La Casa de los Famosos México en vivo: ¿quién será el sexto ganador del reality?

Se vive una noche llena de emociones encontradas

Por Anayeli Tapia Sandoval

04:39 hsHoy

Natalia Jiménez sorprende a los finalistas

Natalia Jiménez (Captura de pantalla)

La cantante española Natalia Jiménez se conectó en vivo con los finalistas para dedicarles unas palabras de aliento en la recta final del reality.

Con entusiasmo, Natalia felicitó a los habitantes por el esfuerzo que han mostrado durante más de dos meses de encierro y les pidió que disfrutaran del momento previo a la revelación del sexto finalista.

Además, compartió que tuvo la oportunidad de ver cuando Mar Contreras y Elaine Haro cantaron su tema “Creo en mí” dentro de la casa, un detalle que la conmovió y que quiso reconocer en esta conexión especial.

04:37 hsHoy

Así reaccionan los habitantes previo a conocer al sexto finalista

En la conexión en vivo con Galilea Montijo, los habitantes compartieron cómo viven la tensión y la expectativa a minutos de revelarse quién será el sexto finalista de la temporada:

  • Shiky: Se mostró dividido entre la emoción y la incertidumbre. “Mitad y mitad, porque el que salga hoy lo hará como finalista y estaremos muy contentos”.
  • Aldo De Nigris: Reconoció que la emoción domina el momento, aunque admitió que no sabe medir exactamente su nivel de nervios. “Estoy muy emocionado, pero no sé cuántos porcentaje de nervios tengo”.
  • Abelito: Fue el más gráfico al describir su estado: “30% de tranquilidad y un 200% de nervios. Pero estamos agradecidos con el público”.
  • Alexis Ayala: Expresó que tiene la adrenalina y la emoción al máximo, reflejando el entusiasmo que vive en esta etapa final.
04:25 hsHoy
(Infobae México/ Jovani Pérez)

Esta noche se celebra la gala en la que se dará a conocer quién será el sexto finalista de La Casa de los Famosos México 2025, dejando definidos a los cinco habitantes que llegarán a la gran final del próximo domingo 5 de octubre.

Al momento sólo quedan Alexis Ayala, Dalílah Polanco, Mar Contreras, Shiky, Aldo de Nigris y Abelito, quienes esperan con tensión el resultado de las votaciones.

Previo a la revelación, los familiares de los concursantes compartieron con Galilea Montijo sus razones para que permanezcan en la competencia.

La señora Elina, madre de Alexis, destacó la capacidad de análisis crítico de su hijo; Julio, esposo de Mar, aseguró que ella ha entretenido al público y que se lo prometió a sus hijos; Andrea, hermana de Aldo, lo describió como noble y auténtico; el señor Abel, padre de Abelito, subrayó que ha sido un luchador incansable; y Dalia Polanco, prima de Dalílah, la definió como guerrera, divertida y talentosa.

