Así se vivió el anuncio de Alexis Ayala como el sexto ganador de La Casa de los Famosos México

Alexis Ayala, sexto ganador de La Casa de los Famosos México, tercera temporada. (LCDLFM)

Con las emociones a flor de piel, entre tensión y lágrimas, este miércoles se conoció al sexto finalista de La Casa de los Famosos México 2025: Alexis Ayala, quien quedó fuera de la competencia tras 67 días de convivencia, en una gala marcada por abrazos, despedidas y un ambiente cargado de nervios.

Durante la gala, Galilea Montijo reunió a los seis participantes en el jardín y fue anunciando uno por uno quién avanzaba a la recta final. La primera en ser nombrada fue Mar Contreras, seguida por Shiky, Abelito y Aldo De Nigris, dejando en juego el último pase a la final entre Dalílah Polanco y Alexis Ayala.

Ante el inminente anuncio, ambos participantes se colocaron de pie con los ojos cerrados y el rostro cargado de nerviosismo. El ambiente en el set evidenciaba la tensión mientras aguardaban en silencio el veredicto, con los finalistas atrás de ellos.

En esos minutos, Galilea Montijo comunicó con precisión: “Uno de ustedes se consagra como el sexto lugar de esta tercera temporada de La Casa de los Famosos México. Se retira alguien que vivió 67 días dentro de esa casa. No es poca cosa. El público ha tomado una decisión. Y en esta noche se retira como sexto lugar. El sexto lugar eres tú. El sexto lugar eres tú. Alexis”.

Así se anunció el sexto lugar de La Casa de los Famosos México 2025. (LCDLFM)

Al oír la noticia, Ayala respondió con emoción: “Okey, bien.” Rápidamente, Dalílah Polanco y él intercambiaron un abrazo y se felicitaron mutuamente, “felicidades, Alexis”, le dijo. En ese instante, Shiky se acercó para felicitar a Alexis, mientras que la conductora lo felicitaba: “Felicidades”.

Entonces los compañeros restantes de Team Noche, Aldo De Nigris, Abelito y Mar Contreras se acercaron a él y les dijo mientras los abrazaba: “Nada, hasta acá llegamos juntos. Venga. Los amo, los amo.”

Mientras tanto, Shiky permaneció cerca de Dalílah Polanco para consolarla por la tensión acumulada del momento que la hizo romper en llanto.

Luego, La Jefa, quien pronunció un mensaje que conmovió tanto a presentes como a espectadores, dio un mensaje final al sexto ganador: “El estratega, el jugador, el que siempre dijo sus verdades sin temor, líder natural de la manada, padre, protector, consejero. Tomo tus palabras, Alexis, y aseguro que de aquí sale un nuevo hombre, el que sabe disfrutar cada instante de la vida, como ese abrazo que le diste a tu hija Stephanie. Ese que esperó dos años, Alexis. Hoy despido un verdadero ganador, a un competidor feroz. Sigue rugiendo, Alexis. Hasta siempre, lobo plateado”, mientras el habitante salió de la casa aullando.

Team Noche rompe en llanto tras la partida de Alexis Ayala, el sexto lugar de La Casa de los Famosos. (LCDLFM)

Apenas se retiró del lugar, la sala se impregnó de emoción. Abelito fue el primero en romper en llanto y, al notarlo, Shiky se acercó para consolarlo. Después, Mar Contreras y Aldo De Nigris se unieron al abrazo para reconfortarlo, sin poder evitar que las lágrimas se hicieran presentes también en ellos.

El equipo Noche quedó visiblemente afectado, reflejando los lazos construidos durante la convivencia en el reality.

Su mamá lo recibió

Una vez fuera de la casa, Alexis Ayala fue recibido en el foro principal por Galilea Montijo.

En diálogo con la presentadora, el actor compartió su sentir tras quedar eliminado tan cerca de la final y expresó: “Feliz, me quedé con ganas de terminar estos tres días. Tenía la tranquilidad de decir caminé lo que tenía que caminar, hice lo que tenía que hacer.”

El momento más emotivo de la noche llegó cuando Ayala se reencontró con su madre, Lina, quien lo esperaba tras semanas de apoyo incondicional desde el exterior. El actor corrió hacia ella y se fundieron en un abrazo, mientras la señora exclamó entre lágrimas: “Tú eres el ganador, tú eres el ganador. Te amo, te amo.”