México

Sandía con leche: esta deliciosa bebida te va a sorprender por su sabor

Con pocos ingredientes y sin añadir endulzantes, el batido se distingue por su bajo aporte calórico

Por Jazmín González

Guardar
Sandía y hierbabuena, la dupla
Sandía y hierbabuena, la dupla saludable en bebidas naturales. (Adobe Stock)

El consumo de bebidas naturales sin azúcar añadido ha tomado relevancia dentro de los hábitos alimenticios saludables, por lo que el batido de sandía se posiciona como una opción refrescante, práctica y baja en calorías para afrontar los días de altas temperaturas.

Elaborado con solo unos pocos ingredientes, esta bebida responde a la demanda de alternativas alimenticias simples y naturales que resultan ser un gran aliado para refrescarse.

Para tener resultados efectivos, se sugiere utilizar ingredientes bien fríos y procesar la fruta solamente después de retirar la piel y las semillas, pero en caso de que las pepitas sean de textura blanda, pueden quedar en la mezcla.

Bebidas naturales para el calor:
Bebidas naturales para el calor: la sandía protagoniza el batido sin azúcar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así se prepara una refrescante bebida con sandía y leche

  1. Una vez que la sandía está limpia, se corta y se procesa, pero se acompaña por hojas limpias de hierbabuena, que aportan un perfil aromático específico.
  2. Tras triturar los ingredientes antes mencionados y obtener una mezcla líquida, se agregará yogur y leche para lograr un batido homogéneo.

Es importante mencionar que debe servirse de inmediato y, en caso de buscar detalles, puede decorarse con una rodaja de sandía y una hoja de hierbabuena. No requiere azúcar añadido, pues se aprovecha la dulzura natural de la fruta madura.

Un vaso de 100 ml de batido de sandía aporta cerca de 60 kcal, lo que convierte en una opción ligera y apta para toda la familia, aunque también se recomiendan otras alternativas, como la leche merengada, la limonada casera o algunos preparados a base de sandía, entre ellos el gazpacho y el granizado.

El clásico batido de frutas
El clásico batido de frutas se actualiza con la unión de sandía y un toque aromático de hierbabuena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propiedades de la sandía, la fruta principal del batido bajo en azúcar

La sandía es una fuente natural de agua, con un contenido que ronda el 92 % en peso, lo que favorece la hidratación.

Además, aporta vitamina C, vitamina A, licopeno y potasio. El licopeno es un antioxidante presente en la pulpa roja que contribuye a la protección celular. Mientras que la vitaminas C y A, favorecen el funcionamiento del sistema inmunológico, y el potasio cumple una función relevante en la regulación de la presión arterial.

La incorporación de la hierbabuena en la bebida no altera el perfil calórico, aunque sí agrega frescura al sabor; sin embargo, es importante seguir con las proporciones sugeridas. Además, la variedad de aplicaciones de la sandía permite reinventar constantemente su uso en diferentes recetas.

Temas Relacionados

Batido de sandíaBebidas naturalesSandíaHierbabuenaHidrataciónAntioxidantesmexico-noticias

Más Noticias

Fiscalía de Edomex detiene a tres por secuestrar a hombre en la autopista México-Pachuca

Los sujetos ya fueron sentenciados y tendrán que pagar indemnización a la víctima

Fiscalía de Edomex detiene a

Edad más común para divorciarse aumenta en México, según el INEGI

La separación legal en el país se ha transformado y sólo se redujo en 2020

Edad más común para divorciarse

Los cinco alimentos que eliminan la placa de colesterol comprobado de manera científica

Su consumo regular se asocia con menor riesgo de infartos y otros problemas cardiovasculares

Los cinco alimentos que eliminan

Cuál fue el origen de Culiacán, la ciudad que hoy es asediada por la violencia

El pasado indígena y la riqueza cultural de la capital sinaloense contrastan con la inseguridad y la presencia de grupos criminales en la región

Cuál fue el origen de

Licencia de Conducir Edomex 2025: unidades móviles que estarán esta semana para tramitar el permiso de manera rápida

La iniciativa busca agilizar el proceso administrativo y reducir los desplazamientos de los mexiquenses

Licencia de Conducir Edomex 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Peque” y

Quién es “El Peque” y cuál es su relación con el CJNG en Chiapas

Aseguran más de mil litros de químicos para la fabricación de droga sintética en Sinaloa

Vinculan a proceso a conductor que transportaba más 300 millones de pesos en metanfetamina en Baja California

Harfuch anuncia detención de tres hombres en Sinaloa y la muerte de otro tras enfrentamiento

Operativo Rápido y Furioso: dictan formal prisión contra exfuncionario aduanero por permitir entrada de armas a México

ENTRETENIMIENTO

Conoce los 10 podcast que

Conoce los 10 podcast que atrapan a la audiencia de Spotify México esta semana

Los Extraños: Capítulo 2: esta es la clasificación final con la que se estrenará en todos los cines la cinta de terror

Feria del Pozole 2025: dónde y cuándo disfrutar de gran variedad de este plato típico

Poncho le exige a las fans de Aarón Mercury que ahora voten por Aldo de Nigris: “Aunque se molesten”

Poncho de Nigris llama “vendida” a Wendy Guevara por su manera de conducir La Casa de los Famosos 3

DEPORTES

FIFA revela fecha en que

FIFA revela fecha en que presentará el balón oficial para la Copa Mundial 2026

¿Qué le pasó a Nacho Ambriz? Su nueva imagen desata rumores en León

¿Cuándo volverá a pelear Canelo Álvarez luego de la operación a la que se someterá?

Pumas pierde a Efraín Juárez dos jornadas tras su expulsión en el Clásico ante América

Otro reto más para “Memo” Ochoa con el fin de llegar a su sexto mundial