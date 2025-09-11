México

Enrique Peña Nieto reaparece en España: juega golf en San Lorenzo

El expresidente habría participado en una recaudación de fondos contra el cáncer de mama

Por Jaqueline Viedma

El ex presidente de México,
El ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, reaparece en un torneo de Golf en España. (Crédito: EFE)

La tarde de este jueves 11 de septiembre de 2025 ha circulado en medios de comunicación y redes sociales la reaparición del expresidente Enrique Peña Nieto, quien fue captado jugando en un torneo de golf en San Lorenzo de El Escorial, en España.

La información que ha trascendido indica que el priista participó en este juego que tuvo la finalidad de recaudar fondos contra el cáncer de mama gracias a la Fundación Clínica Menorca. Cabe recordar que desde su salida de la presidencia en 2018, ha radicado desde hace varios años en Madrid.

Peña Nieto, tras finalizar el recorrido de 18 hoyos en el campo de La Herrería, participó en el evento benéfico junto a figuras como el extenista Rafael Nadal, los exfutbolistas del Real Madrid Iker Casillas y Raúl González, el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida, además de empresarios y representantes de distintos sectores.

Quirino Ordaz Coppel, ratificado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como embajador de México en España, también formó parte de este evento, es importante destacar que ocupa el cargo desde 2022 y fue nombrado por el expresidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Peña Nieto habría participado en
Peña Nieto habría participado en el juego de golf que recaudaría fondos para combatir el cáncer de mama. (Crédito: EFE)

La reaparición de Peña Nieto ha generado diversos comentarios: “En México el PRI sufre la derrota. Mientras tanto Gel Boy, Enrique Peña Nieto domina la pelota”.

FGR investiga a Peña Nieto por corrupción en compra de Pegasus

Organizaciones como Artículo 19, R3D y SocialTIC exigieron en julio de este año una investigación profunda, independiente y transparente sobre una red de empresas intermediarias vinculadas a la compra y uso ilegal del software espía Pegasus durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que abrió una carpeta de investigación al exmandatario, supuestamente por haber recibido sobornos hasta por 25 millones de dólares a cambio de contratos cuantiosos a las empresas que comercializaban el software que fue usado para espionaje.

“Lo que nosotros estamos haciendo es pedirle ya, formalmente, al gobierno de Israel la autorización a través del Sistema de Asistencia Jurídica Internacional, para que esas afirmaciones queden dentro de un marco legal y no se vaya al mismo vacío de denuncias que no se sostienen”, afirmó Gertz Manero.

También compartió que se comunicaría “cómo hicimos la solicitud formal al gobierno de ese país, cuándo nos van a contestar y cómo nos van a contestar, para que nosotros no tengamos una hipótesis que no se complete con una prueba suficiente y clara”.

