La Casa de los Famosos México en vivo: ¿quién será el sexto ganador del reality?

Además, compartió que tuvo la oportunidad de ver cuando Mar Contreras y Elaine Haro cantaron su tema “Creo en mí” dentro de la casa, un detalle que la conmovió y que quiso reconocer en esta conexión especial.

Con entusiasmo, Natalia felicitó a los habitantes por el esfuerzo que han mostrado durante más de dos meses de encierro y les pidió que disfrutaran del momento previo a la revelación del sexto finalista.

La cantante española Natalia Jiménez se conectó en vivo con los finalistas para dedicarles unas palabras de aliento en la recta final del reality.

Alexis Ayala : Expresó que tiene la adrenalina y la emoción al máximo, reflejando el entusiasmo que vive en esta etapa final.

Abelito : Fue el más gráfico al describir su estado: “30% de tranquilidad y un 200% de nervios. Pero estamos agradecidos con el público” .

Aldo De Nigris : Reconoció que la emoción domina el momento, aunque admitió que no sabe medir exactamente su nivel de nervios. “Estoy muy emocionado, pero no sé cuántos porcentaje de nervios tengo” .

Shiky : Se mostró dividido entre la emoción y la incertidumbre. “Mitad y mitad, porque el que salga hoy lo hará como finalista y estaremos muy contentos” .

En la conexión en vivo con Galilea Montijo, los habitantes compartieron cómo viven la tensión y la expectativa a minutos de revelarse quién será el sexto finalista de la temporada:

04:25 hs

(Infobae México/ Jovani Pérez)

Esta noche se celebra la gala en la que se dará a conocer quién será el sexto finalista de La Casa de los Famosos México 2025, dejando definidos a los cinco habitantes que llegarán a la gran final del próximo domingo 5 de octubre.

Al momento sólo quedan Alexis Ayala, Dalílah Polanco, Mar Contreras, Shiky, Aldo de Nigris y Abelito, quienes esperan con tensión el resultado de las votaciones.

Previo a la revelación, los familiares de los concursantes compartieron con Galilea Montijo sus razones para que permanezcan en la competencia.