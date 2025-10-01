Charly López, ex de Ingrid Coronado, inicia romance con Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar: “Queda en familia”

Anna Ferro confirma relación con Charly López, exesposo de Ingrid Coronado, tras tres años de la muerte de Fernando del Solar (Instagram/@charlylopezgar/@fernandodelsolar/@ingridcoronadomx)

La aparición pública de Anna Ferro junto a Charly López ha generado un intenso debate, no solo por el vínculo sentimental que ambos han reconocido, sino por el trasfondo de relaciones y conflictos legales que los unen a Ingrid Coronado.

La maestra de yoga, viuda de Fernando del Solar, y el exintegrante de Garibaldi, primer esposo de Coronado, han confirmado que están en una etapa inicial de acercamiento, lo que ha despertado suspicacias sobre las motivaciones de su relación.

A tres años del fallecimiento de Fernando del Solar, la disputa legal entre Anna Ferro e Ingrid Coronado por un departamento que, según se ha señalado, correspondería a los hijos del conductor, sigue sin resolverse.

Ninguna de las partes ha mostrado disposición para llegar a un acuerdo, manteniendo el litigio abierto. Mientras tanto, ambas han continuado con sus vidas personales, aunque la atención mediática se ha centrado en la reciente relación de Ferro.

La viuda de Fernando del Solar y el exintegrante de Garibaldi hicieron oficial su relación tras ser captados juntos en una fiesta (Foto: Emilio Morales)

El periodista Emilio Morales difundió imágenes de Anna Ferro y Charly López juntos durante la celebración del cumpleaños de la abogada Mariana Gutiérrez, quien representa a Ferro en el proceso legal contra Coronado y es amiga de López.

Morales relató que coincidió con ambos en la misma mesa y, al notar su cercanía, les preguntó directamente sobre la naturaleza de su vínculo. Según Morales, “les pedí permiso para tomarles las fotos y pues estamos en posibilidades de confirmarles que Anna Ferro y Charly López están saliendo, digamos que se están conociendo (...) no sé cuánto duren pero se van a divertir”.

“Nos toca sentarnos en la misma mesa y les digo: ‘oigan, a ustedes los ando viendo medio raros’, recordamos que la mamá de Emiliano, el hijo de Charly, es Ingrid Coronado (…) Ingrid es primera esposa y mamá de los hijos de Fernando del Solar (…) Anna Ferro es viuda de Fernando, total que la vida los encontró y todo queda en familia”, señaló Morales.

Tanto Ferro como Charly López admitieron que están en una fase de conocimiento mutuo. No obstante, la periodista Inés Moreno expresó dudas sobre la autenticidad de la relación, sugiriendo que podría tratarse de una estrategia para incomodar a Ingrid Coronado, dado que ambos mantienen disputas legales con la conductora.

La relación entre Ferro y López genera especulaciones por sus disputas legales con Ingrid Coronado (Foto: Emilio Morales)

Moreno planteó: “Aquí yo veo dos personas que efectivamente están en la etapa de ‘estamos viendo’ (...) ¿es algo que se da naturalmente o es algo de ‘tú y yo tenemos algo en común, odiamos a la misma persona, pues hagamos como que nos gustamos y de paso nos fregamos a cierta personita”.

El trasfondo de estas tensiones se remonta a la historia entre Charly López e Ingrid Coronado, quienes se conocieron en 1994 cuando Coronado audicionó para integrarse al grupo Garibaldi. López intervino para que fuera aceptada, lo que propició el inicio de su relación sentimental. Tras el nacimiento de su hijo, la pareja contrajo matrimonio, pero en 2006 decidieron separarse.

Coronado ha atribuido la ruptura al alcoholismo de López, mientras que él la acusó de infidelidad. Además, ambos protagonizaron un litigio por la propiedad de una casa adquirida durante su matrimonio.

Actualmente, Coronado exige la devolución de un departamento adquirido mediante un fideicomiso para sus hijos durante su matrimonio con Fernando del Solar.

Charly López e Ingrid Coronado mantienen conflictos legales desde su separación en 2006, incluyendo disputas por propiedades (Foto: @ingridcoronadomx, @charlylopezgar/ Instagram)

En julio de 2025, Anna Ferro abordó públicamente su proceso de duelo y las dificultades que ha enfrentado desde la muerte de su esposo. En una entrevista para De primera mano de Imagen Televisión, Ferro denunció episodios de acoso por parte de Ingrid Coronado, relatando que la expresentadora de Venga la Alegría y Sale el Sol la visitó sin previo aviso en su apartamento.

Ferro explicó que descubrió la visita gracias a las cámaras de seguridad instaladas en su domicilio y afirmó: “Tuve una persecución bien ‘bonita’ en marzo por parte de la contraparte (Ingrid Coronado). Sí fue de terror, como de ripley”.

Añadió que Coronado llegó acompañada de otras personas, quienes ingresaron al edificio en horas tempranas y sin identificarse, lo que calificó como un acto de acoso: “Todo fue muy extraño y turbio porque ella no estaba registrada ni nada, entonces fue un acoso terrible. Tengo cámaras y vi absolutamente todo”.

Anna Ferro denuncia acoso de Ingrid Coronado y relata incidentes en su apartamento detectados por cámaras de seguridad (Instagram @annaferro8/@ingridcoronadomx)

Las consecuencias de este conflicto han afectado también a la hija menor de Anna Ferro, quien, según la maestra de yoga, ha experimentado episodios de ansiedad y ha requerido atención terapéutica. Ferro detalló: “Son cosas muy fuertes que una vive porque también lo vive mi hija, que es menor de edad (...) Mi hija se abruma, no hay manera de poder bajar su estado de ansiedad muy fuerte, ella está en terapia todo el tiempo porque han sido ataques sin deberla ni temerla”.