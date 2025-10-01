Conductora de “Me caigo de risa” denuncia amenazas de muerte a través de redes sociales

(Instagram/@mariazelel)

Mariazel Olle, presentadora de televisión, hizo pública la recepción de amenazas de muerte en redes sociales, exponiendo los desafíos que enfrentan quienes denuncian agresiones digitales.

La conductora de Me Caigo de Risa detalló por medio de su cuenta oficial de Instagram el contenido de un mensaje que recibió, el cual incluía la advertencia: “Pronto tu cabeza aparecerá dentro de una hielera”.

La presentadora reaccionó ante el incidente documentando cuidadosamente la amenaza. Primero relató los hechos y, después, compartió una captura de pantalla del mensaje original en sus historias, junto con el nombre del usuario implicado.

(Captura de pantalla)

Mariazel reacciona a las amenazas recibidas en redes sociales

De acuerdo con Mariazel, eligió Instagram para compartir lo ocurrido porque anteriormente divulgó mensajes violentos en Facebook que derivaron en la suspensión de su cuenta durante varios meses, sanción que no recayó sobre el agresor, sino sobre ella.

La situación generó malestar entre los seguidores de la comediante, quienes cuestionaron el criterio de Facebook al sancionar la denuncia antes que el acto violento. Mientras que Mariazel apuntó a la normalización de la violencia digital y la falta de consecuencias para los responsables.

Por lo que planteaó la necesidad de que las plataformas digitales ofrezcan mayor protección a las víctimas y un seguimiento más efectivo de las denuncias. Entre sus publicaciones recientes, la conductora subrayó: “Ojalá algún día las redes solo sean un espacio de conexión y respeto, no de miedo”.

Foto: IG/mariazelzel

Mariazel recibe apoyo de sus seguidores ante amenazas

Tras la difusión del nuevo mensaje, las redes sociales de Mariazel Olle se llenaron de muestras de apoyo y recomendaciones para que interpusiera una denuncia formal. Por lo que, ella informó que desde hace ocho meses inició un proceso legal ante las autoridades: “No quitaré el dedo del renglón”.

Ante lo ocurrido, la conductora reiteró su disposición a continuar el proceso legal y su compromiso por contribuir a la visibilización del acoso digital, una situación que sigue sin obtener respuestas efectivas por parte de las principales plataformas tecnológicas.

Mariazel Olle Casals. (Mariazel)

Asimismo, la creadora de contenido reafirmó su objetivo de sensibilizar sobre la problemática de la violencia digital y trabajar para un entorno más seguro en línea.