Así reaccionó Aarón Mercury ante el sexto lugar de Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México

El influencer lamentó el sexto lugar del actor y mostró su decepción en redes sociales. (Captura de pantalla @aaronmercury)

La eliminación de Alexis Ayala en el reality show sigue causando reacciones en redes sociales. Aarón Mercury, influencer y amigo del actor, compartió en su perfil un mensaje contundente tras la gala del 1 de octubre, haciendo pública su decepción.

El creador digital publicó un videoclip donde se aprecia cómo vivió la transmisión desde su casa junto a su hermano. En las imágenes, su expresión denota sorpresa y tristeza al darse cuenta de que Ayala quedó en sexto lugar, tras creer inicialmente que su amigo había pasado a la final.

Mercury reforzó su postura con una descripción directa: “Qué decepción, estoy triste, Alexis merecía pasar a la gran final”. La publicación generó eco entre sus seguidores, quienes replicaron los sentimientos del influencer ante la inesperada salida de quien fuera el líder del extinto cuarto Noche.

El momento exacto del anuncio tomó por sorpresa a Mercury. En el video, se observa cómo reacciona eufórico creyendo que Ayala sigue en competencia, hasta que se confirma su eliminación como sexto finalista. Un grito de “nooo” marcó la intensidad de su reacción, reflejando la frustración por la despedida anticipada del actor.

Reacción de Aarón Mercury a la salida de Alexis Ayala. (Tiktok: Aarón Mercury)

La salida del actor provocó diversas reacciones dentro y fuera del programa. Sus compañeros de equipo también se mostraron visiblemente afectados por el resultado. Abelito, uno de sus aliados durante la competencia, no pudo contener el llanto cuando Ayala abandonó el escenario. En el programa, el influencer rompió en lágrimas mientras Aldo de Nigris y Mar Contreras intentaron consolarlo, pero también terminaron llorando.

Posteriormente Alexis Ayala vio los videos en la postgala con Wendy Guevara y reaccionó con lágrimas. El actor se mostró comprensivo ante la emoción de sus compañeros e hizo énfasis en la enseñanza que deja la experiencia, agradeciendo el apoyo recibido durante su estancia en el show.

“Es que si se hizo un vínculo real, muy real. Es la familia que eliges, pero con una entrega bien real”, declaró.

Ayala tuvo que decir adiós a tan solo 3 días de la gran final. (Captura de pantalla YouTube)

“Estoy feliz, me quedé con ganas de los últimos tres días. Pero también tenía yo la tranquilidad de salir al mundo. Caminé lo que tenía que caminar, hice lo que tenía que hacer y en la manada hicimos lo que teníamos que hacer. Encontramos identidad, camino y amor”, expresó Ayala visiblemente emocionado.

“Me siento feliz, mi premio más grande es que la casa me regaló de nuevo a Alexis Ayala, hizo que todos mis pedazos se pegaran de nuevo. Si alguien me pregunta si entra a la casa, le diré ‘entra’”, declaró.

Habitantes que llegaron a la gran final

Mar Contreras

Shiky

Abelito

Aldo De Nigris

Dalílah Polanco