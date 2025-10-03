México

La Casa de los Famosos México: cómo votar más de 10 veces para hacer ganar a tu favorito

La dinámica de la votación y la ausencia de resultados en tiempo real aumentan la tensión

Por Mariana L. Martínez

Así puedes votar más de 10 veces.

La expectativa por la final de La Casa de los Famosos México 2025 ha crecido entre miles de seguidores que buscan influir en el desenlace de la competencia.

El domingo 5 de octubre, a las 20:30 (hora del centro de México), se definirá al ganador entre Mar Contreras, El Abelito, Dalílah Polanco, Shiky Clement y Aldo de Nigris. En este contexto, la posibilidad de votar más de 10 veces por el favorito se ha convertido en una de las principales inquietudes del público, que explora tanto los mecanismos oficiales como las estrategias alternativas para maximizar su participación en la votación online.

Los panelistas en La Casa de los Famosos aseguran que los votos no están relacionados con sus seguidores, además de que ya no recomiendan dividir votos, si no enfocarse en su favorito.

El sistema oficial de votación distingue entre dos tipos de usuarios: quienes cuentan con una suscripción a ViX Premium y quienes utilizan una cuenta gratuita.

Los suscriptores de ViX Premium pueden emitir hasta 10 votos diarios por su participante preferido, mientras que los usuarios sin suscripción solo disponen de un voto por día. Para participar, es necesario ingresar al sitio oficial www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota o escanear el código QR que aparece durante la transmisión en vivo.

Una vez dentro, el usuario debe iniciar sesión, seleccionar a su finalista y confirmar el voto, que se contabiliza de inmediato. Las votaciones se habilitan en momentos específicos: el miércoles, durante la transmisión en vivo; jueves y viernes, de 20:30 a medianoche; y el domingo, desde la pregala de las 20:00 hasta minutos antes del anuncio del ganador.

Métodos alternativos para votar más de 10 veces en La Casa de los Famosos México

  • Uso de varios dispositivos, como teléfonos móviles, tabletas y computadoras, lo que permite emitir votos adicionales desde cada uno.
  • Cambiar de navegador —por ejemplo, alternar entre Chrome, Safari y Firefox— también puede habilitar nuevos intentos.
  • Otra táctica consiste en abrir la página de votación en modo incógnito o limpiar la caché y el historial del navegador, lo que reinicia las cookies y posibilita un nuevo voto.
  • Además, algunos optan por adquirir suscripciones adicionales a ViX Premium utilizando diferentes correos electrónicos, lo que incrementa la cantidad de votos disponibles.
  • Pedir ayuda a familiares o amigos con sus propias cuentas o suscripciones es otra forma de sumar apoyos para el favorito.

No obstante, estas estrategias alternativas presentan ciertas limitaciones y riesgos. Su efectividad puede variar según el dispositivo y la configuración del navegador, y no garantizan la misma facilidad ni los beneficios oficiales.

Además, la compra de múltiples suscripciones implica un gasto adicional, y depender de terceros para votar puede no resultar siempre viable.

