México

Ricardo Anaya acusa: “Morena se ha robado más dinero que en cualquier otro escándalo de corrupción”

El llamado “huachicol fiscal” representa un robo veinticinco veces superior al de la llamada Estafa Maestra durante el sexenio de Enrique Peña Nieto

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Ricardo Anaya en entrevista en
Ricardo Anaya en entrevista en Cámara de Diputados. Foto: PAN Senado

Ricardo Anaya, senador de oposición, lanzó una fuerte acusación contra el actual gobierno, al asegurar que funcionarios ligados a Morena participaron en un esquema que permitió importar combustible sin pagar el IEPS. Según afirmó, este mecanismo facilitó el robo de sumas millonarias, superando otros escándalos históricos de corrupción en México.

El político explicó que la operación involucraba barcos capaces de transportar hasta cincuenta millones de litros de combustible. Los funcionarios, con el apoyo de autoridades aduaneras, declaraban que la carga era aceite lubricante, por lo que solo pagaban el IVA correspondiente, “pero se robaban el IEPS”. Anaya detalló: “A un barco de esos le caben cincuenta millones de litros; están sustrayendo siete pesos por litro, es decir, se robaron 350 millones de pesos en una sola operación”.

Anaya amplió su denuncia al señalar que el llamado “huachicol fiscal” representa un robo veinticinco veces superior al de la llamada Estafa Maestra durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sostuvo: “Estamos hablando de un robo de 177 mil millones de pesos en un solo año. ¿Cómo le hacían? La gasolina en México, que llega principalmente de Estados Unidos, en la región del Golfo cuesta 10 pesos por litro. A esos diez pesos le agregan siete de IEPS y tres de IVA, sumando veinte, y con los gastos logísticos, el precio sube a veintitrés pesos”.

El ex candidato puntualizó que uno de los métodos era introducir las pipas por el “carril de vacíos”, simulando que estaban completamente vacías y eludiendo así el pago de impuestos. “Por cada litro se robaban diez pesos, entre IEPS e IVA”, insistió.

Frente a cuestionamientos sobre los precios reales de la gasolina al mayoreo, sostuvo: “Lamentablemente mienten como respiran. Si investigan cuánto cuesta el litro de gasolina en Texas, verán que está a diez pesos. El gobierno de Morena le pone siete pesos con veinte centavos de IEPS y tres de IVA; así se llega a veintitrés pesos por litro”.

La magnitud del robo, según Anaya, se refleja en expedientes judiciales con listas de más de treinta barcos involucrados, lo que llevaría las cifras del presunto desfalco a niveles inéditos: “Estamos hablando de robo masivo y sistemático”.

Como solución, Anaya propuso: “Bajar la gasolina a diez pesos por litro. Eso es lo que realmente le cuesta al gobierno cuando la compra en Estados Unidos. Ganaría la gente, ganaría el país y hasta ganaría Morena, porque fue su promesa”.

Por último, hizo un llamado a la ciudadanía: “Lo primero es que la gente se documente, que sepa la gravedad de lo que está ocurriendo, y después, que alce la voz y participe en las próximas elecciones. Si Morena mantiene la mayoría, estos impuestos seguirán igual de altos”.

Temas Relacionados

Ricardo AnayaMorenaHuachicol fiscalIEPSIVAmexico-noticias

Más Noticias

Diana Esparragoza se despide del estilista Miguel de la Mora tras su asesinato en Polanco y pide respeto

El asesinato de Miguel Ángel de la Mora provocó numerosas reacciones en redes sociales

Diana Esparragoza se despide del

La Casa de los Famosos México en vivo: hoy miércoles 1 de octubre

Sigue en vivo todas las novedades, encuentros y dinámicas que ocurren dentro del reality más viral de México

La Casa de los Famosos

Mauricio Tabe anuncia operativos y revisión de motocicletas tras asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

Mauricio Tabe anuncia operativos

Encuentran 100 cuadros decorativos, armas hechizas y joyas tras revisión en el Cereso 3 de Ciudad Juárez

Bicicletas, juguetes y hasta un dispositivo médico es parte de lo asegurado

Encuentran 100 cuadros decorativos, armas

Cinco sujetos robaron tienda departamental en Insurgentes, amenazaron armas blancas

Los sujetos robaron diversos objetos luego de intimidar al personal del lugar

Cinco sujetos robaron tienda departamental
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mauricio Tabe anuncia operativos

Mauricio Tabe anuncia operativos y revisión de motocicletas tras asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

Encuentran 100 cuadros decorativos, armas hechizas y joyas tras revisión en el Cereso 3 de Ciudad Juárez

Quién es “El Peque” y cuál es su relación con el CJNG en Chiapas

Aseguran más de mil litros de químicos para la fabricación de droga sintética en Sinaloa

Vinculan a proceso a conductor que transportaba más 300 millones de pesos en metanfetamina en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Diana Esparragoza se despide del

Diana Esparragoza se despide del estilista Miguel de la Mora tras su asesinato en Polanco y pide respeto

La Casa de los Famosos México en vivo: hoy miércoles 1 de octubre

Conductora de “Me caigo de risa” denuncia amenazas de muerte a través de redes sociales

La Casa de los Famosos México 2025: comienza debate de finalistas de hoy 30 de septiembre

Charly López, ex de Ingrid Coronado, inicia romance con Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar: “Queda en familia”

DEPORTES

Agustín Marchesín, ex portero del

Agustín Marchesín, ex portero del América, revela su top 5 de mejores porteros de la Liga MX y en este lugar puso a Corona

Perro Bermúdez saldría del retiro para el Mundial 2026: esto se sabe del regreso del emblemático narrador a la tv

FIFA revela fecha en que presentará el balón oficial para la Copa Mundial 2026

¿Qué le pasó a Nacho Ambriz? Su nueva imagen desata rumores en León

¿Cuándo volverá a pelear Canelo Álvarez luego de la operación a la que se someterá?