Detienen en Oaxaca a hombre acusado de privación ilegal de la libertad y violación

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de agosto de 2025 en la colonia "Las Delicias (Fiscalía de Oaxaca)

Un hombre identificado como L.A.G.G. fue detenido en Loma Bonita, Oaxaca, acusado de privación ilegal de la libertad y violación por hechos ocurridos el 20 de agosto de 2025.

La aprehensión se realizó como parte de las acciones para combatir la violencia de género en la región.

El hombre habría privado de libertad a una mujer además de ser víctima de violencia sexual.

Más detalles del caso

Según la investigación, la víctima fue privada de su libertad en un cuarto de una vivienda ubicada en la colonia “Las Delicias”, donde permaneció incomunicada y sin acceso a alimentos, además de haber sido víctima de violencia sexual.

Estos hechos motivaron la intervención de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que inició las diligencias correspondientes a través de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca.

La indagatoria contó con la participación de un equipo multidisciplinario que aplicó la perspectiva de género para asegurar una investigación efectiva.

Como resultado de las primeras pesquisas, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra L.A.G.G., la cual fue ejecutada por la Agencia Estatal de Investigaciones.

Tras su detención, el presunto responsable fue presentado ante la autoridad competente para la certificación médica y el inicio del proceso que determinará su situación jurídica.

¿Dónde puedo denunciar violencia de género en Oaxaca?

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal defina la violencia contra las mujeres como:

“Toda acción u omisión que, basada en su género y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que limite su acceso a una vida libre de violencia.”

La violencia puede clasificarse en: psicoemocional, física, patrimonial, económica, sexual, contra los derechos reproductivos, obstétrica, feminicida y simbólica.

En Oaxaca extisten varios lugares a donde te puedes dirigir en caso de que seas víctima de cualquier tipo de violencia.

Valles centrales

Fiscalía General del Estado

Dirección: Cd. Judicial, Edificio A Jesús «Chu» Rasgado, 2do nivel.Carretera Oaxaca-Puerto Escondido Km 2, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.Teléfono: 5016900 ext. 20602Denuncia Anónima: 01 800 00 77 628 o 01 951 5010 486Sitio web: http://fge.oaxaca.gob.mx/

Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México

Dirección: 1ª Privada de Sabinos, Núm 103, Col. ReformaTeléfono: (551) 654 8886Correo: ddeser-oax@hotmail.comSitio Web: http://www.ddeser.org

Sierra Sur

Fiscalía de Putla Villa De Guerrero

Dirección: Av. Hacienda de San Pedro, Núm 5, Barrio La Quebradora, Putla de Guerrero.Teléfono: 01 953 553 07 89

Itsmo

Fiscalía de Delitos contra la Mujer por Razón de Género

Dirección: Carretera Transísmica, Tramo Carretero, Salina Cruz, Tehuantepec, Calle Libertad S/N, Santa Cruz Tagolaba, Tehuantepec, Oaxaca.Teléfono: (01) 971 715 10 48

Centro de Atención Psicológica y Terapias Alternativas (CAPTA)

Dirección: Priv. Agustín Melgar 102, Santa María del Marquesado, Niños Héroes, Oaxaca, Oax.Teléfono: 951 198 7462

Costa

Agencia del Ministerio Público de Santiago Pinotepa Nacional

Dirección: Av. José A. Baños y 6a. Oriente, Col. Benito Juárez.Teléfono: 54 3 27 10

Cañada

Fiscalía Local de Huautla de Jiménez

Dirección: Avenida Constituyentes, 95 Letra A, Col. Centro, Huautla De Jiménez, Oaxaca.

Cuenca

Fiscalía Local de Tuxtepec

Dirección: Av. 20 De Noviembre y Av. Independencia, Pasaje Comercial, Altos. Local 60, Col. Centro.Teléfono: (287) 875 63 51 Y (287) 875 66 46

Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO)

Dirección: Oriente 203 Col. Santa María Ixcotel, Cp. 71244Teléfono: (951) 514 1645Correo: idemo2002@prodigy.net.mxSitio Web: www.idemo.org.mx

Mixteca

Vicefiscalía Regional de la Mixteca

Dirección: Libramiento Carretero Norte, Agencia Agua Dulce, Huajuapan de León, Oaxaca. C.P.69005Teléfono: 953 689 0001 Ext. 3319

Gesmujer Rosario Castellanos

Dirección: Tercera Privada de Guadalupe Victoria, Núm107, Col. Libertad, Oaxaca De Juárez, Oax.Teléfono: (951) 516 6810Sitio Web: http://www.gesmujer.org/web

Sierra Norte

Agencia del Ministerio Público de Villa Alta

Dirección: Planta Alta del Palacio Municipal, San Idelfonso Villa AltaTeléfono: 50 1 33 11 y 951 233 69 68

En caso de querer consultar más lugares, gubernamentales o no gubernamentales puedes consultar en esta liga: https://violenciafeminicida.consorciooaxaca.org.mx/directorio#gub

Desde 2004, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C., en colaboración con diversas organizaciones de la sociedad civil, comenzó un trabajo sistemático de documentación sobre los feminicidios en Oaxaca.

Además de documentar estos casos en medios y diarios locales, han realizado bases de datos para informes de la sociedad civil, además de un directorio para que las mujeres víctimas de violencia de género sepan a dónde acudir.