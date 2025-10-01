México

¿Cuáles son los 4 Pueblos Mágicos más bonitos de Chiapas, según la IA?

Un análisis de inteligencia artificial revela cuáles son las localidades chiapanecas que destacan por su riqueza arquitectónica y paisajes naturales

Por Joshua Espinosa

Comitán de Domínguez destaca por
Comitán de Domínguez destaca por su ambiente apacible, arquitectura colonial y la cercanía a lagos y cascadas. Foto: Wikimedia

En la vasta geografía de Chiapas, hay lugares donde el tiempo parece haberse detenido y la naturaleza convive en armonía con estructuras que cuentan siglos de historia. Para cualquier viajero que busque una experiencia visual y cultural auténtica, los Pueblos Mágicos de esta región representan una fusión perfecta de paisajes extraordinarios y patrimonio arquitectónico.

Basándose en un análisis propio que integra criterios de atractivo natural y arquitectónico, y considerando tanto las preferencias de turistas como la valoración de los principales rankings turísticos, ScribNews, la inteligencia artificial de Infobae, presenta una selección de los Pueblos Mágicos más bellos del estado. La lista sigue un orden ascendente, comenzando por el cuarto lugar hasta llegar al favorito indiscutible.

En el cuarto puesto se encuentra Comitán de Domínguez, un Pueblo Mágico que destaca por su ambiente apacible y la cuidada arquitectura colonial que se refleja en cada rincón de su centro histórico. Las plazas adoquinadas y los templos de varias épocas, distribuidos a pocos pasos entre sí, ofrecen una experiencia que se conserva prácticamente intacta.

La combinación de calles empedradas,
La combinación de calles empedradas, fachadas coloridas y un entorno montañoso convierte a San Cristóbal de las Casas en el Pueblo Mágico más bonito de Chiapas, según la IA. (Wiki Commons)

Uno de los factores determinantes en la posición de Comitán fue la proximidad a parajes de renombre, como el conjunto de lagos de Montebello y las cascadas del Chiflón, que permiten a los visitantes alternar recorridos urbanos con encuentros directos con la naturaleza chiapaneca.

En tercer lugar, la categoría recae sobre Palenque, ampliamente reconocida por el entorno selvático que envuelve su zona arqueológica. Aquí, monumentos mayas de relevancia internacional se integran de manera orgánica con la espesura de la selva que los rodea. Más allá de su patrimonio arqueológico, este Pueblo Mágico suma atractivos naturales como ríos y cascadas que complementan la experiencia.

El segundo puesto corresponde a Chiapa de Corzo, un sitio emblemático por el florecimiento de su centro colonial y la presencia de la Fuente de La Pila, estilo mudéjar que se ha convertido en símbolo del lugar. Las calles ofrecen ejemplos de casas con techos tradicionales y detalles arquitectónicos que remiten a la época virreinal. Además, este Pueblo Mágico es la puerta de entrada al Cañón del Sumidero, uno de los monumentos naturales más impresionantes de México, accesible a través de sus embarcaderos.

La Zona Arqueológica de Palenque
La Zona Arqueológica de Palenque está rodeada de vegetación exuberante. Foto Mauricio Marat. INAH

La posición más alta del ranking, de acuerdo con ScribNews, la IA de Infobae, pertenece a San Cristóbal de las Casas. En esta localidad, cada elemento urbano y natural se conjuga para formar un entorno visualmente atractivo: calles de piedra, coloridas fachadas coloniales, abundancia de templos históricos y mercados tradicionales.

El ambiente de montaña, la vitalidad cultural y la conservación impecable del patrimonio arquitectónico han consolidado a San Cristóbal de las Casas como el Pueblo Mágico más bonito de Chiapas cuando se analizan únicamente su atractivo visual y estructural.

