México

Conductora de “Me caigo de risa” denuncia amenazas de muerte a través de redes sociales

La presentadora recibe mensajes violentos en su cuenta y evidencia fallas en la respuesta de plataformas tecnológicas

Por Jazmín González

Guardar
(Instagram/@mariazelel)
(Instagram/@mariazelel)

Mariazel Olle, presentadora de televisión, hizo pública la recepción de amenazas de muerte en redes sociales, exponiendo los desafíos que enfrentan quienes denuncian agresiones digitales.

La conductora de Me Caigo de Risa detalló por medio de su cuenta oficial de Instagram el contenido de un mensaje que recibió, el cual incluía la advertencia: “Pronto tu cabeza aparecerá dentro de una hielera”.

La presentadora reaccionó ante el incidente documentando cuidadosamente la amenaza. Primero relató los hechos y, después, compartió una captura de pantalla del mensaje original en sus historias, junto con el nombre del usuario implicado.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Mariazel reacciona a las amenazas recibidas en redes sociales

De acuerdo con Mariazel, eligió Instagram para compartir lo ocurrido porque anteriormente divulgó mensajes violentos en Facebook que derivaron en la suspensión de su cuenta durante varios meses, sanción que no recayó sobre el agresor, sino sobre ella.

La situación generó malestar entre los seguidores de la comediante, quienes cuestionaron el criterio de Facebook al sancionar la denuncia antes que el acto violento. Mientras que Mariazel apuntó a la normalización de la violencia digital y la falta de consecuencias para los responsables.

Por lo que planteaó la necesidad de que las plataformas digitales ofrezcan mayor protección a las víctimas y un seguimiento más efectivo de las denuncias. Entre sus publicaciones recientes, la conductora subrayó: “Ojalá algún día las redes solo sean un espacio de conexión y respeto, no de miedo”.

Foto: IG/mariazelzel
Foto: IG/mariazelzel

Mariazel recibe apoyo de sus seguidores ante amenazas

Tras la difusión del nuevo mensaje, las redes sociales de Mariazel Olle se llenaron de muestras de apoyo y recomendaciones para que interpusiera una denuncia formal. Por lo que, ella informó que desde hace ocho meses inició un proceso legal ante las autoridades: “No quitaré el dedo del renglón”.

Ante lo ocurrido, la conductora reiteró su disposición a continuar el proceso legal y su compromiso por contribuir a la visibilización del acoso digital, una situación que sigue sin obtener respuestas efectivas por parte de las principales plataformas tecnológicas.

Mariazel Olle Casals. (Mariazel)
Mariazel Olle Casals. (Mariazel)

Asimismo, la creadora de contenido reafirmó su objetivo de sensibilizar sobre la problemática de la violencia digital y trabajar para un entorno más seguro en línea.

Temas Relacionados

MariazelMe Caigo de Risamexico-entretenimiento

Más Noticias

Diana Esparragoza se despide del estilista Miguel de la Mora tras su asesinato en Polanco y pide respeto

El asesinato de Miguel Ángel de la Mora provocó numerosas reacciones en redes sociales

Diana Esparragoza se despide del

La Casa de los Famosos México en vivo: hoy miércoles 1 de octubre

Sigue en vivo todas las novedades, encuentros y dinámicas que ocurren dentro del reality más viral de México

La Casa de los Famosos

Mauricio Tabe anuncia operativos y revisión de motocicletas tras asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

Mauricio Tabe anuncia operativos

Encuentran 100 cuadros decorativos, armas hechizas y joyas tras revisión en el Cereso 3 de Ciudad Juárez

Bicicletas, juguetes y hasta un dispositivo médico es parte de lo asegurado

Encuentran 100 cuadros decorativos, armas

Cinco sujetos robaron tienda departamental en Insurgentes, amenazaron armas blancas

Los sujetos robaron diversos objetos luego de intimidar al personal del lugar

Cinco sujetos robaron tienda departamental
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mauricio Tabe anuncia operativos

Mauricio Tabe anuncia operativos y revisión de motocicletas tras asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

Encuentran 100 cuadros decorativos, armas hechizas y joyas tras revisión en el Cereso 3 de Ciudad Juárez

Quién es “El Peque” y cuál es su relación con el CJNG en Chiapas

Aseguran más de mil litros de químicos para la fabricación de droga sintética en Sinaloa

Vinculan a proceso a conductor que transportaba más 300 millones de pesos en metanfetamina en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Diana Esparragoza se despide del

Diana Esparragoza se despide del estilista Miguel de la Mora tras su asesinato en Polanco y pide respeto

La Casa de los Famosos México en vivo: hoy miércoles 1 de octubre

La Casa de los Famosos México 2025: comienza debate de finalistas de hoy 30 de septiembre

Charly López, ex de Ingrid Coronado, inicia romance con Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar: “Queda en familia”

Reviven video de Alexis Ayala asegurando que no sería parte de La Casa de los Famosos: “No hay nadie con una carrera”

DEPORTES

Agustín Marchesín, ex portero del

Agustín Marchesín, ex portero del América, revela su top 5 de mejores porteros de la Liga MX y en este lugar puso a Corona

Perro Bermúdez saldría del retiro para el Mundial 2026: esto se sabe del regreso del emblemático narrador a la tv

FIFA revela fecha en que presentará el balón oficial para la Copa Mundial 2026

¿Qué le pasó a Nacho Ambriz? Su nueva imagen desata rumores en León

¿Cuándo volverá a pelear Canelo Álvarez luego de la operación a la que se someterá?