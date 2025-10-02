México

La Casa de los Famosos EN VIVO hoy 2 de octubre: sigue la tarde de los habitantes

Los cinco participantes finalistas ya están viviendo la última semana concursando

Por Mariana L. Martínez

21:00 hsHoy

Resumen madrugada en LCDLF

La madrugada del 2 de octubre, los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 enfrentaron la salida de Alexis Ayala, quien se convirtió en el sexto finalista del reality. La partida de Alexis generó una fuerte reacción emocional entre sus compañeros, con Abelito, Aldo y Mar visiblemente afectados.

Durante la noche, los finalistas realizaron el ritual “Descanse en Pants” en honor a Alexis, donde Mar, Abelito y Aldo dedicaron palabras de despedida. Shiky expresó que despidió a Alexis con cariño y lágrimas, reconociéndolo como el competidor más fuerte del programa. Aldo confesó a Abelito que la salida de Alexis lo impactó profundamente y que necesitó un momento a solas para llorar en el baño.

Aldo y Abelito confesaron extrañar
Aldo y Abelito confesaron extrañar a su amigo. (Captura de pantalla YouTube)
20:57 hsHoy
A unos días de la
A unos días de la final, versiones periodísticas apuntaban a que directivos de TelevisaUnivision analizaban pausar el reality. (Infobae México / Jovani Pérez)

La Casa de los FamososLa Casa de los Famosos Méxicomexico-entretenimiento

