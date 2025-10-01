México

Cómo combatir el pie de atleta con vinagre de manzana

Esta solución está al alcance de todos y, de aplicarse, empezará a mostrar resultados en poco tiempo

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Este remedio ayudará a mejorar
Este remedio ayudará a mejorar los síntomas del pie de atleta. Foto: (iStock)

El uso de vinagre de manzana como remedio natural para el pie de atleta ha ganado popularidad debido a sus propiedades antifúngicas y su bajo riesgo de efectos secundarios. Esta infección, causada por hongos dermatofitos, afecta principalmente la piel entre los dedos de los pies y puede provocar picazón intensa, enrojecimiento, descamación, mal olor y, en casos avanzados, grietas o ampollas.

El vinagre de manzana contiene ácido acético, un compuesto que genera un entorno desfavorable para el desarrollo de los hongos responsables del pie de atleta.

Al aplicarse sobre la piel afectada, este producto natural puede contribuir a frenar la propagación de la infección y a disminuir molestias como la irritación y la picazón. Además, su uso adecuado reduce la probabilidad de experimentar efectos adversos en comparación con algunos tratamientos farmacológicos tópicos.

El pie de atleta suele
El pie de atleta suele presentarse, principalmente entre los dedos. Foto: (iStock)

El método más extendido para aprovechar los beneficios del vinagre de manzana consiste en sumergir los pies diariamente en una solución preparada con partes iguales de vinagre y agua tibia. Para ello, se recomienda mezclar, por ejemplo, 1 taza de vinagre de manzana con 1 taza de agua, verter la mezcla en un recipiente limpio y sumergir ambos pies durante 15 a 20 minutos.

Este procedimiento debe repetirse una vez al día, asegurándose de secar cuidadosamente los pies, sobre todo entre los dedos, al finalizar cada sesión. El tratamiento debe mantenerse durante al menos una semana o hasta que los síntomas desaparezcan por completo.

En situaciones donde la piel presenta irritación severa o grietas profundas, el vinagre puede provocar ardor. En estos casos, se aconseja aumentar la dilución de la mezcla o suspender el uso del remedio para evitar molestias adicionales.

Existen otras alternativas naturales que pueden complementar el tratamiento del pie de atleta. El aceite de árbol de té destaca por sus propiedades antifúngicas y puede aplicarse diluido en un aceite portador, como el de coco, dos veces al día.

En poco tiempo empezarás a
En poco tiempo empezarás a ver las diferencias siguiendo este tratamiento. Foto: (iStock)

El ajo, gracias a la alicina, ofrece un efecto antimicótico; se puede triturar un diente y colocarlo sobre la zona afectada durante 10 a 15 minutos, siempre vigilando que no cause irritación. El bicarbonato de sodio resulta útil para absorber la humedad y reducir el mal olor, ya sea en polvo dentro del calzado o disuelto en agua para baños de pies.

La prevención desempeña un papel esencial para evitar recaídas. Mantener los pies secos, especialmente entre los dedos, utilizar calzado ventilado y calcetines limpios, así como evitar caminar descalzo en duchas públicas, gimnasios o piscinas, son medidas recomendadas. Además, no compartir calzado ni toallas contribuye a reducir el riesgo de contagio.

El vinagre de manzana se posiciona como una de las opciones caseras más eficaces y seguras para tratar el pie de atleta. Su correcta aplicación puede aliviar los síntomas y favorecer la recuperación. Si la infección persiste o se agrava, resulta imprescindible consultar a un dermatólogo para recibir el tratamiento adecuado.

Temas Relacionados

Remedios caserosVinagre de manzanaVinagrePie de atletaPiesSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Hallan cuerpo en estado de descomposición en Tlatelolco tras alerta vecinal por fétido olor

Vecinos habían percibido que el hombre, de edad avanzada, había dejado de ser visto desde hace un mes

Hallan cuerpo en estado de

Ajustan proyecto de Ley de Amparo 2025: estos son los cambios clave tras audiencias públicas

La propuesta será discutida en comisiones este miércoles y podría llegar al pleno este mismo día

Ajustan proyecto de Ley de

Cuáles son los beneficios de tomar agua de nopal

Esta bebida es considerada una alternativa mexicana para hidratarse y cuidar la salud

Cuáles son los beneficios de

Desde bar hasta clínica propia: así es el lujoso salón del estilista asesinado Micky Hair

El reconocido estilista, Miguel de la Mora, fue acribillado a la salida de su establecimiento, localizado en Polanco

Desde bar hasta clínica propia:

Aarón Mercury confronta a Ninel Conde y sale en defensa de Aldo de Nigris

Durante el debate final, los habitantes abordaron temas polémicos

Aarón Mercury confronta a Ninel
MÁS NOTICIAS

NARCO

A horas de su audiencia,

A horas de su audiencia, frenan detención del contraalmirante Fernando Farías Laguna en trama de huachicol fiscal

‘El Menchito’, hijo del líder del CJNG, es el nuevo vecino de ‘El Chapo’ tras ser trasladado a la supermax ADX Florence

Mauricio Tabe anuncia operativos y revisión de motocicletas tras asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

Encuentran 100 cuadros decorativos, armas hechizas y joyas tras revisión en el Cereso 3 de Ciudad Juárez

Quién es “El Peque” y cuál es su relación con el CJNG en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

Aarón Mercury confronta a Ninel

Aarón Mercury confronta a Ninel Conde y sale en defensa de Aldo de Nigris

Finalistas de La Casa de los Famosos México señalan a Dalílah Polanco como la habitante con el peor carácter durante la competencia

Dalílah Polanco señala a Mar Contreras de supuestamente hacer trampa en La Casa de los Famosos México

Dalílah Polanco y Marta Guzmán critican a Mar Contreras durante la visita de familiares en La Casa de los famosos México

Diana Esparragoza se despide del estilista Miguel de la Mora tras su asesinato en Polanco y pide respeto

DEPORTES

Agustín Marchesín, ex portero del

Agustín Marchesín, ex portero del América, revela su top 5 de mejores porteros de la Liga MX y en este lugar puso a Corona

Perro Bermúdez saldría del retiro para el Mundial 2026: esto se sabe del regreso del emblemático narrador a la tv

FIFA revela fecha en que presentará el balón oficial para la Copa Mundial 2026

¿Qué le pasó a Nacho Ambriz? Su nueva imagen desata rumores en León

¿Cuándo volverá a pelear Canelo Álvarez luego de la operación a la que se someterá?