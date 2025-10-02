La Casa de los Famosos México en vivo: ¿quién será el sexto ganador del reality?

La cantante española Natalia Jiménez se conectó en vivo con los finalistas para dedicarles unas palabras de aliento en la recta final del reality.
Con entusiasmo, Natalia felicitó a los habitantes por el esfuerzo que han mostrado durante más de dos meses de encierro y les pidió que disfrutaran del momento previo a la revelación del sexto finalista.
Además, compartió que tuvo la oportunidad de ver cuando Mar Contreras y Elaine Haro cantaron su tema “Creo en mí” dentro de la casa, un detalle que la conmovió y que quiso reconocer en esta conexión especial.
En la conexión en vivo con Galilea Montijo, los habitantes compartieron cómo viven la tensión y la expectativa a minutos de revelarse quién será el sexto finalista de la temporada:
Esta noche se celebra la gala en la que se dará a conocer quién será el sexto finalista de La Casa de los Famosos México 2025, dejando definidos a los cinco habitantes que llegarán a la gran final del próximo domingo 5 de octubre.
Al momento sólo quedan Alexis Ayala, Dalílah Polanco, Mar Contreras, Shiky, Aldo de Nigris y Abelito, quienes esperan con tensión el resultado de las votaciones.
Previo a la revelación, los familiares de los concursantes compartieron con Galilea Montijo sus razones para que permanezcan en la competencia.
La señora Elina, madre de Alexis, destacó la capacidad de análisis crítico de su hijo; Julio, esposo de Mar, aseguró que ella ha entretenido al público y que se lo prometió a sus hijos; Andrea, hermana de Aldo, lo describió como noble y auténtico; el señor Abel, padre de Abelito, subrayó que ha sido un luchador incansable; y Dalia Polanco, prima de Dalílah, la definió como guerrera, divertida y talentosa.