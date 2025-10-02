México

Así reaccionó Aarón Mercury ante el sexto lugar de Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México

El influencer lamentó el sexto lugar del actor y mostró su decepción en redes sociales

Por Cinthia Salvador

Guardar
El influencer lamentó el sexto
El influencer lamentó el sexto lugar del actor y mostró su decepción en redes sociales. (Captura de pantalla @aaronmercury)

La eliminación de Alexis Ayala en el reality show sigue causando reacciones en redes sociales. Aarón Mercury, influencer y amigo del actor, compartió en su perfil un mensaje contundente tras la gala del 1 de octubre, haciendo pública su decepción.

El creador digital publicó un videoclip donde se aprecia cómo vivió la transmisión desde su casa junto a su hermano. En las imágenes, su expresión denota sorpresa y tristeza al darse cuenta de que Ayala quedó en sexto lugar, tras creer inicialmente que su amigo había pasado a la final.

Mercury reforzó su postura con una descripción directa: “Qué decepción, estoy triste, Alexis merecía pasar a la gran final”. La publicación generó eco entre sus seguidores, quienes replicaron los sentimientos del influencer ante la inesperada salida de quien fuera el líder del extinto cuarto Noche.

El momento exacto del anuncio tomó por sorpresa a Mercury. En el video, se observa cómo reacciona eufórico creyendo que Ayala sigue en competencia, hasta que se confirma su eliminación como sexto finalista. Un grito de “nooo” marcó la intensidad de su reacción, reflejando la frustración por la despedida anticipada del actor.

Reacción de Aarón Mercury a la salida de Alexis Ayala. (Tiktok: Aarón Mercury)

La salida del actor provocó diversas reacciones dentro y fuera del programa. Sus compañeros de equipo también se mostraron visiblemente afectados por el resultado. Abelito, uno de sus aliados durante la competencia, no pudo contener el llanto cuando Ayala abandonó el escenario. En el programa, el influencer rompió en lágrimas mientras Aldo de Nigris y Mar Contreras intentaron consolarlo, pero también terminaron llorando.

Posteriormente Alexis Ayala vio los videos en la postgala con Wendy Guevara y reaccionó con lágrimas. El actor se mostró comprensivo ante la emoción de sus compañeros e hizo énfasis en la enseñanza que deja la experiencia, agradeciendo el apoyo recibido durante su estancia en el show.

“Es que si se hizo un vínculo real, muy real. Es la familia que eliges, pero con una entrega bien real”, declaró.

Ayala tuvo que decir adiós
Ayala tuvo que decir adiós a tan solo 3 días de la gran final. (Captura de pantalla YouTube)

“Estoy feliz, me quedé con ganas de los últimos tres días. Pero también tenía yo la tranquilidad de salir al mundo. Caminé lo que tenía que caminar, hice lo que tenía que hacer y en la manada hicimos lo que teníamos que hacer. Encontramos identidad, camino y amor”, expresó Ayala visiblemente emocionado.

“Me siento feliz, mi premio más grande es que la casa me regaló de nuevo a Alexis Ayala, hizo que todos mis pedazos se pegaran de nuevo. Si alguien me pregunta si entra a la casa, le diré ‘entra’”, declaró.

Habitantes que llegaron a la gran final

  • Mar Contreras
  • Shiky
  • Abelito
  • Aldo De Nigris
  • Dalílah Polanco

Temas Relacionados

Aarón MercuryAlexis AyalaLa Casa de los Famosos MéxicoLCDLFMmexico-entretenimiento

Más Noticias

“Chicles”, perro maratonista, muere envenenado: activistas exigen justicia

El can ganó especial popularidad por acompañar a su cuidador, Héctor “La Flecha”, en los maratones que corría

“Chicles”, perro maratonista, muere envenenado:

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México tras anunciar a Alexis Ayala como el sexto ganador del reality?

Se vive una noche llena de emociones encontradas

¿Qué pasó en La Casa

Corrido de Arley Pérez alimenta rumores sobre la supuesta muerte de ‘El Changuito Ántrax’

Rafael Guadalupe Félix Núñez es considerado el líder actual de Los Ántrax, un brazo armado afín a la familia Zambada del Cártel de Sinaloa

Corrido de Arley Pérez alimenta

Cómo hacer pan de muerto de chocolate, ideal para la temporada de Día de Muertos

Este tradicional bizcocho mezcla simbolismo y sabor, lo que lo hace destacar durante las festividades del 1 y 2 de noviembre

Cómo hacer pan de muerto

Leonardo Aguilar revela el consejo de Christian Nodal para componer música: “Te hace falta un poco de inestabilidad en tu vida’”

El hijo de Pepe Aguilar se mostró orgulloso al hablar de su cuñado durante una de sus presentaciones

Leonardo Aguilar revela el consejo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Corrido de Arley Pérez alimenta

Corrido de Arley Pérez alimenta rumores sobre la supuesta muerte de ‘El Changuito Ántrax’

Kate del Castillo revive la traición de Sean Penn tras encontrarse con El Chapo y lo llama “escoria”

Aseguran sustancias para la elaboración de metanfetamina en Sinaloa y Durango: un golpe de 50 millones de pesos

Estas son las zonas de CDMX y Edomex donde opera la H1A1, célula dedicada al cobro de piso y venta de drogas

Fiscalía de Michoacán detiene a cuatro sujetos tras enfrentamiento armado en Zamora

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó en La Casa

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México tras anunciar a Alexis Ayala como el sexto ganador del reality?

Leonardo Aguilar revela el consejo de Christian Nodal para componer música: “Te hace falta un poco de inestabilidad en tu vida’”

Kate del Castillo revive la traición de Sean Penn tras encontrarse con El Chapo y lo llama “escoria”

Alexis Ayala sale de La Casa de los Famosos México y rompe el silencio sobre Guana y Facundo

“Se quemó solita”: Niurka rompe el silencio sobre Ninel Conde y su participación en LCDLFM

DEPORTES

Jugador de Tigres sufre pérdida

Jugador de Tigres sufre pérdida previo al partido ante Cruz Azul: “Descansa mi pequeño ángel”

Óscar de la Hoya le sugiere a Canelo Álvarez dejar de entrenar con Eddy Reynoso

México en el Mundial Sub-20: ¿Qué necesita para clasificar a Octavos de Final?

Abierto Mexicano de Tenis 2026: grandes figuras confirmadas, sorpresas y un embajador histórico

Esto dijo Gilberto Mora del doblete que le dio el empate a México ante España en el Mundial Sub-20