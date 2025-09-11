México

Samuel García emite condolencias y se solidariza con las víctimas tras explosión de pipa en Iztapalapa

El incidente dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y 90 heridos, de los cuales varios se encuentran en estado grave

Por Jesús Tovar Sosa

El gobernador de Nuevo León
El gobernador de Nuevo León mostró su apoyo con un mensaje en redes. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, expresó su solidaridad con las víctimas del trágico accidente ocurrido este miércoles en el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, donde la explosión de una pipa de gas dejó un saldo que, hasta el momento, contabiliza a cuatro personas fallecidas y 90 heridas.

“Hoy ha sido un día muy difícil en México y el mundo. Las imágenes del terrible suceso en Iztapalapa sin duda son aterradoras, y las vidas que se perdieron nos duelen a todos. Mi más sentido pésame a las víctimas y mucha fuerza a las familias de las personas que resultaron heridas, nuestras oraciones están con ustedes”, escribió en funcionario en sus redes sociales.

El siniestro ocurrió alrededor de las 14:20 horas, cuando una pipa de gas con capacidad para 49 mil litros sufrió una volcadura en la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de La Concordia. El accidente provocó una serie de explosiones, generando una onda expansiva que afectó a 18 vehículos y causó múltiples daños en la zona.

La jefa de Gobierno de
La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, arribó al lugar de los hechos. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, acudió de inmediato al lugar del incidente y ofreció una conferencia de prensa a las 16:30 horas para actualizar la información. Inicialmente se había reportado un número menor de víctimas, pero con el paso de las horas, la cifra de heridos aumentó a 57, de los cuales 19 se encuentran en estado grave.

“Las explosiones generaron una onda expansiva muy fuerte, que afectó a varias personas que circulaban en vehículos y a pie por la zona. Las labores de rescate y atención médica se realizaron de inmediato”, señaló Brugada.

Entre los hospitales que recibieron a los heridos se encuentran el Hospital Regional Zaragoza del ISSSTE, la Clínica del Seguro Social de Los Reyes La Paz, el Hospital Regional Juan Ramón de la Fuente, y el Instituto Nacional de Rehabilitación. Las autoridades capitalinas detallaron que las víctimas fueron distribuidas en al menos siete centros médicos.

El incidente provocó la inmediata
El incidente provocó la inmediata movilización de los cuerpos de emergencia. Foto: @JefeVulcanoCova/X

Al sitio del accidente se trasladaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), así como personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, y servicios de emergencia del Estado de México. También colaboraron unidades de la Cruz Roja Mexicana y de la Secretaría de Salud capitalina.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que la circulación en la autopista México-Puebla fue parcialmente restablecida hacia el oriente, mientras que el sentido poniente sigue cerrado debido a las labores para remover la pipa siniestrada.

La tragedia ha generado gran consternación en redes sociales, donde usuarios compartieron impactantes imágenes de la explosión. El gobierno capitalino informó que se abrirá una investigación para determinar las causas exactas del accidente y posibles responsabilidades de la empresa propietaria del vehículo.

Samuel García, Explosión pipa, Iztapalapa, Puente de la Concordia, Calzada Ignacio Zaragoza, CDMX

