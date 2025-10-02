La Casa de los Famosos EN VIVO hoy 2 de octubre: sigue la tarde de los habitantes

La madrugada del 2 de octubre, los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 enfrentaron la salida de Alexis Ayala, quien se convirtió en el sexto finalista del reality. La partida de Alexis generó una fuerte reacción emocional entre sus compañeros, con Abelito, Aldo y Mar visiblemente afectados.
Durante la noche, los finalistas realizaron el ritual “Descanse en Pants” en honor a Alexis, donde Mar, Abelito y Aldo dedicaron palabras de despedida. Shiky expresó que despidió a Alexis con cariño y lágrimas, reconociéndolo como el competidor más fuerte del programa. Aldo confesó a Abelito que la salida de Alexis lo impactó profundamente y que necesitó un momento a solas para llorar en el baño.