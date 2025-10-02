Dalilah Polanco llegó a la final de La Casa de los Famosos porque estaba lastimada, según Alexis Ayala

La eliminación de Alexis Ayala en la recta final de La Casa de los Famosos México no solo generó asombro entre fans y habitantes, sino que también dejó al descubierto una visión crítica sobre el avance de su compañera Dalilah Polanco en el reality.

A solo días de la gran final, el actor compartió sus impresiones sobre lo que, a su juicio, determinó que Dalilah llegara a la última etapa del programa: empatía y consideración del público por sus lesiones, más que méritos en el juego.

En una charla posterior a su salida, Ayala se sinceró sobre su paso por el programa: “Yo me quito el traje de la Casa de los Famosos al salir. Lo que dije y viví lo dejé ahí, no tengo nada por qué retractarme”.

Si bien agradeció la experiencia y defendió su postura estratégica, el actor puso bajo la lupa el camino de Dalilah Polanco en la competencia.

Dalilah Polanco explota por no ser finalista de La Casa de los Famosos. (ViX)

“Yo creo que Dalilah va a tener que salir a trabajar muchas cosas, qué bueno que la gente la apoyó. Yo creo que la gente la apoyó porque la gente veía que ella estaba en una guerra muy grande y aparte lastimada, y todos en algún momento tenemos empatía por esas cosas”, dijo el actor.

Ayala reconoció que Dalilah es “guerrera y luchona”, pero fue enfático: “No manejó bien la frustración, hacía cosas personales que no eran de ella”.

Para el exhabitante, el avance de Dalílah responde más a la empatía social que despiertan las situaciones adversas que atravesó, que a su capacidad de juego o estrategia dentro del formato televisivo.

El discurso de Alexis se da en un momento crucial de la competencia, donde la tensión y las narrativas personales están en su punto más alto. Tras la salida de Ayala, la lista de finalistas quedó conformada por Mar Contreras, Dalílah Polanco, Shiky, Aldo de Nigris y Abelito.

Dalílah Polanco sufrió una fuerte caída. (Capturas de pantalla)

El reality llega a su clímax el próximo domingo 5 de octubre, fecha en que se anunciará al ganador o ganadora de los 4 millones de pesos en juego.

La comunidad digital y los seguidores del programa se mantienen a la expectativa por conocer no sólo quién triunfará, sino cómo impactan las percepciones públicas y las historias personales en los resultados finales.

La declaración de Ayala pone sobre la mesa el eterno debate sobre meritocracia, juego y simpatía en los realities de televisión.

La gran final puede seguirse el domingo desde las 8:30 p.m. por Las Estrellas y ViX Premium, en lo que promete ser uno de los desenlaces más intensos y comentados del año.