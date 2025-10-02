México

Alexis Ayala sale de La Casa de los Famosos México y rompe el silencio sobre Guana y Facundo

Ayala se sinceró durante la postgala después de salir del reality show como el sexto ganador

Por Cinthia Salvador

Ayala se sinceró durante la postgala después de salir del reality show como el sexto ganador. (Captura de pantalla YouTube)

El sexto lugar obtenido por Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México ha generado reacciones entre los seguidores del reality, principalmente tras las declaraciones emitidas por el actor sobre sus compañeros y, específicamente, sobre Guana.

Durante la postagala con Wendy Guevara y Margaleff actor expuso sus impresiones una vez que abandonó la competencia y compartió detalles de su experiencia dentro del programa.

En sus primeras palabras tras su salida, Alexis destacó el nivel de complejidad que implica la convivencia en un formato de encierro televisivo.

Alexis Ayala tuvo fuertes posicionamientos con Guana. Foto: Captura de pantalla (Vix).

Al ser cuestionado sobre lo sucedido con Guana, el actor comentó la estrategia que jugó y el posicionamiento que tuvo contra él: “Lo hice totalmente consciente de que estaban las cámaras, lo hice muy tarde. Yo siempre le dije a Guana que era muy talentoso, jamás puse en duda la persona o el caballero que es. Yo lo que dije es, ‘¿Por qué tiene que estar cantando?’ Y se lo dije a mi gente y yo sabía que eso se iba a ir al cine. Yo no sabía si Guana se iba aquedar. A quien quería yo desestabilizar era a Guana y que tuviera un enfrentamiento conmigo. Guana fue el mejor jugador de la casa, es muy buen tipo, si lo tomó a mal, le pido una disculpa“, aclaró Ayala.

Asimismo, las declaraciones de Ayala se enfocaron en Facundo, un habitante con quien tuvo fuertes posicionamientos. “Facundo le dijo a la manada que mi contrato de vida estaba por acabarse. Eso a mí no se me hace parte de un juego. Porque estás hablando de la vida de una persona. Y más si es un sobreviviente (...) en este caso lo mío fue un infarto”, explicó.

Facundo y Alexis Ayala se confrontan durante la cena por polémicas que surgieron en el reality. (Captura de pantalla)

Finalmente aseguró que no le gustaría tener contacto con el comediante ahora que se encuentran fuera del reality.

“Para mí la casa es el jugador 16 y el público es el 17. La casa te va rompiendo, te va quitando y la vives realmente en la semana 8. Antes son puros golpes, vacíos y te obligan a que tú estés contigo y todos dudamos”, comentó el actor al recordar sus mejores y peores momentos dentro del reality show.

La eliminación de Alexis Ayala se vivió el 1 de octubre de 2025, de acuerdo con la transmisión de La Casa de los Famosos México TV, hecho que deja abierta la expectativa quién ganará en la gran final del reality.

