México

Surge video del ataque a Micky Hair, estilista asesinado en Polanco

Miguel de la Mora recibió al menos cinco balazos a las afueras de su exclusivo salón de belleza

Por Ignacio Izquierdo

El salón en Polanco de
El salón en Polanco de Miguel de la Mora contaba con múltiples áreas de tratamiento. Foto: (@micky_hair/IG)

El pasado 29 de septiembre de 2025, Miguel de la Mora, estilista de estrellas conocido como Micky Hair, fue atacado a balazos a las afueras de su salón de belleza ubicado en la intersección de Presidente Masaryk y Molière, en Polanco.

El joven fue asesinado de varios balazos en el rostro y el cuello. En la escena del crimen fue encontrado un ticket de transferencia bancaria por 1 millón 750 mil pesos, junto a un bolso de diseñador, un billete japonés y su celular.

Miguel de la Mora, a sus 28 años, era propietario de salones de belleza en dos de las zonas más exclusivas del país, Guadalajara y Ciudad de México, y llevaba un estilo de vida caracterizado por el lujo.

El joven fue atacado en Polanco |crédito: X/C4jimenez

Ante la viralización del caso, el periodista Carlos Jiménez difundió en sus redes sociales el video del ataque en contra de Miguel de la Mora. En el clip se puede ver al joven charlando con sus empleados antes de ser atacado a balazos por un hombre que va vestido de negro y que oculta su rostro con un casco.

El principal sospechoso del asesinato de Micky Hair

En septiembre de 2024, Miguel de la Mora presentó una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) contra Eduardo Ederly “N”, con quien habría tenida una relación laboral en el pasado.

De acuerdo con lo difundido por periodistas como Antonio Nieto y Carlos Jiménez, Micky Hair y Ederly habrían mantenido una amistad que terminó tras los desacuerdos por trabajos inconclusos en los salones de belleza del joven hoy asesinado.

Según la versión del periodista Antonio Nieto, Eduardo Ederly habría recibido pagos para remodelaciones en los negocios que, según el estilista, nunca finalizó. Esta situación escaló hasta convertirse en un conflicto legal que incluyó posteriores amenazas.

El periodista Carlos Jiménez narró en redes sociales que:

De la Mora fue ultimado
De la Mora fue ultimado a tiros mientras salía de su salón de belleza, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. (@micky_hair, Instagram)

“Eduardo le escribió en varias ocasiones y le dijo que quería que le pagara lo que le debía y que si no le pagaba, le iba a ir a incendiar la estética. Micky Hair le decía que él estaba cobrando hasta seis veces el precio de las cosas como realmente eran y que no le iba a pagar”.

Frente a estos hechos, las autoridades emitieron medidas de restricción en contra de Eduardo Ederly “N”, prohibiéndole acercarse, intimidar o molestar a De la Mora.

Supuestamente, tras el asesinato de Miguel de la Mora, las autoridades han vuelto la atención sobre Eduardo Ederly “N” como parte de las líneas iniciales de investigación.

