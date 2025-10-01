México

“Dale Play”: el contagioso sencillo con el que Loretta conquista a la generación digital

La joven artista emergente lanza su tercer sencillo, acompañado de un videoclip que captura la energía y frescura de la juventud

Por Lorna Huitrón

La joven artista emergente lanza su tercer sencillo, acompañado de un videoclip que captura la energía y frescura de la juventud

Loretta se perfila como una de las voces más prometedoras de la escena latina. Con un estilo que combina pop urbano y música juvenil, la cantante ha logrado conectar de manera natural con audiencias de TikTok, YouTube e Instagram, gracias a su autenticidad y carisma.

Su propuesta musical se dirige especialmente a la generación digital, creando un vínculo directo y cercano con sus seguidores. Su nuevo sencillo, “Dale Play”, es un tema cargado de energía que mezcla ritmos urbanos con pop, ofreciendo un beat moderno y melodías pegajosas.

La letra invita a disfrutar la vida, la amistad y los buenos momentos, convirtiéndose en una canción ideal para fiestas, viajes o cualquier ocasión en la que se quiera subir el ánimo. Su coro fácil de aprender y cantar refuerza el carácter contagioso de la canción, haciendo que los fans se involucren desde la primera escucha.

Video oficial: diversión sin límites

El videoclip de “Dale Play” refleja la esencia de la diversión sin reglas. Loretta y sus amigos se cuelan a un parque de diversiones vacío, transformando los juegos mecánicos en escenarios de pura libertad.

Su sencillo “Dale Play” combina ritmos urbanos y pop, ofreciendo energía, beats modernos y melodías pegajosas que conectan con fans de TikTok, YouTube e Instagram

La producción enfatiza la complicidad, las risas y el movimiento juvenil, mostrando la simpleza de pasarla bien juntos, como si el mundo entero estuviera cerrado y ellos tuvieran la llave. Con esta propuesta visual, la artista refuerza su imagen fresca y cercana, consolidando su conexión con la audiencia digital.

Una artista emergente

Loretta inició su trayectoria artística desde muy temprana edad. A los cuatro años ya participaba en concursos de canto y baile, y a los nueve comenzó a crear contenido en redes sociales y YouTube. En febrero de 2025, lanzó su primera canción, sorprendiendo por su seguridad en el estudio y su naturalidad frente a la cámara.

Actualmente, mientras estudia en el Centro de Educación Artística (CEA), con tan sólo 10 años, Loretta mantiene una sólida presencia digital con dos canales de YouTube que suman más de 600 mil suscriptores, incluyendo un canal exclusivamente musical con más de 7 mil seguidores.

Su creciente popularidad la ha convertido en una referente para la generación digital y su próximo sencillo, “Dale Play”, promete reafirmar su estilo vibrante, fresco y contagioso.

Con este lanzamiento, Loretta se consolida como una de las nuevas promesas del pop latino, llevando su música directamente al corazón de la audiencia digital y demostrando que la autenticidad y la frescura son la clave para conquistar a sus seguidores.

LorettaDale Playpop urbanogeneración digitalmúsica juvenilmexico-entretenimiento

