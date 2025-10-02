Otro posible caso de maltrato animal en Nuevo León, se viralizan imágenes del elefante Monty. Foto: Composición fotográfica

Monty, un elefante de 19 años, vive en completa soledad en el zoológico de La Pastora, en Nuevo León. La preocupación por el bienestar del animal ha crecido en la comunidad, especialmente después del caso de la osezna ocurrido recientemente en el mismo recinto.

Usuarios en redes sociales han señalado al gobernador Samuel García, a quien se le cuestionó la falta de acciones ante esta situación y pidiendo la intervención de autoridades federales como la Procuraduría Federal de Protección Animal (Profepa). Organizaciones y activistas han destacado que la soledad es perjudicial para una especie que requiere interacción social, subrayando que el caso de Monty evidencia fallas en la atención y el manejo de animales dentro del zoológico.

Los colectivos defensores de animales insisten en que el aislamiento puede afectar la salud física y emocional del elefante, y exigen una revisión integral de las condiciones en las que se encuentran los ejemplares en el recinto. La discusión se suma a otras denuncias recientes sobre las condiciones en las que viven distintos animales en este zoológico, generando mayor presión sobre las autoridades locales y federales.

En días recientes, personal de la Profepa acudió al zoológico para una revisión no solo del estado de salud de la osezna Mina, sino realizar una evaluación de todos los animales que allí habitan. Es por ello que el reclamo se avivó en redes sociales, debido a la falta de atención por parte de autoridades ambientales.

Se sabe que la madre de Monty, también murió en el zoológico, de acuerdo con versiones de usuarios en redes, fue debido a infecciones y con dolor crónico.

Algunos usuarios señalaron que la construcción de un estadio aledaño exigiría más atención y cuidados a las autoridades que el propio zoológico que ya estaba en operación.

Hábitat apto para los elefantes

El cuidado de los elefantes requiere conocimientos especializados y un alto grado de compromiso. Estos animales necesitan espacio suficiente para desplazarse, por lo que se recomienda un hábitat amplio, con acceso a pasto, árboles y agua limpia.

Es fundamental contar con una dieta equilibrada, que incluya hierbas, frutas, corteza y suplementos minerales específicos. El enriquecimiento ambiental juega un papel clave en su bienestar, pues los elefantes son inteligentes y requieren estímulo mental diario mediante juguetes, baños de barro y socialización con otros ejemplares.

El monitoreo veterinario regular permite prevenir y detectar enfermedades de manera temprana. También es importante controlar sus pies, ya que permanecen mucho tiempo de pie y pueden padecer infecciones si el sustrato no es adecuado.

El respeto a su naturaleza y ciclos sociales es esencial: los elefantes necesitan interacción adecuada y ausencia de estrés. Cuidar a estos animales implica responsabilidad ética, garantizando condiciones seguras, alimentación de calidad y protección frente a posibles amenazas.