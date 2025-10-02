México

Supernova Strikers 2 regresa en 2026: sede, boletos y cúando será

La nueva edición del espectáculo deportivo busca reunir a las figuras más destacadas

Por Zurisaddai González

(Arena CDMX)
(Arena CDMX)

La Ciudad de México se prepara para recibir Supernova Strikers Génesis 2, uno de los eventos más esperados del entretenimiento deportivo en 2026.

Tras su debut definido como “fenómeno global”, los organizadores confirmaron que el espectáculo volverá a la escena, apostando por un nuevo formato con más figuras internacionales y combates inéditos en la Arena CDMX.

De acuerdo con el comunicado oficial, la edición del próximo año buscará consolidar su legado e impactar tanto al público local como a los medios internacionales.

Así fue la primera edición de Supernova Strikes Génesis

En 2025, la primera entrega de Supernova Strikes Génesis marcó un precedente en la oferta de deportes-espectáculo en la capital mexicana.

Alana venció a Gala en
Alana venció a Gala en el Supernova Boxing (X/ @supernovaboxing)

El evento reunió figuras internacionales y nacionales como Gala Montes, Alana Flores y localizó batallas deportivas con una propuesta escénica distinta a los formatos convencionales de boxeo y lucha.

El formato combinó acción, relevancia mediática y la presencia de artistas e influencers destacados, buscando dejar huella en el imaginario deportivo de la región.

¿Cuándo será la segunda edición y dónde comprar los boletos?

Supernova Strikers Génesis 2 se celebrará el 17 de mayo de 2026 en la Arena CDMX, uno de los recintos más grandes y modernos del país, con capacidad para miles de espectadores.

Gala Montes aseguró que le
Gala Montes aseguró que le arrojaron una navaja tras perder ante Alana en el Supernova (X/ @supernovaboxing)

La organización difundió que la edición de 2026 reunirá más estrellas y combates legendarios, apostando a llevar la experiencia a “una nueva dimensión” e innovar respecto a formatos tradicionales.

Los boletos estarán disponibles por medio de Superboletos y los canales oficiales del recinto.

Supernova Strikers Génesis 2 se proyecta como cita obligada para aficionados, medios especializados y público internacional, con expectativa de superar la respuesta lograda en su primera edición.

Faitelson felicitó a Alana por
Faitelson felicitó a Alana por vencer a Gala en el Supernova Strikers (X/ @supernovaboxing)

