Primeras declaraciones de Alexis Ayala tras convertirse en el sexto lugar de La Casa de los Famosos México

El actor salió por la puerta grande del reality show a tan solo tres días de la gran final. (Captura de pantalla TikTok)

El actor Alexis Ayala salió del aislamiento mediático tras convertirse en el sexto finalista de La Casa de los Famosos México 2025. Durante la postgala, conducida por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, se conocieron las primeras impresiones del actor al finalizar su participación en el reality.

“Me siento feliz, mi premio más grande es que la casa me regaló de nuevo a Alexis Ayala, hizo que todos mis pedazos se pegaran de nuevo. Si alguien me pregunta si entra a la casa, le diré ‘entra’”, declaró Ayala frente a la audiencia, resaltando el impacto personal de la competencia televisiva.

A continuación el actor pudo ver la reacción de sus compañeros dentro de la casa, donde los integrantes del extinto cuarto Noche estaban destrozados por su prematura salida. Fue entonces que Alexis rompió en llanto, “Es que si se hizo un vínculo real, muy real. Es la familia que eliges pero con una entrega bien real”, declaró.

Los integrantes de "la manada" lloraron la salida de Alexis Ayala. (Captura de pantalla YouTube)

El trayecto de Ayala en la casa estuvo marcado por una búsqueda constante de identidad y alianzas. El actor explicó que formó parte de una “manada”, señalando que fue necesario reconstruir vínculos y confianza tras semanas difíciles: “Nosotros estábamos muy golpeados las primeras dos semanas. Cuando te reconoces como alguien con debilidades... se fue formando la manada”, afirmó durante la transmisión especial.

Algo que según Ayala nadie le advirtió antes de entrar: “Nadie te platica lo que realmente es la casa. No sabía que me iba a enfrentar conmigo mismo”, refirió el actor durante la entrevista.

De igual manera tocó el tema sobre las dinámicas de “posicionamiento”, donde explicó que optó por una postura firme pero lúdica, defendiendo que su actitud respondía a la exigencia del formato: “Yo tengo que ser contundente, toda esa gente merece mi respeto. Yo me quité el traje de La Casa de Los Famosos México. No me retracto de nada”, sostuvo.

Ayala fue despedido cono pirotecnia y emotivas palabras de La Jefa. (Captura de pantalla YouTube)

Las jornadas de competencia exigieron de Ayala sinceridad y estrategias, lo que generó debates dentro y fuera del programa. Cuando se le cuestionó por considerarse un participante duro o si adoptó un personaje, el actor descartó esta percepción. “No entré con un personaje, yo entré muy débil en muchas cosas... los posicionamientos me empoderaban”, subrayó.

Alexis Ayala concluyó su intervención agradeciendo la experiencia y destacando que la convivencia dentro del reality transformó su perspectiva personal.