en momentos críticos. La acumulación de incidentes ha puesto en duda si Rico Club puede seguir siendo considerado un espacio seguro para la comunidad LGBT+.

Hasta el momento, el establecimiento no ha emitido un comunicado oficial sobre el más reciente caso denunciado en redes.

Temas Relacionados

Rico ClubComunidad GBT+Zona RosaAlcaldía CuauhtémocAgresiónmexico-noticias

