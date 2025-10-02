México

Primeras declaraciones de Alexis Ayala tras convertirse en el sexto lugar de La Casa de los Famosos México

El actor salió por la puerta grande del reality show a tan solo tres días de la gran final

Por Cinthia Salvador

Guardar
El actor salió por la
El actor salió por la puerta grande del reality show a tan solo tres días de la gran final. (Captura de pantalla TikTok)

El actor Alexis Ayala salió del aislamiento mediático tras convertirse en el sexto finalista de La Casa de los Famosos México 2025. Durante la postgala, conducida por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, se conocieron las primeras impresiones del actor al finalizar su participación en el reality.

“Me siento feliz, mi premio más grande es que la casa me regaló de nuevo a Alexis Ayala, hizo que todos mis pedazos se pegaran de nuevo. Si alguien me pregunta si entra a la casa, le diré ‘entra’”, declaró Ayala frente a la audiencia, resaltando el impacto personal de la competencia televisiva.

A continuación el actor pudo ver la reacción de sus compañeros dentro de la casa, donde los integrantes del extinto cuarto Noche estaban destrozados por su prematura salida. Fue entonces que Alexis rompió en llanto, “Es que si se hizo un vínculo real, muy real. Es la familia que eliges pero con una entrega bien real”, declaró.

Los integrantes de "la manada"
Los integrantes de "la manada" lloraron la salida de Alexis Ayala. (Captura de pantalla YouTube)

El trayecto de Ayala en la casa estuvo marcado por una búsqueda constante de identidad y alianzas. El actor explicó que formó parte de una “manada”, señalando que fue necesario reconstruir vínculos y confianza tras semanas difíciles: “Nosotros estábamos muy golpeados las primeras dos semanas. Cuando te reconoces como alguien con debilidades... se fue formando la manada”, afirmó durante la transmisión especial.

Algo que según Ayala nadie le advirtió antes de entrar: “Nadie te platica lo que realmente es la casa. No sabía que me iba a enfrentar conmigo mismo”, refirió el actor durante la entrevista.

De igual manera tocó el tema sobre las dinámicas de “posicionamiento”, donde explicó que optó por una postura firme pero lúdica, defendiendo que su actitud respondía a la exigencia del formato: “Yo tengo que ser contundente, toda esa gente merece mi respeto. Yo me quité el traje de La Casa de Los Famosos México. No me retracto de nada”, sostuvo.

Ayala fue despedido cono pirotecnia
Ayala fue despedido cono pirotecnia y emotivas palabras de La Jefa. (Captura de pantalla YouTube)

Las jornadas de competencia exigieron de Ayala sinceridad y estrategias, lo que generó debates dentro y fuera del programa. Cuando se le cuestionó por considerarse un participante duro o si adoptó un personaje, el actor descartó esta percepción. “No entré con un personaje, yo entré muy débil en muchas cosas... los posicionamientos me empoderaban”, subrayó.

Alexis Ayala concluyó su intervención agradeciendo la experiencia y destacando que la convivencia dentro del reality transformó su perspectiva personal.

Temas Relacionados

Alexis AyalaLa Casa de los Famosos MéxicoLCDLFMDalílah Polancomexico-entretenimiento

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: Alexis Ayala es el sexto ganador del reality

Se vive una noche llena de emociones encontradas

La Casa de los Famosos

Abelito, Aldo de Nigris y Mar Contreras rompen en llanto tras la partida de Alexis Ayala de La Casa de los Famosos México

“La manada” reaccionó con emoción al anuncio del actor como el sexto lugar de la tercera temporada del reality

Abelito, Aldo de Nigris y

Cómo preparar el tradicional dulce de calabaza de manera fácil desde casa

Este postre típico conecta generaciones y celebra la memoria colectiva durante festividades como el Día de Muertos

Cómo preparar el tradicional dulce

Quién fue el sexto lugar de La Casa de los Famosos México

Tras una semana llena de actividades y emociones el público eligió al sexto lugar del reality show

Quién fue el sexto lugar

Senado avala en lo general y particular la reforma a la Ley de Amparo

El dictamen pasará a la Cámara de Diputados para continuar el trámite

Senado avala en lo general
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran sustancias para la elaboración

Aseguran sustancias para la elaboración de metanfetamina en Sinaloa y Durango: un golpe de 50 millones de pesos

Estas son las zonas de CDMX y Edomex donde opera la H1A1, célula dedicada al cobro de piso y venta de drogas

Fiscalía de Michoacán detiene a cuatro sujetos tras enfrentamiento armado en Zamora

Procesan al “Doble Cero”, presunto líder del CJNG acusado de homicidio en Veracruz

Procesan por homicidio a “La Muñeca de la Mafia”, mujer policía vinculada con Los Rusos en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: Alexis Ayala es el sexto ganador del reality

Abelito, Aldo de Nigris y Mar Contreras rompen en llanto tras la partida de Alexis Ayala de La Casa de los Famosos México

Quién fue el sexto lugar de La Casa de los Famosos México

Así se vivió el anuncio de Alexis Ayala como el sexto ganador de La Casa de los Famosos México

Aarón Mercury agradece a Andrea Legarreta que se haya dado la oportunidad de conocerlo en La Casa de los Famosos 3

DEPORTES

Jugador de Tigres sufre pérdida

Jugador de Tigres sufre pérdida previo al partido ante Cruz Azul: “Descansa mi pequeño ángel”

Óscar de la Hoya le sugiere a Canelo Álvarez dejar de entrenar con Eddy Reynoso

México en el Mundial Sub-20: ¿Qué necesita para clasificar a Octavos de Final?

Abierto Mexicano de Tenis 2026: grandes figuras confirmadas, sorpresas y un embajador histórico

Esto dijo Gilberto Mora del doblete que le dio el empate a México ante España en el Mundial Sub-20