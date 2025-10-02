Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2025: ¿Cómo consultar si eres beneficiario en Edomex?

Este programa ofrece un respaldo económico de hasta 15 mil pesos y busca facilitar la reincorporación laboral

El Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2025 en el Estado de México se ha convertido en una herramienta clave para miles de personas que enfrentan la pérdida de su fuente de ingresos.

Operado por la Secretaría del Trabajo mexiquense, este programa tiene como finalidad brindar un apoyo económico temporal y, al mismo tiempo, abrir la puerta a nuevas oportunidades de empleo formal mediante capacitación y vinculación con empresas.

¿En qué consiste el programa?

El seguro económico contempla la entrega de 3 mil pesos mensuales, que pueden otorgarse hasta en cinco ocasiones, alcanzando un máximo de 15 mil pesos por beneficiario, siempre que la persona no se reintegre antes al mercado laboral formal.

Además del recurso económico, el programa incluye:

Acceso a la bolsa de trabajo de la Secretaría del Trabajo.

Vinculación directa con empleadores del sector formal.

Programas de capacitación y actualización, pensados para incrementar las posibilidades de colocación laboral.

De esta manera, el apoyo no solo busca cubrir necesidades inmediatas, sino también ofrecer herramientas para que los beneficiarios logren estabilidad laboral en el mediano plazo.

El Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2025 en Edomex ofrece respaldo económico temporal y oportunidades de capacitación para facilitar la reincorporación laboral de quienes perdieron su empleo

¿Cómo consultar los resultados?

Las personas que realizaron su registro deben ingresar al portal oficial de la Secretaría del Trabajo del Edomex (strabajo.edomex.gob.mx), donde está disponible el listado oficial en PDF de beneficiarios 2025.

Para verificar si se obtuvo el apoyo es necesario contar con el folio de registro, entregado durante la inscripción. También existe la opción de consultar el estatus ingresando la CURP en el mismo sitio web.

¿Qué hacer si resultaste beneficiario?

Quienes aparezcan en la lista recibirán entre uno y cinco pagos mensuales de 3 mil pesos, de acuerdo con su situación. El depósito se realizará a través de una tarjeta bancaria del programa, cuya entrega será anunciada en las próximas semanas.

Para recoger la tarjeta será indispensable presentar el folio de registro y una identificación oficial vigente. Una vez completado este trámite, el apoyo comenzará a depositarse conforme al calendario establecido por la Secretaría del Trabajo.

¿Y si no apareces en la lista?

Las autoridades estatales recomiendan a quienes no fueron seleccionados mantenerse atentos a las próximas convocatorias y programas laborales que se difunden a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado de México.

Con este esfuerzo, el Edomex reafirma su compromiso de apoyar a las personas desempleadas, no solo con un respaldo económico inmediato, sino también con alternativas reales de reinserción al empleo formal.