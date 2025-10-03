México

Accidente de Débora Estrella: autopsia revela que piloto consumió alcohol y marihuana

La Fiscalía aclaró que el consumo de sustancias no es la causa automática del siniestro

Por Anayeli Tapia Sandoval

El accidente aéreo donde fallecieron Débora Estrella, conductora de noticias, y el piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta en García, Nuevo León, sigue arrojando nuevos detalles para esclarecer el caso.

El Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el piloto presentaba alcohol y marihuana en su organismo al momento del siniestro.

De acuerdo con información de la autopsia revelada por Milenio, el informe pericial concluyó que Bryan Leonardo Ballesteros Argueta tenía 183 miligramos de etanol por cada litro de sangre, así como metabólitos correspondientes al consumo de marihuana.

“La muestra de sangre (…) resultó detectada para etanol con una concentración de 0.183 miligramos de etanol por cada litro de sangre. La muestra de orina resultó detectada para metabólitos procedentes del consumo de marihuana y no detectada para anfetaminas ni metanfetaminas”, se lee.

En contraste, la misma investigación médico-legal estableció que Débora Estrella no consumió sustancias ilegales ni medicamentos controlados.

Sin embargo, apuntan a que estos hallazgos no constituyen automáticamente la causa del accidente y la Fiscalía precisó que no se descartan otras líneas de investigación, centradas en maniobras de vuelo, condiciones de la aeronave y la interacción con un helicóptero que estuvo presente en la zona.

El Norte reportó que Ballesteros Argueta, el piloto, fue dado de baja de la aerolínea Viva Aerobús, presuntamente por problemas de alcoholismo. Este antecedente se ha integrado a la indagatoria ante la posible relación con el hallazgo toxicológico.

En el momento del accidente, el piloto estaba instruyendo a Débora Estrella como aprendiz de vuelo, lo que aporta contexto sobre la dinámica que prevalecía a bordo de la aeronave.

Antes de iniciar el vuelo, Ballesteros comunicó a la torre de control que regresaría a la pista y descendió de la avioneta en busca de otra unidad. No encontrando una alternativa disponible, optó por continuar con el plan original y remontar el vuelo en la misma aeronave Cessna. Autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil investigan si en este proceder hubo irregularidades operativas.

¿Cómo fue el accidente?

El pasado 20 de septiembre por la tarde, Débora Estrella y el piloto abordaron la avioneta Cessna en el Aeropuerto Internacional del Norte de Apodaca, para posteriormente dirigirse a la zona de Laderas/Riberas Interpuerto, donde ocurrió el desplome.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 18:50 horas, en las inmediaciones del Parque Industrial Ciudad Mitras, según confirmó el reporte de Protección Civil de Nuevo León.

El sitio del siniestro, de acceso complicado, agregó dificultades al operativo de emergencia y rescate. Protección Civil de Nuevo León, Bomberos, Fuerza Civil y peritos de la Fiscalía participaron hasta la madrugada en la extracción y traslado seguro de los cuerpos, utilizando químicos retardantes para impedir incendios o explosiones.

Los resultados y avances de la investigación estatal serán remitidos a la Fiscalía General de la República, instancia que a su vez abrirá sus propias indagatorias para determinar con precisión las circunstancias y causalidad del accidente.

Bryan Leonardo Ballesteros Argueta, el piloto fallecido, contaba con experiencia como primer oficial en líneas aéreas comerciales.

Débora Estrella era una reconocida conductora de Telediario Matutino de Multimedios y Milenio Televisión. En sus redes sociales llegó a compartir imágenes poco antes del accidente, una foto de la avioneta con la frase “Adivinen qué…”.

