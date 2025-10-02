Capturan en Baja California a Andrew “N”, hombre norteamericano buscado por tráfico de armas en EEUU

El Servicio de Marshals de Estados Unidos brindó información acerca de la localización del sujeto. Foto: FESC

Andrew “N”, ciudadano norteamericano de 34 años de edad, fue detenido en Playas de Rosarito, Baja California, durante una operación conjunta entre la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y autoridades estadounidenses al ser buscado por tráfico de armas en ese país.

La captura se produjo como parte de un trabajo de inteligencia y cooperación binacional que permitió a los equipos mexicanos ubicar y detener al acusado, quien tenía intenciones de eludir la justicia refugiándose en Baja California.

De acuerdo con la FESC, la intervención tuvo lugar en la calle Ricardo Alzar de la colonia 17 de Agosto, luego de que agentes especializados ubicaran al fugitivo tras una labor coordinada con el Servicio de Marshals de Estados Unidos, quienes brindaron información clave para la detención del sujeto.

Durante la inspección precautoria de su vehículo —un Ford Focus guinda modelo 2016 con placas fronterizas—, los uniformados encontraron un blíster que contenía cuatro pastillas de Clonazepam, lo que derivó en acciones legales adicionales.

Foto: FESC

Ante el hallazgo de las sustancias controladas, las autoridades detuvieron a Andrew “N”, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para proceder con las investigaciones pertinentes y definir su situación jurídica.

De acuerdo con la ficha descriptiva de Andrew “N”, el hombre es originario de Los Ángeles, California, y enfrenta una orden de captura emitida por un juez del Tribunal de Distrito del Estado de Arizona por el delito de tráfico de armas en la ciudad de Phoenix.

Dicha orden de aprehensión fue emitida el 13 de julio de 2022 bajo el número de expediente CR-22-00700-001-PHX-DW.

Detienen a extranjero con presunta credencial de la CIA en Edomex

El sujeto identificado como James "N", portaba una presunta credencial de la CIA y fue puesto a disposición de la Fiscalía de Asuntos Especiales (FAE) del Estado de México. (FOTO: X:@SS_Edomex)

Otra reciente detención de un ciudadano estadounidense ocurrió el pasado 5 de julio en el Estado de México, cuando el sujeto protagonizó un altercado armado que movilizó a las fuerzas estatales y municipales.

La detención de James “N” ocurrió en la colonia Las Fuentes tras ser hallado en posesión de un arsenal y equipo táctico en su domicilio, según informó la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

El operativo se activó luego de que vecinos alertaran al 911 sobre la presencia de un hombre armado y vestido con uniforme militar, quien se asomaba desde el balcón de un edificio.

Durante la intervención, las autoridades localizaron al individuo en el segundo piso del inmueble, quien vestía un casco militar, chaleco táctico verde y portaba un arma larga colgada al pecho, además de sostener un cuchillo en la mano derecha.

(FOTO: X:@SS_Edomex)

Al ser considerado un riesgo inminente para los residentes, fue desarmado y detenido por elementos de la Fuerza de Apoyo y Reacción (FAR).

En el lugar, los agentes hallaron cuatro pistolas de diferentes calibres, dos armas largas marca Colt calibre 5,56 mm, más de 100 cartuchos útiles, seis cargadores para armas cortas y largas, dos chalecos antibalas, dos carrilleras, dos cascos —uno equipado con cámara y visión nocturna— y otros aditamentos militares.

Todo el material fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía de Asuntos Especiales (FAE) del Estado de México, que abrió una carpeta de investigación para determinar la procedencia del armamento y la identidad real del detenido.

(FOTO: X:@SS_Edomex)

Además, durante la captura, los agentes localizaron una credencial y placa con la leyenda “Agencia Central de Inteligencia” (CIA) que portaba el arrestado, el cual consideraron podría ser falso.

James “N” también presentaba una herida en la mano, por lo que fue trasladado bajo custodia a un hospital para recibir atención médica.