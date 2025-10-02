Corrido de Arley Pérez alimenta rumores sobre la supuesta muerte de ‘El Changuito Ántrax’

¿Changuito Ántrax está muerto? (Anayeli Tapia/Infobae)

En medio de los rumores sobre la presunta muerte de Rafael Guadalupe Félix Núñez, alias El Changuito Ántrax, líder del brazo armado Los Ántrax del Cártel de Sinaloa, el adelanto de un corrido interpretado por Arley Pérez ha encendido el debate en redes sociales sobre si el capo continúa o no con vida.

Hace unos días, el portal Línea Directa y algunas cuentas de redes sociales que siguen el conflicto de la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza informaron que durante un operativo de fuerzas federales en la sindicatura de Quilá, en Culiacán, Sinaloa, El Changuito Ántrax habría perdido la vida al intentar escapar de las autoridades.

Según las versiones, algunos familiares señalaron que el líder de Los Ántrax, de 46 años, se habría ahogado en el río San Lorenzo mientras intentaba evitar la detención.

Tras la información, Infobae México corroboró los datos con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y la Secretaría de Marina, instituciones que reconocieron que sí se llevó a cabo un operativo en la zona, sin embargo, apuntaron que no tuvo relación con El Changuito Ántrax.

El Changuito Ántrax se presenta como “el 06” y heredero del mando del brazo armado de los Zambada. (Redes sociales)

En julio pasado, la periodista Anabel Hernández aseguró en su pódcast Narcosistema que, de acuerdo con un alto funcionario de la Secretaría de Marina, Félix Núñez había sido capturado el 13 de julio en una zona serrana cercana a Culiacán, pero ésta nunca fue reportada.

“Quiero afirmar categóricamente que esta información me ha sido ya corroborada por un importante funcionario de áreas de inteligencia de la Secretaría de Marina. Lo más raro, lo más sospechoso es que hasta ahora el Gobierno de México no ha anunciado su captura y que tampoco aparece su arresto en el Registro Nacional de Detenciones. ¿Será que a Changuito Ántrax lo dejaron libre?”, expuso Hernández en su programa.

En los últimos años, su perfil se consolidó como uno de los principales operadores de la facción “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa, que ahora lidera Ismael Zambada Sicairos (El Mayito Flaco), con antecedentes que incluyen una captura previa en 2014 y una fuga del penal de Aguaruto durante marzo de 2017, junto a otros jefes criminales.

Desde ese momento, se refugió en Colima y asumió el control de la plaza en Manzanillo, donde se convirtió en pieza clave para el trasiego de drogas y precursores químicos procedentes de Asia.

Un corrido sobre su muerte

Arley Pérez saca corrido de la muerte de El Changuito Ántrax. (TikTok: Arley Pérez)

En ese contexto de incertidumbre sobre si es verdad o no su muerte, la publicación de un video en TikTok por parte del cantante Arley Pérez, sigue abriendo el debate sobre dicha noticia, pues da un adelanto de un corrido que habla de la supuesta muerte del capo.

El video de un minuto y medio fue acompañado por el mensaje: “El Changuito dice adiós”, aunque no precisó si se trata del título de la canción en desarrollo.

La canción dice:

“Pa que no anden preguntando, aquí les confirmo el dato

Y pa que vayan y digan, y no anden especulando:

ha muerto el Changuito Antrax, fiel elemento del Flaco.

Murió y cumplió su palabra, no está entre rejas de nuevo.

Bajo un fuerte operativo, coordinado a reaprenderlo.

Midió mal ahora los tiempos para un escape perfecto.

Ya le llevaba ventaja y se peló en la blindada.

Más una mala maniobra, el accidente impactaba.

No me fui como deseaban y menos como esperaban”.

El cantante mencionó después: “Mi gente, un pequeño adelanto de este corrido que compusimos con mucho respeto y mucho cariño”.

La publicación propició decenas de comentarios en su publicación, donde usuarios exponían posturas opuestas sobre la supuesta muerte de El Changuito Ántrax.

Arley Pérez da likes a comentarios sobre El Changuito Ántrax. (Captura de pantalla)

Un usuario escribió: “El changuito está más vivo, es parte del show y Arley lo sabe”, mientras que otro comentó: “DEP, se acabaron los Ántrax”. El propio cantante reaccionó con “likes” tanto a mensajes que daban por muerto al personaje como a aquellos que sugerían que todo se trata de un montaje.

Muchos comentarios coinciden en que Arley Pérez no lanzaría un corrido si la muerte no fuera real, mientras que otros afirman que la noticia es un invento para despistar a las autoridades y a la opinión pública y éste no sea detenido.

Sin embargo, hasta ahora las autoridades siguen sin confirmar o desmentir abiertamente estos rumores.

Imagen con IA del funeral

A la par del debate en torno al corrido, durante el fin de semana se difundió en redes sociales una fotografía presuntamente tomada en el funeral de El Changuito Ántrax.

La imagen del presunto funeral del Changuito Ántrax tiene varios errores, lo que lleva a pensar que fue hecha con IA. (Redes sociales)

En la imagen se ve un ataúd blanco con símbolos de advertencia biológica, usado por Los Ántrax como logo, además se veían coronas, una de ellas supuestamente firmada por “MF”, en alusión a Mayito Flaco.

Sin embargo, la imagen muestra múltiples inconsistencias que apuntan que fue creada con inteligencia artificial, pues hay errores notorios en las ruedas del ataúd, fallas en la continuidad de la pared, el retrato del capo se ve hecho con IA y otros detalles visuales anómalos que evidencian que es falsa.